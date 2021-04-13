Пари Сен-Жермен

|
0 : 1
завершен
13 апреля 2021, 22:00
вторник
3 - 2
Первый матч
Стартовый состав
Цена (млн. €): 463 - 501.5
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 2.3
Средний возраст: 27.5 - 27.5
Средний рост: 180.5 - 184.5
Легионеров: 7 - 5
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 2 - 0
|
Стадион Парк де Пренс
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:45
|40’
|0:1
|
Чупо-Мотинг Эрик
ассистент Алаба Давид
|52’
|Алаба Давид
|Дагба Колин
|55’
|68’
|Мюллер Томас
|Эррера Андер
|90’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Баккер Митчел
|Диалло Абду
|59’
|71’
|Мусиала Джамал
|Дэвис Альфонсо
|Кин Моизе
|Дракслер Юлиан
|73’
|85’
|Мартинес Хави
|Чупо-Мотинг Эрик
|Эррера Андер
|Ди Мария Анхель
|88’
|
|10
|Удары по воротам
|13
|
|
|3
|Удары в створ
|5
|
|
|10
|Фолы
|21
|
|
|6
|Угловые
|7
|
|
|7
|Офсайды
|3
|
|
|44%
|Владение мячом
|56%
|
|
|4
|Cэйвы
|3
|
|
|2
|Предупреждения
|2
|