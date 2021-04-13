Пари Сен-Жермен

В 1 Нойер Мануэль Выносы: 2 Спасений: 3 Пасы: 23 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

П 27 Алаба Давид Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 5 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

З 17 Боатенг Джером Фолов совершено: 2 Отборы: 5 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 55 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

З 19 Дэвис Альфонсо Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 50 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 71

З 5 Павар Бенжамен Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

З 21 Эрнандес Люка Ударов всего: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

П 6 Киммих Йозуа Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 9 Выносы: 2 Пасы: 74 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

П 29 Коман Кингсли Ударов всего: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 35 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

П 25 Мюллер Томас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

П 10 Сане Лерой Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

Н 13 Чупо-Мотинг Эрик Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 85

Запасные игроки

В 35 Нюбель Александер

З 23 Куасси Нианзу

З 20 Сарр Буна

З 44 Станишич Йосип

П 49 Зайсер Максимилиан

П 8 Мартинес Хави Минут сыграно: 10