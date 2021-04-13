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Пари Сен-Жермен - Бавария
Челси - Порту

Текстовая онлайн трансляция матча Пари Сен-Жермен против Бавария

Пари Сен-Жермен Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж) 0:1 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен) Бавария
Пари Сен-Жермен
0 : 1
завершен
13 апреля 2021, 22:00
вторник
3 - 2
Первый матч
Стартовый состав
Цена (млн. €): 463 - 501.5
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 2.3
Средний возраст: 27.5 - 27.5
Средний рост: 180.5 - 184.5
Легионеров: 7 - 5
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 2 - 0
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Бавария
Лига чемпионов 2020/2021, 1/4 финала
Стадион Парк де Пренс
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:45
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.924.172.24
Лига Ставок 3.00 4.30 2.10
Фонбет Live! 39.00 7.60 1.12
Мелбет 2.88 4.76 2.11
BetBoom 3.00 4.37 2.10
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    55' Дагба Колин (31)
     
    59' Диалло Абду (22) уходит с поля, Баккер Митчел (25) вышел на поле
     
    73' Дракслер Юлиан (23) уходит с поля, Кин Моизе (18) вышел на поле
     
    88' Ди Мария Анхель (11) уходит с поля, Эррера Андер (21) вышел на поле
     
    90' Эррера Андер (21)
     
    40' (0:1) Чупо-Мотинг Эрик (13) (Алаба Давид (27))
     
    52' Алаба Давид (27)
     
    68' Мюллер Томас (25)
     
    71' Дэвис Альфонсо (19) уходит с поля, Мусиала Джамал (42) вышел на поле
     
    85' Чупо-Мотинг Эрик (13) уходит с поля, Мартинес Хави (8) вышел на поле
    Голы
    40’ 0:1 Чупо-Мотинг Эрик
    ассистент Алаба Давид
    Наказания
    52’ Алаба Давид
    Дагба Колин 55’
    68’ Мюллер Томас
    Эррера Андер 90’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Баккер Митчел Диалло Абду 59’
    71’ Мусиала Джамал Дэвис Альфонсо
    Кин Моизе Дракслер Юлиан 73’
    85’ Мартинес Хави Чупо-Мотинг Эрик
    Эррера Андер Ди Мария Анхель 88’
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 13
    		3 Удары в створ 5
    		10 Фолы 21
    		6 Угловые 7
    		7 Офсайды 3
    		44% Владение мячом 56%
    		4 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Richard von Rammstein
    Richard von Rammstein ответ gentlewolf (раскрыть)
    17 апреля в 13:02
      burlone
      burlone
      14 апреля в 21:34
      Счёт не по игре, ПСЖ мог громить, но не повезло.
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      14 апреля в 18:41
      Очень не хватило Баварии Левандовски и Гнабри, конечно! Полагаю, что с этими футболистами они бы наверняка прошли ПСЖ. Неймар, конечно, неудачник) Все бил по воротам, бил, а толку то? Болельщиков Баварии с победой! Ничего не пропустить от ПСЖ в Париже достойно всяческой похвалы.
      Храневец
      Храневец
      14 апреля в 16:38
      Жаль немцев !
      Вихлюн
      Вихлюн
      14 апреля в 14:48
      очень круто украсили стадион парижане, с проходом дальше!
      bayern-cobra
      bayern-cobra
      14 апреля в 12:42
      Бавария странно играла не так как в первом матче пахнит договориником,шейхи от страха купили игру
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ sash71 (раскрыть)
      14 апреля в 12:19, ред.
      Конечно статистика вещь упрямая, но ПСЖ красиво играл..)
      sash71
      sash71 ответ Шуnя771 (раскрыть)
      14 апреля в 11:06, ред.
      И тут
      sash71
      sash71 ответ Илья Пыркин (раскрыть)
      14 апреля в 11:04
      Это картина двухмачтевого противостояния
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ sash71 (раскрыть)
      14 апреля в 10:53
      Нельзя не согласиться... Невезение было - только Неймар.... перекладина, штанга...))
      Шуnя771
      Шуnя771
      14 апреля в 10:50
      ПСЖ уверенно идет дальше. Играли играючи против 12 игроков.
      Неймар инопланетянин - 3-4 пивовара останавливали только грубостью..
      Боатенгу приз - костяная нога.
      galem72
      galem72
      14 апреля в 10:49
      Интересный был замес. Мнх не хватало Леванды.
      Bom Bom
      Bom Bom
      14 апреля в 10:02
      Париж по делу идет дальше. Даже такая машина, как Бавария Флика, не смогла взять ЛЧ дважды) Что сотворил Зидан - фантастика... Да, потери мюнхенцев сказались, но и ПСЖ второй матч проводил без ключевого игрока, что не помешало им создать больше опасностей у ворот соперника. Дико не фартило Неймару сегодня, мог в первом тайме снять все вопросы в противостоянии. Замены Поча сработали лучше, но Бавария оставалась собой и давила до самого конца. Ожидаем битву шейхов в 1/2.
      Oplot
      Oplot ответ Y. N. W . A . (комментарий удален) (раскрыть)
      14 апреля в 09:39
        sash71
        sash71 ответ Илья Пыркин (раскрыть)
        14 апреля в 09:32
        Статистика голевых моментов 81 у Баварии, 56 у ПСЖ. Я конечно не фанат Баварии да вообще немецкого футбола но отдаю должное....Бавария это реально машина. В футболе бывает фатальное невезение.
        sash71
        sash71 ответ Night Spirit (комментарий удален) (раскрыть)
        14 апреля в 09:28
        Да всем. У Баварии по статистике голевых моментов намного больше чем у ПСЖ....другое дело их реализация тут я считаю немцам просто не повезло.
        barcamilan
        barcamilan
        14 апреля в 09:06
          Dirty_Harry
          Dirty_Harry
          14 апреля в 08:50
          ПСЖ шикарен, даже не представляю кто сейчас их сможет остановить. Если только Сити, и то если дальше пройдет, хотя это не желательно.
          NOVA
          NOVA
          14 апреля в 08:19
          псж вообще ни о чем в этом матче, баварии не хватило гола буквально!!
          Знатог
          Знатог
          14 апреля в 08:08
          ПСЖ должен был забивать 3 но как ни странно, Бавария могла выиграть.
          112910415
          112910415
          14 апреля в 07:42
          ПСЖ честно заработал результат
          Владимир Ушаков
          Владимир Ушаков
          14 апреля в 07:24
          ПСЖ сыграл надежнее в обороне, но в атаке Неймар феерично все запорол, и Нойер выручал у Баварии. Сама Бавария не была прям катком, как в первом матче, но ей не повезло с эпидемией травм. То что пройдет ПСЖ после результата первой игры было ожидаемо, посмотрим с кем им играть.
          Valeron112
          Valeron112
          14 апреля в 06:32
          1-2 Кильян М'бапе,...
          Valeron112
          Valeron112 ответ Richard von Rammstein (раскрыть)
          14 апреля в 06:31
          Не ну бро Неймар 4 раза простил.,бяда😱
          Октябрь 1917
          Октябрь 1917
          14 апреля в 05:55
          Неймар сыграл хорошо, но не забил.
          ColdSun1995
          ColdSun1995 ответ creamboy (раскрыть)
          14 апреля в 04:59
            Oplot
            Oplot ответ Y. N. W . A . (комментарий удален) (раскрыть)
            14 апреля в 01:28, ред.
              Richard von Rammstein
              Richard von Rammstein ответ Valeron112 (раскрыть)
              14 апреля в 01:12
              Думаю, будет ничья
              Oplot
              Oplot ответ gentlewolf (раскрыть)
              14 апреля в 01:08, ред.
              😀😀😀я не симулянт, спасибо.
              амурец
              амурец
              14 апреля в 01:06
              хороший матч, но выяснилось, что ПСЖ больше хотел в 1/2 чем Бавария
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