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2 : 1
завершен
сегодня, 03:00
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Стадион Нилтон Сантос (Рио-де-Жанейро)
|10’
|0:1
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Диас Луис
ассистент Куадрадо Хуан
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Фирмино Роберто
ассистент Лоди Ренан
|1:1
|78’
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Каземиро
ассистент Неймар
|2:1
|90+10’
|Сандро Алекс
|14’
|Эвертон Рибейро
|27’
|70’
|Куадрадо Хуан
|81’
|Оспина Давид
|Неймар
|87’
|90+9’
|Барриос Вильмар
|90+12’
|Куэльяр Густаво
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Фирмино Роберто
|Эвертон Рибейро
|46’
|Лоди Ренан
|Сандро Алекс
|62’
|64’
|Борха Мигель
|Борре Сантос
|64’
|Куэльяр Густаво
|Сапата Дуван
|Лукас Пакета
|Фред
|68’
|Барбоса Габриэль
|Ришарлисон
|77’
|Эвертон
|Жезус Габриэл
|77’
|90+1’
|Мурильо Оскар
|Диас Луис
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|15
|Удары по воротам
|3
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|4
|Удары в створ
|2
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|15
|Фолы
|16
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|8
|Угловые
|1
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|0
|Офсайды
|1
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|69%
|Владение мячом
|31%
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|1
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|4
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В целом, поделом колумбийцам. Забить гол с одной атаки в тайме и сидеть 80 минут в автобусе — это не современный футбол.
В целом, поделом колумбийцам. Забить гол с одной атаки в тайме и сидеть 80 минут в автобусе — это не современный футбол.