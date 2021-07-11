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Протокол матча Италия против Англия

Италия Логотип футбольный клуб Италия 1:1
3:2 		Логотип футбольный клуб Англия Англия
Италия
1 : 1
3 : 2 по пенальти
11 июля 2021, 22:00
воскресенье
Англия
Евро-2020, Финал
Стадион Уэмбли
Телетрансляция: РОССИЯ 1
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    47' Барелла Николо (18)
     
    2
    54' Барелла Николо (18) уходит с поля, Кристанте Бриан (16) вышел на поле
    54' Иммобиле Чиро (17) уходит с поля, Берарди Доменико (11) вышел на поле
     
    55' Бонуччи Леонардо (19)
     
    67' (1:1) Бонуччи Леонардо (19) (Верратти Марко (6))
     
    84' Инсинье Лоренцо (10)
     
    86' Кьеза Федерико (14) уходит с поля, Бернардески Федерико (20) вышел на поле
     
    5
    90+6' Кьеллини Джорджо (3)
    91' Инсинье Лоренцо (10) уходит с поля, Белотти Андреа (9) вышел на поле
    96' Верратти Марко (6) уходит с поля, Локателли Мануэль (5) вышел на поле
    114' Жоржиньо (8)
    118' Эмерсон (13) уходит с поля, Флоренци Алессандро (24) вышел на поле
     
    2' (0:1) Шоу Люк (3) (Триппьер Киран (12))
     
    70' Триппьер Киран (12) уходит с поля, Сака Бакайо (25) вышел на поле
     
    74' Райс Деклан (4) уходит с поля, Хендерсон Джордан (8) вышел на поле
     
    4
    99' Маунт Мэйсон (19) уходит с поля, Грилиш Джек (7) вышел на поле
    106' Магуайр Харри (6)
    120' Хендерсон Джордан (8) уходит с поля, Рэшфорд Маркус (11) вышел на поле
    120' Уокер Кайл (2) уходит с поля, Санчо Джейдон (17) вышел на поле
    Голы
    2’ 0:1 Шоу Люк
    ассистент Триппьер Киран
    Бонуччи Леонардо
    ассистент Верратти Марко     		1:1 67’
    Наказания
    Барелла Николо 47’
    Бонуччи Леонардо 55’
    Инсинье Лоренцо 84’
    Кьеллини Джорджо 90+6’
    106’ Магуайр Харри
    Жоржиньо 114’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Кристанте Бриан Барелла Николо 54’
    Берарди Доменико Иммобиле Чиро 54’
    70’ Сака Бакайо Триппьер Киран
    74’ Хендерсон Джордан Райс Деклан
    Бернардески Федерико Кьеза Федерико 86’
    Белотти Андреа Инсинье Лоренцо 91’
    Локателли Мануэль Верратти Марко 96’
    99’ Грилиш Джек Маунт Мэйсон
    Флоренци Алессандро Эмерсон 118’
    120’ Рэшфорд Маркус Хендерсон Джордан
    120’ Санчо Джейдон Уокер Кайл
    Статистика
    		 19 Удары по воротам 6
    		6 Удары в створ 2
    		22 Фолы 13
    		3 Угловые 5
    		4 Офсайды 1
    		66% Владение мячом 34%
    		1 Cэйвы 5
    		5 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Vadik
    Vadik
    вчера в 20:36
    Браво, Италия!!!! Итальянцы этот титул более англичан заслужили. Англы даже в финал не должны выходить были. Просто с турнирной сеткой повезло!!!
    anarhist
    anarhist
    вчера в 18:55
    Все поделом. Итальянцы были сильнее, да и должок с полуфинала на англичанах висел.
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    вчера в 18:43
    Как Англичанам не хватило Милнера с таким бойцом Англия стала бы чемпионами
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 15:11
    Поздравления сборной Италии и ее поклонникам! Хорошо, что победила она, а не Англия, которая, поведя в счете на 2-й минуте, начала планомерно уничтожать футбол. Все сделали на этом чемпионате для победы британцев, почти все матчи она сыграла дома, но справедливость восторжествовала - и это замечательно. Свой Тофик Бахрамов на сей раз у них был в полуфинале. Не случайно тот успех в очень далеком 1966-м по-прежнему является для них единственным на больших турнирах.
    Храневец
    Храневец
    вчера в 15:03
    Вот и закончился ЧЕ !!!!!Теперь будем смотреть наш чемпионат ,Боюсь что при просмотре буду блевать ! Ну не впервой.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 14:57
    И снова хозяин домашнего финала проиграл! Так было на ЕВРО-2004, так было и на ЕВРО-2016) Тем более англичане очень плохо играют против Скуадра Адзурры! Так что все по делу. А вообще подлым англичанам все вернулось за незаслуженный выход в финал ЕВРО! Сборную Италии и ее преданных тиффози с триумфом) Браво, Скуадра Адзурра!
    Промах Саутгейта
    Промах Саутгейта
    вчера в 14:48
    Всё таки как кайфово поугорать над многомиллионными бегунками, которым финал преподнесли на блюдечке с голубой (сейчас модный цвет в англии) каёмочкой.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 14:36
    В своё время некий футболист Дзюба катком прошёлся по Манчини, оскорбив его как специалиста, ничего не добившегося в "Зените". Может, всё дело в том, Артёмка, что Роберто тренировал не "тех" футболистов ?...
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 14:36
    FORZA ITALIA !!! Англия, давай до свидания!!!😄
    Промах Саутгейта
    Промах Саутгейта ответ Feanor1993 (раскрыть)
    вчера в 13:43
    И с Ювентино Куадрадо, который забил гол в основное время)
    Игроки Юве и Аталанты рулят всюду. Бон и Кьел с Кьезой лучшие в финале, Донарума как ушёл из Милана просто расцвёл, остальные ни о чём.
    Пепс
    Пепс ответ khingan (раскрыть)
    вчера в 13:37
    Да они там живут эти чёрные как сыр в масле... У меня подруга из Англии год назад вернулась училась там... Говорит - Если ты жирная, уродливая негритянка ещё и лесбиянка - ты королева...
    alexamit
    alexamit
    вчера в 13:25
    Великолепный Доннарума!Джанлуиджи выиграл Чемпионат Европы!Лучший вратарь мира!Браво!
    ViktorVolchok07
    ViktorVolchok07
    вчера в 13:15
    На мой взгляд всё заслуженно и закономерно,странно и обидно был бы выйгрыш Англичан...
    alexamit
    alexamit
    вчера в 13:13
    Бог Стерлинга метит!Ныряй в бассейне,а не на футбольном поле!Англичанам не унывать!Глядишь,лет через 55 вновь выйдут в финал какого-нибудь турнира,и с помощью очередного Тофика Бахрамова возьмут золото. Итальянцев с заслуженной победой!Молодцы!
    khingan
    khingan ответ Пепс (раскрыть)
    вчера в 13:00
    Черные ,которые никогда не были рабами предъявляют претензии белым,которые никогда не были рабовладельцами)))
    khingan
    khingan ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    вчера в 12:56
    Может вдохнул "аргентинского" немного перед интервью?
    khingan
    khingan
    вчера в 12:54
    Выиграли-то по игре.
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответ Знатог (раскрыть)
    вчера в 12:21
    Где Англия воевала с ними с 1939 года? Немцы почти завоевали Европу до британских островов,тут англичане и защищались только,они с америкосами сидели и ждали СССР сможет противостоять немцам или нет и только в конце войны в начале 1945,открыли второй фронт,а до этого не воевали один на один с немцами,как СССР
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 12:20
    Просто не представляю себя на месте англичан, как и не представил бы себя на месте итальянцев, если бы они уступили в финале. Дойти до него и проиграть - что может быть ужаснее? Как минимум на месяц футболистам сб. Англии обеспечены бессонные ночи, ворочанья с боку на бок, бессмысленные взгляды в небо и вопросы, вопросы, вопросы, почему случилось так, а не иначе. Вот кому не позавидуешь... Сборную Италии поздравляю с заслуженной победой, а её болельщиков - с тем, что у них есть ТАКИЕ мужики, у которых во время исполнения гимна горели глаза и в них читалось только одно: выиграем любой ценой, умрём на поле, но вернёмся в родную Италию чемпионами.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 12:18
    Справедливость восторжествовала, в какой то мере, но не полностью - на месте англичан должны быть другие....
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
    вчера в 12:16
    Италию с чемпионством,а Дзюбе дальше руками работать и молчать больше. Дзюба футбол не твое бросай играть
    Пепс
    Пепс ответ Знатог (раскрыть)
    вчера в 12:07
    С Австрией не смотрел. Но то что Англия почти все игры и финал играла дома - это факт.
    Пепс
    Пепс ответ Знатог (раскрыть)
    вчера в 12:05
    Да да мы знаем Англия, всех победила
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 11:51
    И в продолжение:
    Дзюба: "Для меня Манчини не тренер!"
    -– Он вообще-то сборную Италии тренирует.
    Дзюба: "Посмотрим, что из этого выйдет"
    – То есть как тренер он дно?
    Дзюба:"Да вообще не тренер."
    ---------------------------------------
    Ну что , Дзюба, посмотрел?! Умылся?!
    А вот то что Дзюба не футболист скажет любой и будет прав!!!
    makkie
    makkie
    вчера в 11:37
    Нападающий «Зенита» и сборной России рассказал про опыт работы с Роберто Манчини, который руководил сине-бело-голубыми до прихода Сергея Семака.

    — Манчини вообще не тренер. Когда ты после четырех месяцев работы не знаешь, кто у тебя правша, а кто — левша, о чем тут говорить? Говорю же, он не тренер, а бизнесмен.
    _____________________________

    Щёлкнули по носу зарвавшемуся Рукаку!
    Что Эмери, что Манчини. И поделом игрочишке!
    dimagas2
    dimagas2 ответ Твой Арсен (раскрыть)
    вчера в 11:36
      galem72
      galem72
      вчера в 11:06
      Как же убого играла Англия. Саутгейт ничем не удивил Италию. А на серию пенальти "Южные ворота" проявил себя во всей красе. Какого *** он выпустил на 11 метров бить по шару Санчу и Раша?! Лучше б сам по старинке пошёл на точку и провалил серию. Просто космический фэйл тренера. А ему ещё хотят "рыцаря" в Букингеме вручить...
      Знатог
      Знатог ответ Промах Саутгейта (раскрыть)
      вчера в 10:43
      Вы повторяете пропаганду советскую и нынешнюю. Это СССР не помогал Англии. Англия воевала с Германией с 1939 года без перерывов, а наши им не помогали хотя имели союзнические обязательства. вместо этого заключили мир с Германией. После нападения Германии на СССР Англия продолжала боевые действия на море и в воздухе, и поставки в СССР оружия и продовольствия. Гитлер хотел через Норвегию захватить Мурманск, перерезать пути поставки гумконвоев и выйти к Ленинграду. А английский флот потопил все транспорты и не дал наладить снабжение армии. Только поэтому Мурманск и Ленинград не были захвачены.
      Bom Bom
      Bom Bom
      вчера в 10:33
      Блин, так обидно было после финала в 2012-м (да, опять вспоминаю тот турнир), и как же радостно за ребят, которые несмотря на ряд трудностей, выстояли и забрали трофей у высокомерных англичан из-под носа. Италия открывала турнир яркой победой, Италия и закрывает викторией) Суперский турнир, спасибо за эмоции!
      Valeriy-48
      Valeriy-48
      вчера в 10:32
      При всем том, что после нырка Стерлинга, болел за Италию, но вот серия пенальти оставляет какую то недоговоренность.
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