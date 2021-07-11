В 21 Доннарумма Джанлуиджи Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 120

З 19 Бонуччи Леонардо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 132 Точность пасов: 118 Минут сыграно: 120

З 2 Ди Лоренцо Джованни Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Блоки: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 69 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 120

З 3 Кьеллини Джорджо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 6 Желтые карточки: 1 Пасы: 115 Точность пасов: 110 Минут сыграно: 120

З 13 Эмерсон Офсайды: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 5 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 54 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 118

П 18 Барелла Николо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 54

П 6 Верратти Марко Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 5 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 119 Точность пасов: 112 Минут сыграно: 96

П 8 Жоржиньо Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 5 Отборы: 3 Перехваты: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 99 Точность пасов: 95 Минут сыграно: 120

Н 17 Иммобиле Чиро Офсайды: 1 Выносы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 55

Н 10 Инсинье Лоренцо Ударов всего: 5 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

Н 14 Кьеза Федерико Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 86

Запасные игроки

В 26 Мерет Алекс

В 1 Сиригу Сальваторе

З 15 Ачерби Франческо

З 23 Бастони Алессандро

З 25 Толой Рафаэль

З 24 Флоренци Алессандро Всего навесов: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 2

П 16 Кристанте Бриан Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 66

П 5 Локателли Мануэль Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 24

П 12 Пессина Маттео

Н 9 Белотти Андреа Ударов всего: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 30

Н 11 Берарди Доменико Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 65