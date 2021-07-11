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1 : 1
3 : 2 по пенальти
11 июля 2021, 22:00
воскресенье
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Стадион Уэмбли
Телетрансляция: РОССИЯ 1
|2’
|0:1
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Шоу Люк
ассистент Триппьер Киран
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Бонуччи Леонардо
ассистент Верратти Марко
|1:1
|67’
|Барелла Николо
|47’
|Бонуччи Леонардо
|55’
|Инсинье Лоренцо
|84’
|Кьеллини Джорджо
|90+6’
|106’
|Магуайр Харри
|Жоржиньо
|114’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Кристанте Бриан
|Барелла Николо
|54’
|Берарди Доменико
|Иммобиле Чиро
|54’
|70’
|Сака Бакайо
|Триппьер Киран
|74’
|Хендерсон Джордан
|Райс Деклан
|Бернардески Федерико
|Кьеза Федерико
|86’
|Белотти Андреа
|Инсинье Лоренцо
|91’
|Локателли Мануэль
|Верратти Марко
|96’
|99’
|Грилиш Джек
|Маунт Мэйсон
|Флоренци Алессандро
|Эмерсон
|118’
|120’
|Рэшфорд Маркус
|Хендерсон Джордан
|120’
|Санчо Джейдон
|Уокер Кайл
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|19
|Удары по воротам
|6
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|6
|Удары в створ
|2
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|22
|Фолы
|13
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|3
|Угловые
|5
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|4
|Офсайды
|1
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|66%
|Владение мячом
|34%
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|1
|Cэйвы
|5
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|5
|Предупреждения
|1
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Италия: думаю из двух финалистов больше всего заслужила чемпионство. Шли по сложной сетке и достойно бились. Заслужили.
Англия: после полуфинальной игры не знаю что должно произойти, или как должны сыграть родоначальники футбола, чтобы их хоть немного начали уважать. Думается мне что в процентном соотношении не более 10% болельщиков будут болеть за них.
Хочу чтобы итальянцы выиграли, хочу чтобы Англичане достойно проиграли.
Италия: думаю из двух финалистов больше всего заслужила чемпионство. Шли по сложной сетке и достойно бились. Заслужили.
Англия: после полуфинальной игры не знаю что должно произойти, или как должны сыграть родоначальники футбола, чтобы их хоть немного начали уважать. Думается мне что в процентном соотношении не более 10% болельщиков будут болеть за них.
Хочу чтобы итальянцы выиграли, хочу чтобы Англичане достойно проиграли.