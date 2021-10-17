В 13 Силлессен Яспер Голов пропущено: 3 Выносы: 3 Спасений: 2 Пасы: 29 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

З 14 Гайя Хосе Луис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

П 6 Гильямон Уго Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 86

З 12 Диахаби Муктар Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 4 Выносы: 2 Пасы: 39 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

З 5 Паулиста Габриэль Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 3 Выносы: 7 Пасы: 47 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

З 20 Фулкье Димитри Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 75

П 18 Васс Даниэль Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

П 7 Гедеш Гонсалу Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 5 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 17 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 75

П 10 Солер Карлос Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

Н 9 Гомес Максимилиано Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 86

П 19 Дуро Хьюго Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 59

Запасные игроки

В 28 Мамардашвили Гиорги

В 1 Хауме

З 32 Алкальде Васкес

З 37 Москера Кристиан

П 4 Муса Юнус Пасы: 6 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 15

П 8 Рачич Урош

П 23 Хасон

П 17 Черышев Денис Минут сыграно: 15

Н 21 Вальехо Ману Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 8

Н 11 Кошта Элдер Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 8