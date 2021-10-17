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ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
В защите конечно бардак, но этой проблеме много лет. В последнее время нападение тоже было в ужасном состоянии, сейчас потихоньку команда приходит в себя.
Нужно исправить ситуацию в лч.. а там посмотрим
Всех болельщиков Барсы с победой!)
В защите конечно бардак, но этой проблеме много лет. В последнее время нападение тоже было в ужасном состоянии, сейчас потихоньку команда приходит в себя.
Нужно исправить ситуацию в лч.. а там посмотрим
Всех болельщиков Барсы с победой!)
Фати чувствует особую поддержку трибун и забивает очередной шедевр!
Фати чувствует особую поддержку трибун и забивает очередной шедевр!
Почему Пуч не играет,даже когда настаивает Лапорта.
Куман очень плохой человек,он с игроками и даже с легендами поступает подло,так же коварно его надо уволить.
Конте лучше было бы а Бердыев для прикола.
Почему Пуч не играет,даже когда настаивает Лапорта.
Куман очень плохой человек,он с игроками и даже с легендами поступает подло,так же коварно его надо уволить.
Конте лучше было бы а Бердыев для прикола.
Как сказал Оноре де Бальзак, - " Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти"
Как сказал Оноре де Бальзак, - " Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти"
Быстро сравняли
Быстро сравняли