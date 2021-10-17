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Барселона - Валенсия
Райо Вальекано - Эльче
Сельта - Севилья
Гранада - Атлетико
Реал - Атлетик
Вильярреал - Осасуна

Протокол матча Барселона против Валенсия

Барселона Логотип футбольный клуб Барселона 3:1 Логотип футбольный клуб Валенсия Валенсия
Барселона
3 : 1
завершен
вчера, 22:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 371.5 - 177
Очков за игру в нац. чемп.: 1.7 - 1.5
Средний возраст: 25.7 - 26.1
Легионеров: 4 - 7
Схемы: 4-3-3 - 4-1-4-1
Валенсия
Испания. Примера 2021/2022, 9 тур
Стадион Камп Ноу
Барселона Логотип футбольный клуб Барселона 3:1 Логотип футбольный клуб Валенсия Валенсия
90:00
Барселона
Валенсия
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.564.306.66
Фонбет 1.50 4.55 6.20
Мелбет 1.52 4.90 6.04
1XBET 1.53 4.82 6.45
BetBoom 1.51 4.55 5.92
    Еще
     
    13' (1:1) Фати Ансу (10) (Депай Мемфис (9))
     
    20' Гави (30)
     
    32' Бускетс Серхио (5)
     
    41' (2:1) Депай Мемфис (9)
     
    59' Фати Ансу (10) уходит с поля, Коутиньо Филиппе (14) вышел на поле
     
    2
    71' Гави (30) уходит с поля, Гонсалес Николас (28) вышел на поле
    71' Роберто Серхи (20) уходит с поля, Мингеса Оскар (22) вышел на поле
     
    85' (3:1) Коутиньо Филиппе (14) (Дест Сержиньо (2))
     
    87' Дест Сержиньо (2) уходит с поля, Агуэро Серхио (19) вышел на поле
     
    5' (0:1) Гайя Хосе Луис (14)
     
    39' Гайя Хосе Луис (14)
     
    59' Дуро Хьюго (19) уходит с поля, Маркос Андре (22) вышел на поле
     
    63' Фулкье Димитри (20)
     
    2
    75' Гедеш Гонсалу (7) уходит с поля, Черышев Денис (17) вышел на поле
    75' Фулкье Димитри (20) уходит с поля, Муса Юнус (4) вышел на поле
     
    82' Гомес Максимилиано (9)
     
    86' Гильямон Уго (6) уходит с поля, Кошта Элдер (11) вышел на поле
     
    87' Гомес Максимилиано (9) уходит с поля, Вальехо Ману (21) вышел на поле
    Голы
    5’ 0:1 Гайя Хосе Луис
    Фати Ансу
    ассистент Депай Мемфис     		1:1 13’
    Депай Мемфис 2:1(П) 41’
    Коутиньо Филиппе
    ассистент Дест Сержиньо     		3:1 85’
    Наказания
    Гави 20’
    Бускетс Серхио 32’
    39’ Гайя Хосе Луис
    63’ Фулкье Димитри
    82’ Гомес Максимилиано
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Коутиньо Филиппе Фати Ансу 59’
    59’ Маркос Андре Дуро Хьюго
    Гонсалес Николас Гави 71’
    Мингеса Оскар Роберто Серхи 71’
    75’ Черышев Денис Гедеш Гонсалу
    75’ Муса Юнус Фулкье Димитри
    86’ Кошта Элдер Гильямон Уго
    Агуэро Серхио Дест Сержиньо 87’
    87’ Вальехо Ману Гомес Максимилиано
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 9
    		5 Удары в створ 3
    		16 Фолы 13
    		9 Угловые 3
    		3 Офсайды 2
    		61% Владение мячом 39%
    		2 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    8842kcd6apzx
    8842kcd6apzx
    сегодня в 20:54
    Барса на плаву
    112910415
    112910415
    сегодня в 13:32
    Барса ещё повоюет !
    galem72
    galem72
    сегодня в 11:35
    Ну если сам Коутиньо забил, тогда точно в Барсе что-то движется. ))
    амурец
    амурец
    сегодня в 10:29
    Хорошо что Барселона становится конкурентноспособной в ЛЛ, а Валенсии Барса побеждаете и без балласта
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 09:40
    С Пике пора прощаться.
    санек002
    санек002
    сегодня в 09:13
    что и требовалось доказать!
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 06:35
    Что начали играть
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:52
    всё не так плохо, а будет ещё лучше
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 01:36
    Я же говорил, что с возвращением в строй атакующих игроков, Барселона заиграет по другому)
    В защите конечно бардак, но этой проблеме много лет. В последнее время нападение тоже было в ужасном состоянии, сейчас потихоньку команда приходит в себя.
    Нужно исправить ситуацию в лч.. а там посмотрим
    Всех болельщиков Барсы с победой!)
    Agamaga........
    Agamaga........
    сегодня в 00:35
    В целом сыграли неплохо, быстро забили ответный, а дальше пошла игра кому больше повезёт.
    Фати чувствует особую поддержку трибун и забивает очередной шедевр!
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 00:18
    Без Кумана,Пике,Бускетса Барса станет лучше.
    Почему Пуч не играет,даже когда настаивает Лапорта.
    Куман очень плохой человек,он с игроками и даже с легендами поступает подло,так же коварно его надо уволить.
    Конте лучше было бы а Бердыев для прикола.
    Туринский_экспресс
    Туринский_экспресс ответ Тео Джонс (раскрыть)
    сегодня в 00:05
    А по-другому быть и не может. Всё и начинается с мечты и веры в достижение цели.
    Как сказал Оноре де Бальзак, - " Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти"
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответ Туринский_экспресс (раскрыть)
    сегодня в 00:01
    Быть таким оптимистом это хорошо ахах)
    Туринский_экспресс
    Туринский_экспресс
    вчера в 23:59
    Поздравляю партнёров по Супер Лиге
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    вчера в 23:58
    Игра 62о еще то, впрочем как всегда, но с положительного только одно - 3 очка в копилку.
    bonek
    bonek
    вчера в 23:47
    Вау...сам Коутиньо забил .держите оборону!!
    bonek
    bonek
    вчера в 23:32
    Депай уже выдохся, меняйте его
    bonek
    bonek
    вчера в 23:24
    Игра Барса напоминает комедию..Пике а защите не о чем, блок никто не ставит, тер штегу расстреливают как хотят, пенсионер бускетс ели бежит, брак , брак и ещё раз брак..
    Абдурахман Джантемиров 1
    Абдурахман Джантемиров 1
    вчера в 23:06
    Какой смысл приобретать Де Йонга если есть Депай и Агуэро?! Что за трансферная политика это ужас просто
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    вчера в 22:46
    А если во втором тайме выйдет Агуэро и закрепит преимущество, то было вообще все идеально)
    bonek
    bonek
    вчера в 22:43
    В защите повнимательней..даёшь третий мяч в ворота валенсии
    Брулин
    Брулин
    вчера в 22:29
    Ничего особенного Фати не исполняет, но как показательно, пока другие боятся он берет и делает и результат на лицо
    bonek
    bonek
    вчера в 22:26
    Депай задолбал уже..
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 22:18
    Гооооооооооооооооооооол! Какой гооооооооооооол!
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    вчера в 22:18
    Уже лучше)
    Быстро сравняли
    bonek
    bonek
    вчера в 22:15
    Ха, ха..только что сказал что в нападение решим за счёт хитрого и отличного удара Фати..и вот оно , сбылось..вперёд Барса!!
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    вчера в 22:08
    🤦‍♂️
    bonek
    bonek
    вчера в 22:06
    Вперёд Барселона))) и уже проигрываем 1-0..опять отыгрываться придется(((
    bonek
    bonek
    вчера в 22:05
    Судьи в Испании не видят явный угловой после удара Фати))
    УЕСКА
    УЕСКА Хозяева выиграют и обе команды забьют
    вчера в 21:04
    Традиционно матчи между Барселоной и Валенсией получаются результативными и эта игра не должна стать исключением зная проблемы в обороне у обеих команд. Жду голов от обеих команд и победу Барсы. Куману дали последний шанс и он не должен его упустить.
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