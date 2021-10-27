Райо Вальекано

В 1 Тер Штеген Марк-Андре Голов пропущено: 1 Выносы: 2 Спасений: 2 Пасы: 50 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

З 18 Альба Жорди Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

З 24 Гарсия Эрик Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 92 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 90

Н 2 Дест Сержиньо Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

З 3 Пике Жерар Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 90

З 20 Роберто Серхи Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 38 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 60

П 5 Бускетс Серхио Фолов заработано: 2 Отборы: 5 Блоки: 1 Перехваты: 2 Пасы: 65 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

П 28 Гонсалес Николас Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 4 Выносы: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 84

П 14 Коутиньо Филиппе Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 4 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 74

Н 19 Агуэро Серхио Ударов всего: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

Н 9 Депай Мемфис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 9 Точные навесы: 2 Пенальти не забито: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 13 Нето

В 26 Пенья Игнасио

З 31 Бальде Алехандро

З 15 Ленгле Клеман

З 22 Мингеса Оскар

З 23 Умтити Самюэль

П 30 Гави Ударов всего: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 16

П 6 Пуч Рикард

Н 17 Де Йонг Люк Ударов всего: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 15

Н 11 Демир Юсуф Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 30

Пропускают

(З) - Травма бедра

Не играл с 11.10.21 , с ним 12 из 15 очков в нац. чемпионате Араухо Рональд (З) - Травма бедра

(Н) - Травма колена

Не играл с 29.08.21 , с ним 7 из 15 очков в нац. чемпионате Брейтуэйт Мартин (Н) - Травма колена

(П) - Травма бедра

Не играл с 24.10.21 , с ним 12 из 15 очков в нац. чемпионате Де Йонг Френки (П) - Травма бедра

(П) - Травма колена

Не играл с 29.09.21 , с ним 4 из 15 очков в нац. чемпионате Педри (П) - Травма колена