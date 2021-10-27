Райо Вальекано

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Упрямый человек, ничего не скажешь.
Должное надо ему отдать, он ради Барселоны оставил сборную своей страны и заплатил из своего кармана, чтобы расторгнуть контракт с федерацией, ну есть такая интересная. Тем более, команда была после унизительного поражения от Баварии.. с кучей проблем, но Куман все равно решился на это.
После него, хотя бы молодёжь останется) им он дает играть. И соответственно, их можно раскрутить в будущем.
Упрямый человек, ничего не скажешь.
Должное надо ему отдать, он ради Барселоны оставил сборную своей страны и заплатил из своего кармана, чтобы расторгнуть контракт с федерацией, ну есть такая интересная. Тем более, команда была после унизительного поражения от Баварии.. с кучей проблем, но Куман все равно решился на это.
После него, хотя бы молодёжь останется) им он дает играть. И соответственно, их можно раскрутить в будущем.