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Райо Вальекано - Барселона
Мальорка - Севилья
Бетис - Валенсия
Реал - Осасуна

Протокол матча Райо Вальекано против Барселона

Райо Вальекано Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид) 1:0 Логотип футбольный клуб Барселона Барселона
Райо Вальекано
1 : 0
завершен
вчера, 20:00
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 1.7
Средний возраст: 28.2 - 27.7
Средний рост: 178.4 - 180.4
Легионеров: 4 - 4
Схемы: 4-2-3-1 - 4-3-3
Барселона
Испания. Примера 2021/2022, 11 тур
Стадион Вальекас (Мадрид)
Райо Вальекано Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид) 1:0 Логотип футбольный клуб Барселона Барселона
90:00
Райо Вальекано
Барселона
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.443.781.88
Фонбет 4.20 3.70 1.85
Мелбет 4.70 3.82 1.80
1XBET 4.58 3.98 1.83
BetBoom 4.16 3.58 1.89
    Еще
     
    24' Трехо Оскар (8)
     
    30' (1:0) Фалькао Радамель (3) (Трехо Оскар (8))
     
    63' Комесанья Санти (6) уходит с поля, Лопес Унаи (12) вышел на поле
     
    2
    76' Трехо Оскар (8) уходит с поля, Сисс Пате (21) вышел на поле
    76' Фалькао Радамель (3) уходит с поля, Нтекья Рэнди (9) вышел на поле
     
    83' Савельич Эстебан (24)
     
    90+2' Оскар Валентин (23) уходит с поля, Суарес Марио (4) вышел на поле
     
    52' Коутиньо Филиппе (14)
     
    60' Роберто Серхи (20) уходит с поля, Демир Юсуф (11) вышел на поле
     
    66' Пике Жерар (3)
     
    72' (1:0) Нереализованный пенальти Депай Мемфис (9)
     
    74' Коутиньо Филиппе (14) уходит с поля, Гави (30) вышел на поле
     
    84' Гонсалес Николас (28) уходит с поля, Де Йонг Люк (17) вышел на поле
    Голы
    Фалькао Радамель
    ассистент Трехо Оскар     		1:0 30’
    Наказания
    Трехо Оскар 24’
    52’ Коутиньо Филиппе
    66’ Пике Жерар
    Савельич Эстебан 83’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    60’ Демир Юсуф Роберто Серхи
    Лопес Унаи Комесанья Санти 63’
    74’ Гави Коутиньо Филиппе
    Сисс Пате Трехо Оскар 76’
    Нтекья Рэнди Фалькао Радамель 76’
    84’ Де Йонг Люк Гонсалес Николас
    Суарес Марио Оскар Валентин 90+2’
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 16
    		3 Удары в створ 1
    		17 Фолы 12
    		3 Угловые 7
    		5 Офсайды 1
    		31% Владение мячом 69%
    		1 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    galem72
    galem72
    сегодня в 12:10
    Когда тебе забивает Фалькао — это приговор!
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Верг (раскрыть)
    сегодня в 08:09
    Везде пестрят, но соккер почему-то молчит.
    Israel Kazakhstan
    Israel Kazakhstan
    сегодня в 07:30
    Д....ЁБ и его команда, да?
    Верг
    Верг
    сегодня в 02:02
    Рональда макдональда уже уволили
    амурец
    амурец
    сегодня в 00:45
    Не удивительно, от прежнего величия Барсы не остаётся и следа, а жаль, вопрос кто в этом виноват? Наверное в большей степени ВАР
    Абдурахман Джантемиров 1
    Абдурахман Джантемиров 1 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    сегодня в 00:07
    У Барсы вся игра была поставлена вокруг Месси, а теперь тренер пытается выставить игру вокруг Депая, хотя сейчас есть трио Де Йонг, Педри и Фати. Просто тренер нужен подходящий который это поймёт. P.S. такая же проблема и у МЮ
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    сегодня в 00:06
    Это все последствия Бармалея ,Ляпориа ещё сделать ничего не успел ,и назначение Кумана это тоже решение Бармалея
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 23:30
    Все(почти) думают, что Серхио Агуэро выбрал Барсу только ради Месси(это наверное основная причина его перехода). Месси ушел, он остался. Говорит что любит Барсу, и даже если Месси ушел, он не уйдет. Он может сказать, что не любит?

    Диего Марадона тоже играл за Барселону, Месси, наверное он подумал: «Почему нет?»

    «Собрались все старейшины», и почему-то забыли Радамеля Фалькао(возраст 35 лет), при этом не забыли Люка де Йонга(возраст 31 год, здесь даже дело не в возрасте, просто характеристики не те).

    Это просто «Артхаус» в футболе - 14 раз выиграли из 14, всегда забили минимум 2(были матчи, где забили 5, 7, 6...), вдобавок - Радамель Фалькао забил единственный и победный гол этого матча))). Был уверен, что Барса не победит(даже если до этого выиграли все 14), но не подумал, что после Эль-Класико они снова проиграют. Думал, что будет «результативная ничья», не забили пенальти...Барса не заслуживала проигрыша, это просто человеческий фактор(не забили пенальти, и сколько моментов?), и:
    «Куман уходи пожалуйста».

    Что теперь Куман? Что теперь Барса? Какой еще Люка де Йонг?
    FERIS
    FERIS
    вчера в 23:18, ред.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      вчера в 23:04, ред.
      при Бармалеи Барса была куда величественей и космической. Пришёл Лапорта и Барса не понятно во что превратилась. Верните прежнего.
      При нём все мечтали попасть в Барсу.при нынешнем, все хотят куда то сбежать.
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец. ответ allemz (раскрыть)
      вчера в 23:00
      К сожалению Куман бьёт только антирекорды..
      Настоящий спец по этим делам)
      Beka_byaka
      Beka_byaka ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
      вчера в 22:52, ред.
      Ну и написал....
      А что у реала и МЮ мало глоров?? Которые болели исключительно из-за Роналду в реале который вышел опять-таки из МЮ Фергюсона, в свое время за которого болело пол мира из-за успешности?? Как только ущел САФ, как только клуб начал разваливаться сбежали все глоры, точно также как и сбежали из реала в стан Ювентуса после перехода туда Роналду.... И Барселона тут не причем. Согласен только тем что настоящему болельщик будет болеть и в холод, и в дождь, и в жар...

      Я с детства болел за барсу, не скажу что фанатично но болел. И очень мне обидно было когда Реал собрал галактикос и не давал Барселоне лидерства. А ещё предательство фигу... В Италии за интер, в Англии за Ливерпуль, в Германии за боруссию... а среди сборных это Бразилия, помнится мне в 98 году чутьли не плакал после 0-3 от французов...

      Не самые лёгкие времена у барселоны. Но я уверен эти времена временны. И все ещё наладится. Обидно будет если Тен хаг перейдет в нюкасл... Всегда хотел чтоб он возглавил барсу...
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      вчера в 22:50
      Великаны победили Гномиков.
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ Per4ick (раскрыть)
      вчера в 22:43
        allemz
        allemz
        вчера в 22:43
        Вальекано с 2003 года не побеждало Барсу.

        Просто оставлю здесь. Скоро антирекорды буду мерить на клубах Сегунды.
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        вчера в 22:40
        С победой Мадрид! Очередная победа Мадрида над Барселоной. Как бы судьи не старались, всё равно не получилось вытащить Барселону. Непонятный пенальти поставил. Вратарь берёт пенальти. Депай, явно не успевая к мячу, не убрал ногу, заехал в голову вратаря. Судья карточку не показывает. Потом Депай ещё раз нарушает грязно, судья не показывает карточку. Также боковой арбитр, не поднял флажок, но даже так Агуэро не забил. Хорошо, что игроки Райо подняли панику, а то судья вообще не обратил бы внимание. Пусть Райо Вальекано займёт еврокубковое место по итогам сезона. Хорошо начал этот клуб в этом сезоне.
        протон
        протон
        вчера в 22:39, ред.
        У любого клуба бывают спады и подъёмы, Барса уверен еще покажет себя, это дело времени. примерно такая же ситуация в МЮ.
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец. ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
        вчера в 22:37
        85 тысяч, это на классико..
        Но с такими результатами, сам понимаешь, что они соберут максимум 35-40 тысяч.. и то не факт.
        Все зависит от статуса матча, а Барселона медленно, но верно превращается в середняка.
        На счет нового тренера, то выбор не так уж велик)
        Максимум 2-3 человека и самый реальный кандидат, это Хави.
        Per4ick
        Per4ick ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        вчера в 22:35
          95-shishani-95
          95-shishani-95 ответ Elliada (раскрыть)
          вчера в 22:33
          А ПСЖ не проигрывал 10 матчей, а потом проиграл Ренну, играя с Месси в составе.
          Duda Gigolaev Osetin
          Duda Gigolaev Osetin ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
          вчера в 22:33
          85 тысяч болел на матче с Реалом было . Так что начнут деньги с матчей собирать и соберут на нового тренера.
          ALBA BARCELONA 21
          ALBA BARCELONA 21
          вчера в 22:33
          На Месси держалась Барса в последние годы,это видно явно.
          Я за то,чтобы команда Кумана проигрывала в каждой игре.
          Из Барелоны Б могут взять тренера но Лапорта не делает этого,еще тут пишут,что денег нет на тренера,к тому же убежденно.
          За всю игру только один удар в створ ворот,позор.
          Лапорта после каждого позора подчеркивал,что он поддерживает Кумана,после третьего позора подряд от Реала,что то этот Бартомеу два замолчал,может как то стыдно дальше балаболить.
          АПСНЯ тоже пропал,говорят он за Реал топить начал.
          Agamaga........
          Agamaga........ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
          вчера в 22:30
            Летучий-Голландец.
            Летучий-Голландец. ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
            вчера в 22:28
            Чтобы уволить, деньги есть..
            Но это можно сказать последние деньги.
            До последнего наверное не хотели на это тратиться, но сейчас скорее всего придётся раскошелиться. Ну или после Киева.. им они тоже проиграют с такой игрой, тогда уже выбора у руководства не останется
            Elliada
            Elliada
            вчера в 22:24
            До этой игры Барселона выиграла 10 последних игр у Райо. Месси ушел, сразу проиграли
            Duda Gigolaev Osetin
            Duda Gigolaev Osetin
            вчера в 22:23
              Летучий-Голландец.
              Летучий-Голландец. ответ Конь 666 (раскрыть)
              вчера в 22:23
              Конечно играл, сегодня по моему 4 гол уже забил, если не больше)
              Agamaga........
              Agamaga........
              вчера в 22:21
              Были моменты у Барсы чтобы обыграть такой клуб как Райо Вальекано. Ну не умеют использовать свои моменты. Даже пенальти не смогли реализовать. Безтолковщина!
              А пасы? Йохан Кройф в гробу переварачивается от такой игры в пас.
              Конь 666
              Конь 666
              вчера в 22:20
              Лучшего дебюта для Фалькао не представить! Или играл уже за Райо?
              Elliada
              Elliada
              вчера в 22:20
              Какую же титаническую работу делал Месси. Без него Барселона середняк
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