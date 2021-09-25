В 1 Гильерме Спасений: 1 Красные карточки: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 53

З 45 Сильянов Александр Фолов совершено: 2 Отборы: 6 Перехваты: 6 Выносы: 2 Пасы: 54 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 97

П 75 Бабкин Сергей Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 54

З 6 Баринов Дмитрий Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 10 Желтые карточки: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 97

Н 7 Керк Джирано Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 75

П 69 Куликов Даниил Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 4 Отборы: 7 Блоки: 2 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 70 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 97

З 4 Магкеев Станислав Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Блоки: 2 Пасы: 61 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 81

П 5 Марадишвили Константин Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 97

З 71 Тикнизян Наир Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 97

П 25 Камано Франсуа Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 82

Н 9 Смолов Федор Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 2 Пасы: 42 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 76

Запасные игроки

В 60 Савин Андрей

В 53 Худяков Даниил Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 12 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 43

З 2 Живоглядов Дмитрий

З 66 Иванков Михаил

З 24 Ненахов Максим

П 10 Анджорин Фаустино Фолов совершено: 1 Выносы: 2 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 16

П 8 Бека Бека Алексис

П 17 Жемалетдинов Рифат Пасы: 10 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 22

П 73 Петров Максим

П 94 Рыбчинский Дмитрий Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 21

Н 88 Лисакович Виталий Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 15

Пропускают

(Н) - Травма бедра

Не играл с 15.08.21 , с ним 5 из 17 очков в нац. чемпионате Зе Луиш (Н) - Травма бедра

(П) - Травма сухожилия

Не играл с 22.08.21 , с ним 8 из 17 очков в нац. чемпионате Миранчук Антон (П) - Травма сухожилия