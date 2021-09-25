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по разным причинам сегодня не играло 3 основных ЦЗ, а во время игры выбыл еще Магкеев, причем выбыл скорее всего надолго. Это жесть.Гиля подвёл, так бы Локо выиграл. А получилась валидольная игра
по разным причинам сегодня не играло 3 основных ЦЗ, а во время игры выбыл еще Магкеев, причем выбыл скорее всего надолго. Это жесть.Гиля подвёл, так бы Локо выиграл. А получилась валидольная игра
Здоровья, удачи..
Здоровья, удачи..
Здоровья, удачи.
Здоровья, удачи.
Магкееву здоровья! ЛОКО ВПЕРЁД!!!
Магкееву здоровья! ЛОКО ВПЕРЁД!!!
С такой игровой дисциплиной - максимум 3 место. Надеюсь, немец вмешается
С такой игровой дисциплиной - максимум 3 место. Надеюсь, немец вмешается
Локо явно отскочил, а Химки упустили явную победу.
Ну и Николич перемудрил с составом, слишком много молодёжи - когда Бека-Бека и Жемалетдинов остались в запасе. Странный выбор. Хотели малой кровью обойтись, да не вышло. Хотя понятно, что ротация была в преддверии ЛЕ.
Локо явно отскочил, а Химки упустили явную победу.
Ну и Николич перемудрил с составом, слишком много молодёжи - когда Бека-Бека и Жемалетдинов остались в запасе. Странный выбор. Хотели малой кровью обойтись, да не вышло. Хотя понятно, что ротация была в преддверии ЛЕ.