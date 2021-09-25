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Химки - Локомотив
Зенит - Крылья Советов
Спартак - Уфа

Протокол матча Химки против Локомотив

Химки Логотип футбольный клуб Химки 0:0 Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва) Локомотив
Химки
0 : 0
завершен
25 сентября 2021, 14:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 16.4 - 45
Очков за игру в нац. чемп.: 0.8 - 2
Средний возраст: 26.8 - 24.4
Средний рост: 184.5 - 181.9
Легионеров: 2 - 2
Схемы: 3-4-3 - 4-4-2
Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 9 тур
Стадион Арена-Химки (Химки), зрителей: 1600 +11 +12, Небольшой дождь
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.973.781.95
Фонбет 3.80 3.65 1.95
Мелбет 3.73 3.47 2.11
BetBoom 3.30 3.50 2.23
    Еще
     
    33' Адеми Кемаль (9)
     
    63' Кухарчук Илья (44) уходит с поля, Соколов Артем (18) вышел на поле
     
    65' Соколов Артем (18)
     
    90+3' Глушаков Денис (8)
     
    25' Баринов Дмитрий (6)
     
    53' Гильерме (1)
     
    54' Бабкин Сергей (75) уходит с поля, Худяков Даниил (53) вышел на поле
     
    2
    76' Керк Джирано (7) уходит с поля, Жемалетдинов Рифат (17) вышел на поле
    76' Смолов Федор (9) уходит с поля, Рыбчинский Дмитрий (94) вышел на поле
     
    81' Магкеев Станислав (4) уходит с поля, Анджорин Фаустино (10) вышел на поле
     
    82' Камано Франсуа (25) уходит с поля, Лисакович Виталий (88) вышел на поле
    Наказания
    25’ Баринов Дмитрий
    Адеми Кемаль 33’
    53’ Гильерме
    Соколов Артем 65’
    Глушаков Денис 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    54’ Худяков Даниил Бабкин Сергей
    Соколов Артем Кухарчук Илья 63’
    76’ Жемалетдинов Рифат Керк Джирано
    76’ Рыбчинский Дмитрий Смолов Федор
    81’ Анджорин Фаустино Магкеев Станислав
    82’ Лисакович Виталий Камано Франсуа
    Статистика
    		 21 Удары по воротам 7
    		3 Удары в створ 2
    		14 Фолы 20
    		11 Угловые 3
    		0 Офсайды 2
    		43% Владение мячом 57%
    		2 Cэйвы 3
    		3 Предупреждения 1
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    Анатолий Шевченко
    Анатолий Шевченко ответ Greiba (раскрыть)
    25 сентября в 22:33
    Возвращайте Палыча.
    SHMEL258
    SHMEL258
    25 сентября в 19:02
    Красавцы химари.
    Greiba
    Greiba
    25 сентября в 18:47
    Если в потере очков с Уралом виноват был исключительно тренер. Сегодня двое из-за кого Локомотив обо76ся. Это судья и Николич. Если руководство устраивает занимать места максимум с 3-5 , Они оставят Николича. Иначе надо быть слепыми чтобы не видеть,Николич это не тренер для команды которая хочет что-то серьезного добиваться
    13 RUS
    13 RUS
    25 сентября в 18:15
    Опять нули. Позорники
    я из Химок
    я из Химок ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    25 сентября в 18:00
    Спасибо! Взаимно! )))
    протон
    протон
    25 сентября в 17:11
    Ну что сказать!? Локо в меньшестве сыграли хорошо , и могли выиграть. Химкам реально не везло с реализации попадали в перекладины. Выходит ничья по делу.
    по разным причинам сегодня не играло 3 основных ЦЗ, а во время игры выбыл еще Магкеев, причем выбыл скорее всего надолго. Это жесть.Гиля подвёл, так бы Локо выиграл. А получилась валидольная игра
    протон
    протон
    25 сентября в 17:10
    Бедная перекладина) матч получился очень бодрый, командам спасибо.
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    25 сентября в 16:42
    в Спартаке за такую игру Мирзова сми и болельщики уничтожили бы, в химках играя на своём уровне он становится лучшим игроком матча...вот и вся разница
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    25 сентября в 16:39
    химки играют в премьер - лиге не первый год уже, команда в большинстве после удаления Гильерме у локомотива, но Червиченко просто некем усилить игру заменами! только задумайтесь, у коллектива из высшей лиги нет игроков, которые способны играть на высоком уровне ( по меркам рпл конечно) хотябы 10 - 15 минут!!! вот вся сила нашего чемпионата, Николич сделал 5 замен из трёх слотов и игроки локомотива выглядели свежее играя в меньшенстве, а футболисты химок ели ноги передвигали и смотрели как Мирзов раз за разом с Глушаковым порят опасные моменты...p.s Кракен вот так и за нас играл, много беготни, не верных решений и обводок, которые в лучшем случае заканчиваются угловым ( одно нормальное действие у Мирзова было когда выходили 4 в 2 в конце игры, но там Идову облизал перекладину...а лучше по мне было давать на право сразу кракену. ничья по делу, с 30й минуты до конца первого тайма локомотив не вышел вперёд просто чудом, понравилось как судил арбитр и var, все эти бестолковые попадания в руку перестали свистеть наконец
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    25 сентября в 16:34, ред.
    Скорее первое)). Весь пар ушёл в свисток ))
    Здоровья, удачи..
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ я из Химок (раскрыть)
    25 сентября в 16:32
    Дружище, Химкам чуть чуть не повезло ( 3 перекладины), результат нормальный.
    Здоровья, удачи.
    SpM_
    SpM_
    25 сентября в 16:16
    Неожиданно, как-то.
    амурец
    амурец
    25 сентября в 16:14
    Да уж, чего то все по нулям играют
    lotsman
    lotsman
    25 сентября в 16:13
    Какая удачная ставка была сделана, супер.))
    viv
    viv
    25 сентября в 16:13
    В Локо решили заняться генетическими исследованиями игроков? Не туда ведёт Рангник паровоз.
    второй
    второй
    25 сентября в 16:11
    матч не смотрел ,но судя по статистики Химки на голову выше Локо!!
    moreman663
    moreman663
    25 сентября в 16:09
    ВОТ УВИДИТЕ... СЕГОДНЯ ЗЕНИТ РАЗНЕСЁТ КРЫЛЬЯ ...
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    25 сентября в 16:07
    Синдром "не умеем играть с аутсайдерами" сработал. Хорошо что 0:0 после такой клоунады. Имеется ввиду странность выбора с составом на игру, умопомрачительное па Гильерме, ну и потеря на ровном месте 3х очков.
    Магкееву здоровья! ЛОКО ВПЕРЁД!!!
    cska1948
    cska1948
    25 сентября в 16:06
    Удаление было по делу! Локо просто повезло, что ТРИ удара Химок приняла на себя перекладина.
    Petergoff
    Petergoff
    25 сентября в 16:05
    Шо??? Опять паровоз по нолям???
    moreman663
    moreman663
    25 сентября в 16:04
      oFANATo
      oFANATo
      25 сентября в 16:03
      Молодцы в ЦСКА впарили за 12 млн евро Тикнизяна и Марадишвили... даже Химки обыграть не могут.
      moreman663
      moreman663
      25 сентября в 16:02
        112910415
        112910415
        25 сентября в 16:02
        Локо всерьёз перешел на нулевые ничьи !
        oFANATo
        oFANATo
        25 сентября в 16:01
        Отскочил.Локо....три перекладины от игроков Химок
        я из Химок
        я из Химок
        25 сентября в 16:00
        Жаль что не победа!))) Но тоже хорошо!
        Лакшери
        Лакшери
        25 сентября в 16:00
        Спасибо Гилерме, экспресс слит, Спартак можешь снова проигрывать )))
        NYJ
        NYJ
        25 сентября в 16:00
        Спасибо большей части игроков, Гильерме не беру у расчет, тут все ясно, а вот Рифат, выйдя на замену, ходил пешком, это худший игрок.
        С такой игровой дисциплиной - максимум 3 место. Надеюсь, немец вмешается
        makkie
        makkie
        25 сентября в 16:00, ред.
        0-0, закончили.
        Локо явно отскочил, а Химки упустили явную победу.
        Ну и Николич перемудрил с составом, слишком много молодёжи - когда Бека-Бека и Жемалетдинов остались в запасе. Странный выбор. Хотели малой кровью обойтись, да не вышло. Хотя понятно, что ротация была в преддверии ЛЕ.
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV
        25 сентября в 15:59
        Локо сдулся? Или на ЛЕ силы берегут?
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