В 31 Лещук Игорь Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 3 Пасы: 16 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 90

З 5 Бальбуэна Фабиан Отборы: 2 Блоки: 2 Перехваты: 3 Выносы: 4 Пасы: 80 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

З 2 Варела Гильермо Ударов всего: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

З 18 Ордец Иван Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 91 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 90

З 7 Скопинцев Дмитрий Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Блоки: 2 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

Н 20 Грулев Вячеслав Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 56

Н 47 Захарян Арсен Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

Н 25 Макаров Денис Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

П 8 Моро Никола Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 62 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 83

П 74 Фомин Даниил Ударов всего: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 71

П 53 Шиманьски Себастьян Ударов всего: 3 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 5 Пасы: 53 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 16 Будачев Иван

В 1 Шунин Антон

З 24 Евгеньев Роман

З 50 Кутитский Александр

З 4 Паршивлюк Сергей

З 3 Плиев Заурбек

З 15 Сазонов Саба

П 90 Галкин Владислав

Н 91 Гладышев Ярослав

Н 10 Игбун Сильвестр Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 14

Н 9 Н'Жи Клинтон Офсайды: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 19