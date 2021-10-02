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Динамо - Крылья Советов
Рубин - Нижний Новгород
ЦСКА - Краснодар
Арсенал - Химки

Протокол матча Динамо против Крылья Советов

Динамо Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) 0:1 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара) Крылья Советов
Динамо
0 : 1
завершен
02 октября 2021, 16:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 53.6 - 15.9
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 1.1
Средний возраст: 24.4 - 24.6
Средний рост: 183 - 182.5
Легионеров: 5 - 3
Схемы: 4-3-3 - 4-4-2
Серия побед: 3 - 0
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 10 тур
Стадион ВТБ Арена (Москва) +11 +12, Ясно
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.664.185.28
Фонбет 1.67 4.10 5.00
Мелбет 1.66 3.91 5.87
BetBoom 1.72 3.95 4.91
    Еще
     
    12' Макаров Денис (25)
     
    56' Грулев Вячеслав (20) уходит с поля, Тюкавин Константин (70) вышел на поле
     
    70' Захарян Арсен (47)
     
    71' Фомин Даниил (74) уходит с поля, Н'Жи Клинтон (9) вышел на поле
     
    82' Моро Никола (8) уходит с поля, Игбун Сильвестр (10) вышел на поле
     
    22' (0:1) Ежов Роман (11) (Сергеев Иван (33))
     
    30' Чернов Никита (3)
     
    65' Ломаев Иван (1)
     
    2
    73' Глушенков Максим (15) уходит с поля, Сарвели Владислав (10) вышел на поле
    73' Зиньковский Антон (17) уходит с поля, Липовой Данил (13) вышел на поле
     
    4
    90+1' Ежов Роман (11) уходит с поля, Пиняев Сергей (9) вышел на поле
    90+2' Пруцев Данила (25) уходит с поля, Якуба Денис (6) вышел на поле
    90+4' Сергеев Иван (33) уходит с поля, Цыпченко Дмитрий (19) вышел на поле
    90+5' Якуба Денис (6)
    Голы
    22’ 0:1 Ежов Роман
    ассистент Сергеев Иван
    Наказания
    Макаров Денис 12’
    30’ Чернов Никита
    65’ Ломаев Иван
    Захарян Арсен 70’
    90+5’ Якуба Денис
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Тюкавин Константин Грулев Вячеслав 56’
    Н'Жи Клинтон Фомин Даниил 71’
    73’ Сарвели Владислав Глушенков Максим
    73’ Липовой Данил Зиньковский Антон
    Игбун Сильвестр Моро Никола 82’
    90+1’ Пиняев Сергей Ежов Роман
    90+2’ Якуба Денис Пруцев Данила
    90+4’ Цыпченко Дмитрий Сергеев Иван
    Статистика
    		 21 Удары по воротам 9
    		6 Удары в створ 4
    		9 Фолы 7
    		12 Угловые 4
    		3 Офсайды 1
    		61% Владение мячом 39%
    		3 Cэйвы 6
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Футбольный обозреватель
    Футбольный обозреватель ответ Spartach from kg (раскрыть)
    вчера в 20:33
    Не левый пенальти, попробуй Дзюбу сбей))) Возможно он подыграл, но откуда это знать судье...
    Spartach from kg
    Spartach from kg ответ Футбольный обозреватель (раскрыть)
    вчера в 16:47
    Вспомни матч с рубином. Тогда зина точно наиграла на победу и что в итоге случилось? Чудо от Макаров и всё-таки левый нереализованный пенальти после законченного допвремени
    Spartach from kg
    Spartach from kg ответ Футбольный обозреватель (раскрыть)
    вчера в 16:42
    Наиграл, но пенальти левый
    Футбольный обозреватель
    Футбольный обозреватель ответ TEREK_FOREVER (раскрыть)
    вчера в 13:57, ред.
    Это называется спорный, поторму-что офиально он был назначен. Судья его поставил. По мне лучше вообще пенальти не ставить, футбол будет интересней. Не было пенальти, Зенит второй забил бы с игры. Задним умомом всегда проще принимать решение, делая пересмотры моменты с разных ракурсов. По факту Дзюбу сбили на этом точка, его не просто так сбить с ног...В прошлом году Ахмат ничью забрал за счет пенальти в ворота Зенита, после признали ошибка судьи, бывает и такое...надо было больше забивать и небыло бы ничьи.
    протон
    протон
    вчера в 03:16
    Молодцы! Футбол пусть ещё молодой, но наш! Самара с победой!
    как сказал лучший игрок матча Ежов-Мы тоже боремся за чемпионство!!Вот это я понимаю настрой молодых Крылья Советов Самара
    Две лучшие команду РПЛ по игре встретились, классная игра, настоящий футбол!
    Крылья просто супер футбол показывает ! Главное чтоб игроки не разбежались по разным клубам ! Мне очень нравится как играет эта КОМАНДА !
    Сам ставил на победу Динамо.
    TEREK_FOREVER
    TEREK_FOREVER ответ Футбольный обозреватель (раскрыть)
    02 октября в 23:53
    Пенальти не спорный. Уже официально признали, что пенальти не было. Счет должен был быть 1-1.
    Футбольный обозреватель
    Футбольный обозреватель ответ Spartach from kg (раскрыть)
    02 октября в 22:54, ред.
    КС были хороши в прошлом туре но не столько, чтобы выиграть Зенит. Зенит по делу выиграл. Пенальти спортный, но на 2-й гол Зенит точно наиграл...
    пломбир
    пломбир
    02 октября в 22:44
    Ждал этот интересный матч, не дождался..проспал. Сахалин.
    протон
    протон
    02 октября в 22:04
    Сергеев хорош, две великолепные передачи, жаль Ежов одну запорол. Напоминаю ни одного игрока из КС в сборной, а это одна из немногих играющих команд в нашем чемпионате.И от Осинькина рождаются апельсинки.) Молодцы КС! Там половину надо в сборную приглашать. Ежова и остальных.Но будет Дэн Глушаков!)
    протон
    протон
    02 октября в 22:04
    Черданцев не комментатор. Путает футболистов, истерика одна.
    Это не Динамо проиграло дома, а Крылья победили на выезде

    Браво команде Крылья и тренеру, пахали весь матч в отличие от наших, которые поиграли 20 минут и потом ходили пешком… Чердака больше нельзя ставить на матчи Динамо…
    minai
    minai
    02 октября в 21:23
    Как можно деградировать за один день? Ещё вчера Шварц был лучшим тренером предыдущего тура.
    Spartach from kg
    Spartach from kg ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    02 октября в 20:59
      Spartach from kg
      Spartach from kg ответ Футбольный обозреватель (раскрыть)
      02 октября в 20:57
      Крыльев можно было поздравить и с ничьей в прошлом туре, а кто знает может и победой
      Футбольный обозреватель
      Футбольный обозреватель
      02 октября в 20:53
      Зенит отрывается от преследователей за горизонт! КС с победой!
      Джон Иванов 2
      Джон Иванов 2
      02 октября в 20:41
      Уже давно нужно в Москве делать одну команду
      Petergoff
      Petergoff
      02 октября в 20:39
      Самара-С победой!!!!
      Джохар Нохчо
      Джохар Нохчо
      02 октября в 20:18
      Динамо никогда не будет топ командой, даже по меркам рпл. Крылья с ПОБЕДОЙ!
      berda2003
      berda2003
      02 октября в 20:04
      бестолковая беготня - нет мастерства - рано дифирамбы начали петь шварцу - при неблагоприятном течении матча НЕ может поменять игру...
      pomor45
      pomor45 ответ Брулин (раскрыть)
      02 октября в 19:27
      Потому, что он - ГТ Динамо, а не вы, уважаемый знаток.
      pomor45
      pomor45
      02 октября в 19:25
      Снова победил автобус и снова из-за никудышной реализации атаки.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      02 октября в 19:20
      Победа Зенита.
      С победой Крылья! Молодцы чё! Авторитетов не признают. Чувствуется рука тренера.
      Сп62
      Сп62
      02 октября в 19:13
      Даже лучший тренер сентября не смог перестроить команду против организованной оборонительной системы Крылышек с контр выпадами.
      Храневец
      Храневец
      02 октября в 19:08
      Лучший тренер сентября в октябре обхезался, Ну не растраивайся Сандро ,это не первое поражение и тем более не последнее !
      баск
      баск
      02 октября в 18:57
      Редко когда бывает оправданно возлагать ответственность за результат на одного игрока, но всё же сегодня мы потерпели поражение имени Захаряна..

      К тому моменту, когда нам забили, счёт должне быть быть 2:0 только на нём.
      Мало того, Заха в принципе настолько не попал в игру, что команда, по крайней мере в 1 тайме, играла по сути в меньшинстве.

      В перерыве его стоило поменять, но Шварц на это не решился, и во втором Арсен перешёл к пререканиям с судьями, выпрашиванию пеналей и грубой игре. К середине тайма Шварц рискнул и произвёл перемещения
      с переводом Захи в центр, но это ничего не дало.

      В целом же реализация моментов остаётся у нас тяжёлой проблемой, в решении которой мы не очень-то продвигаемся..

      Ну а Самара, неудачно проведя старт чемпа, постепенно выдавила из себя пердив, работает интересно и перспективно.
      Победу заслужили.
      Лакшери
      Лакшери
      02 октября в 18:55
      Норм, обыгрывать сочи и уходить в отрыв +6 от Локо, они то Ростов должны обыграть, хотя тут после двух первых матчей тура уже ничему не удевлюсь, главное самим не проиграть
      ОПС
      ОПС ответ DVOK68 (раскрыть)
      02 октября в 18:52
      Если у человека нет крылышек, это не означает, что он не попадет в дурдом.
      ermak6848
      ermak6848
      02 октября в 18:44
        Ayawrik
        Ayawrik
        02 октября в 18:43
        Самару с Победой!
        VeniaminS
        VeniaminS
        02 октября в 18:39
        Динамо в пролете,Крылышки с победой.
        Федор Паршунин
        Федор Паршунин
        02 октября в 18:38
        Предположение о результативном футбольном матче между этими командами себя не оправдало. Но напряженная борьба за результат и крайняя эмоциональность этого матча это полностью компенсировало. В обоюдных атаках, ознаменовавших начало матча, стали более удачливее и чуточку мастеровитее игроки "Крылья Советов". И в последующем самый молодой коллектив РПЛ продемонстрировал, что его уже можно считать зрелой и думающей командой. Грамотно защищаясь, "Крылья" пытались контролировать ход встречи, хотя под напором атакующего "Динамо" порой и приходилось прижиматься к воротам. Ломаев на последнем рубеже был наверно лучшим игроком встречи. Хладнокровные решения резко контрастировали с его совсем юным лицом. Драматическая концовка с контратакой "Крыльев" и последним штурмом "Динамо" стала украшением встречи. Для хорошего футбола необходимо, чтобы в футбол играли обе команды. Так и получилось. "Динамо", с хорошим матчем! "Крылья", с победой!
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