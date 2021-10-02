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К тому моменту, когда нам забили, счёт должне быть быть 2:0 только на нём.
Мало того, Заха в принципе настолько не попал в игру, что команда, по крайней мере в 1 тайме, играла по сути в меньшинстве.
В перерыве его стоило поменять, но Шварц на это не решился, и во втором Арсен перешёл к пререканиям с судьями, выпрашиванию пеналей и грубой игре. К середине тайма Шварц рискнул и произвёл перемещения
с переводом Захи в центр, но это ничего не дало.
В целом же реализация моментов остаётся у нас тяжёлой проблемой, в решении которой мы не очень-то продвигаемся..
Ну а Самара, неудачно проведя старт чемпа, постепенно выдавила из себя пердив, работает интересно и перспективно.
Победу заслужили.
К тому моменту, когда нам забили, счёт должне быть быть 2:0 только на нём.
Мало того, Заха в принципе настолько не попал в игру, что команда, по крайней мере в 1 тайме, играла по сути в меньшинстве.
В перерыве его стоило поменять, но Шварц на это не решился, и во втором Арсен перешёл к пререканиям с судьями, выпрашиванию пеналей и грубой игре. К середине тайма Шварц рискнул и произвёл перемещения
с переводом Захи в центр, но это ничего не дало.
В целом же реализация моментов остаётся у нас тяжёлой проблемой, в решении которой мы не очень-то продвигаемся..
Ну а Самара, неудачно проведя старт чемпа, постепенно выдавила из себя пердив, работает интересно и перспективно.
Победу заслужили.