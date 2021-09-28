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Порту - Ливерпуль
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РБ Лейпциг - Брюгге
Милан - Атлетико
Боруссия - Спортинг
Реал - Шериф

Протокол матча Порту против Ливерпуль

Порту Логотип футбольный клуб Порту 1:5 Логотип футбольный клуб Ливерпуль Ливерпуль
Порту
1 : 5
завершен
28 сентября 2021, 22:00
вторник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 152 - 541
Очков за игру в нац. чемп.: 2.4 - 2.3
Средний возраст: 27 - 28.3
Средний рост: 182.1 - 183.4
Легионеров: 7 - 8
Схемы: 4-4-2 - 4-3-3
Серия побед: 2 - 0
Ливерпуль
Лига чемпионов 2021/2022, 2 тур
Стадион Драгау (Порту)
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.803.921.76
Фонбет 4.50 3.80 1.77
1XBET 4.74 4.02 1.80
BetBoom 4.45 3.90 1.79
    Еще
     
    14' Отавио (25) уходит с поля, Виейра Фабио (50) вышел на поле
     
    46' Мартинес Тони (29) уходит с поля, Груич Марко (16) вышел на поле
     
    2
    56' Сануси Заиду (12) уходит с поля, Венделл (22) вышел на поле
    56' Урибе Матеус (8) уходит с поля, Витинья (20) вышел на поле
     
    67' Оливейра Сержиу (27) уходит с поля, Пепе (11) вышел на поле
     
    75' (1:3) Тареми Мехди (9) (Виейра Фабио (50))
     
    18' (0:1) Салах Мохамед (11)
     
    45' (0:2) Мане Садио (10) (Милнер Джеймс (7))
     
    60' (0:3) Салах Мохамед (11) (Джонс Кертис (17))
     
    3
    66' Милнер Джеймс (7) уходит с поля, Гомес Джо (12) вышел на поле
    66' Салах Мохамед (11) уходит с поля, Фирмино Роберто (9) вышел на поле
    66' Мане Садио (10) уходит с поля, Минамино Такуми (18) вышел на поле
     
    73' Хендерсон Джордан (14) уходит с поля, Окслейд-Чемберлен Алекс (15) вышел на поле
     
    77' (1:4) Фирмино Роберто (9) (Джонс Кертис (17))
     
    81' (1:5) Фирмино Роберто (9)
     
    88' Жота Диого (20) уходит с поля, Ориги Дивок (27) вышел на поле
    Голы
    18’ 0:1 Салах Мохамед
    45’ 0:2 Мане Садио
    ассистент Милнер Джеймс
    60’ 0:3 Салах Мохамед
    ассистент Джонс Кертис
    Тареми Мехди
    ассистент Виейра Фабио     		1:3 75’
    77’ 1:4 Фирмино Роберто
    ассистент Джонс Кертис
    81’ 1:5 Фирмино Роберто
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Виейра Фабио Отавио 14’
    Груич Марко Мартинес Тони 46’
    Венделл Сануси Заиду 56’
    Витинья Урибе Матеус 56’
    66’ Гомес Джо Милнер Джеймс
    66’ Фирмино Роберто Салах Мохамед
    66’ Минамино Такуми Мане Садио
    Пепе Оливейра Сержиу 67’
    73’ Окслейд-Чемберлен Алекс Хендерсон Джордан
    88’ Ориги Дивок Жота Диого
    Статистика
    		 6 Удары по воротам 21
    		3 Удары в створ 13
    		10 Фолы 10
    		2 Угловые 4
    		1 Офсайды 2
    		33% Владение мячом 67%
    		8 Cэйвы 2
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    Все комментарии
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
    29 сентября в 16:30, ред.
    Странно как-то от Порту - одного из гегемонов Португалии - видеть подобный счёт на табло. Всё же не с грандом играли) Не ожидал, не ожидал...
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    29 сентября в 15:45
    это же не с Юве играть. Порту уже привык дома проигрывать с разгромом от Ливерпуля.Второй мяч чисто голкиперский,но будем объективны,что он спас команду ещё от 3 минимум голов. Если матрасники с ними не справились,то тогда им будет не легко выйти в плейофф. Но а Ливерпуль победил на классе.
    Маgоmеd Аydаmirоv
    Маgоmеd Аydаmirоv
    29 сентября в 12:01
    Ливерпуль всегда громит Порту..это самый удобный соперник Ливерпуля в ЛЧ..
    протон
    протон
    29 сентября в 03:32
    Салах просто машина без усталости на полях
    протон
    протон
    29 сентября в 02:39
    Матчи с участием Ливерпуля всегда мощные, кайф для глаз
    Молодежь у Ливерпуля мощнейшая. Кёртис Джонс сегодня был везде и не просто был, а прямо-таки властвовал.
    Джонс просто потрясающий! Надеюсь, что он вырастит до игрока мирового уровня!
    Тройка Ливерпуля убийственная конечно,ещё пару сезонов будут кошмарить
    амурец
    амурец
    29 сентября в 01:59
    Ливер порезвился
    протон
    протон
    29 сентября в 01:57
    Катком прошлись по Порту!

    Судя по количеству комментариев, матч не очень заинтересовал моих соотечественников. А напрасно... "Порту", который когда-то с Моуриньо подряд взял и ЛЕ и ЛЧ, так безропотно был раздавлен "Ливерпулем". Что бы там ни говорили, но победы в ЛЧ - это признание силы и традиций клуба. А у "Ливера" их ШЕСТЬ! никогда не забуду, как я, гостя в Париже в 2005 году, смотрел матч финала Ливерпуль Милан. Обалденнее была встреча на этой стадии между Ман.Юнайтед и Баварией. Но в любом случае рад за самую титулованную на европейской арене английскую команду. До подвига М.Ю. с 20-ю победами в АПЛ остался один шаг.
    УЕСКА
    УЕСКА
    29 сентября в 01:27
    Оборона у Порту это проходной двор. Уровень ФНЛ или даже хуже. С такой обороной им делать в ЛЧ нечего. Любая атакующая команда им кучу мячей назабивает.
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    29 сентября в 00:45
    отличный результат, прекрасная победа! Всех красных с Победой!
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    29 сентября в 00:26
    Кёртис Джонс молодчик, второй подряд матч на отлично проводит. Продолжай в том же духе
    VeniaminS
    VeniaminS
    29 сентября в 00:25
    Что то португальские лидеры в пролете,да с крупным счетом.
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    29 сентября в 00:17
    Фирмино топарь, зарешал. Жота тоже топ, но не стоит недооценивать белозубого бразильца
    311
    311
    29 сентября в 00:13
    Мага разбушевался!)
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    29 сентября в 00:12
    Порту играет хорошо только против середняков)
    протон
    протон
    29 сентября в 00:12
    уще раз убеждаюсь в том. что Карась лучше судит в европе. но тут немного завуалировано почему не в рпл)
    протон
    протон
    29 сентября в 00:10
    Карасёв не преклонил колено перед матчем «Порту» – «Ливерпуль»

    красава
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    29 сентября в 00:07
    По ходу у Ливера к Порту какие то притензии есть!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))Последние матчи Ливерпуля с Порту на поле португальцев-это 0-5 и 0-4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    29 сентября в 00:06
    Фирмино все таки красавец!
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    29 сентября в 00:00
    Порту не того уровня команда, чтобы соперничать с Ливерпулем, что и подтвердилось
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    28 сентября в 23:59
    Всех Красных с разгромной победой!! Последние 3 матча на Драгау 2-14 в пользу Ливерпуля. Джонс провел отличный матч, Фирма отлично вышел на замену. 6 из 6 отличный результат после двух туров ЛЧ.
    dzvinka
    dzvinka
    28 сентября в 23:54
    Спасибо команде за шикарную игру и приятный вечер.
    С красивой победой, красные!
    fanliverpoolfan 777
    fanliverpoolfan 777
    28 сентября в 23:53
    Фирма вернулся это хорошо конкуренция в нападении плюс Жота не будет так сильно раслаблятся.
    dzvinka
    dzvinka
    28 сентября в 23:47
      fanliverpoolfan 777
      fanliverpoolfan 777
      28 сентября в 23:46
      Я думал Порту даст бой как на тренировке раскатали их
      ОРЛОВЕЦ
      ОРЛОВЕЦ
      28 сентября в 23:45
        dzvinka
        dzvinka
        28 сентября в 23:43
        Куртис, Эллиот поправится, нафик нам нужен тот Беллингем за 100тку)))
        но если возьмут буду рад.. будет молодняк в центр поля достойный... пока Юра в клубе он из взрастит на годы вперед для нас.
        Останется только кучерявых в атаке заменить.
        fanliverpoolfan 777
        fanliverpoolfan 777
        28 сентября в 23:41
        Фирма топчик вернулся
        dzvinka
        dzvinka
        28 сентября в 23:37
        РОФЛ крутой гол.
        Фирма - которого мы любили. Как же не хватает его в его лучшей форме, сам по себе топовый нап, надеюсь вернется на свой когдашний уровень, было бы круто!
        dzvinka
        dzvinka
        28 сентября в 23:34
        нету Трента...
        я за него - откликается Гомес)))
        BLM епттаа)))
        Viduka
        Viduka ответ fanliverpoolfan 777 (раскрыть)
        28 сентября в 23:22
        Джонс очень хорош.
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