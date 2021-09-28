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ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Молодежь у Ливерпуля мощнейшая. Кёртис Джонс сегодня был везде и не просто был, а прямо-таки властвовал.
Джонс просто потрясающий! Надеюсь, что он вырастит до игрока мирового уровня!
Тройка Ливерпуля убийственная конечно,ещё пару сезонов будут кошмарить
Молодежь у Ливерпуля мощнейшая. Кёртис Джонс сегодня был везде и не просто был, а прямо-таки властвовал.
Джонс просто потрясающий! Надеюсь, что он вырастит до игрока мирового уровня!
Тройка Ливерпуля убийственная конечно,ещё пару сезонов будут кошмарить
Судя по количеству комментариев, матч не очень заинтересовал моих соотечественников. А напрасно... "Порту", который когда-то с Моуриньо подряд взял и ЛЕ и ЛЧ, так безропотно был раздавлен "Ливерпулем". Что бы там ни говорили, но победы в ЛЧ - это признание силы и традиций клуба. А у "Ливера" их ШЕСТЬ! никогда не забуду, как я, гостя в Париже в 2005 году, смотрел матч финала Ливерпуль Милан. Обалденнее была встреча на этой стадии между Ман.Юнайтед и Баварией. Но в любом случае рад за самую титулованную на европейской арене английскую команду. До подвига М.Ю. с 20-ю победами в АПЛ остался один шаг.
Судя по количеству комментариев, матч не очень заинтересовал моих соотечественников. А напрасно... "Порту", который когда-то с Моуриньо подряд взял и ЛЕ и ЛЧ, так безропотно был раздавлен "Ливерпулем". Что бы там ни говорили, но победы в ЛЧ - это признание силы и традиций клуба. А у "Ливера" их ШЕСТЬ! никогда не забуду, как я, гостя в Париже в 2005 году, смотрел матч финала Ливерпуль Милан. Обалденнее была встреча на этой стадии между Ман.Юнайтед и Баварией. Но в любом случае рад за самую титулованную на европейской арене английскую команду. До подвига М.Ю. с 20-ю победами в АПЛ остался один шаг.
красава
красава
С красивой победой, красные!
С красивой победой, красные!
но если возьмут буду рад.. будет молодняк в центр поля достойный... пока Юра в клубе он из взрастит на годы вперед для нас.
Останется только кучерявых в атаке заменить.
но если возьмут буду рад.. будет молодняк в центр поля достойный... пока Юра в клубе он из взрастит на годы вперед для нас.
Останется только кучерявых в атаке заменить.
Фирма - которого мы любили. Как же не хватает его в его лучшей форме, сам по себе топовый нап, надеюсь вернется на свой когдашний уровень, было бы круто!
Фирма - которого мы любили. Как же не хватает его в его лучшей форме, сам по себе топовый нап, надеюсь вернется на свой когдашний уровень, было бы круто!
я за него - откликается Гомес)))
BLM епттаа)))
я за него - откликается Гомес)))
BLM епттаа)))