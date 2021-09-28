В 1 Алиссон Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

З 4 ван Дейк Вирджил Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 4 Выносы: 3 Пасы: 87 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 90

З 32 Матип Жоэль Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 82 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 90

З 26 Робертсон Эндрю Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 7 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 90

П 17 Джонс Кертис Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голевые передачи: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 90

З 7 Милнер Джеймс Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 66

П 3 Фабиньо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

П 14 Хендерсон Джордан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Пасы: 55 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 73

Н 20 Жота Диого Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 88

Н 10 Мане Садио Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Пасы: 27 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 67

Н 11 Салах Мохамед Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 67

Запасные игроки

В 13 Адриан

В 62 Келлехер Куимхин

З 12 Гомес Джо Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 24

З 5 Конате Ибрахима

З 76 Уильямс Неко

З 47 Филлипс Натаниэль

З 21 Цимикас Константинос

П 8 Кейта Наби

П 15 Окслейд-Чемберлен Алекс Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 17

Н 18 Минамино Такуми Ударов всего: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 23

Н 27 Ориги Дивок Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 2

Н 9 Фирмино Роберто Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Отборы: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 23

Пропускают

(П) - Травма икроножной мышцы

Не играл с 18.09.21 , с ним 10 из 15 очков в нац. чемпионате Алькантара Тьяго (П) - Травма икроножной мышцы