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Это было второе поражение подряд с разницей в три мяча для команды Рональда Кумана после поражения от Баварии с таким же счетом две недели назад. Это усиливает давление на Кумана, который подвергся серьезной критике на фоне столь же плохого начала сезона Ла Лиги. Уругвайская звезда Дарвин Нуньес забил два гола за Бенфику, чтобы привести португальскую электростанцию к победе в «электрической ночи» в Лиссабоне. Он промчался мимо Серхи Роберто и пробил слева. Несмотря на начальный дефицит, у Барселоны были свои шансы, в том числе два у Л. Де Йонга, которые легко могли быть реализованы для получения очков. Но команда Хорхе Хесуса продолжала наращивать давление после перерыва, и Рафа Силва удвоил преимущество, когда он набросился на первый бросок Жоао Марио. Бенфика продолжила наступление, и Дарвин увидел еще один выстрел, но реализовал пенальти на 79-й минуте после того, как Дест получил предупреждение за игру рукой в штрафной. Барселона завершила матч с 10 игроками после того, как Эрик Гарсия получил свою вторую за ночь желтую карточку. Да...
Это было второе поражение подряд с разницей в три мяча для команды Рональда Кумана после поражения от Баварии с таким же счетом две недели назад. Это усиливает давление на Кумана, который подвергся серьезной критике на фоне столь же плохого начала сезона Ла Лиги. Уругвайская звезда Дарвин Нуньес забил два гола за Бенфику, чтобы привести португальскую электростанцию к победе в «электрической ночи» в Лиссабоне. Он промчался мимо Серхи Роберто и пробил слева. Несмотря на начальный дефицит, у Барселоны были свои шансы, в том числе два у Л. Де Йонга, которые легко могли быть реализованы для получения очков. Но команда Хорхе Хесуса продолжала наращивать давление после перерыва, и Рафа Силва удвоил преимущество, когда он набросился на первый бросок Жоао Марио. Бенфика продолжила наступление, и Дарвин увидел еще один выстрел, но реализовал пенальти на 79-й минуте после того, как Дест получил предупреждение за игру рукой в штрафной. Барселона завершила матч с 10 игроками после того, как Эрик Гарсия получил свою вторую за ночь желтую карточку. Да...