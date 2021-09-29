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Бенфика - Барселона
Аталанта - Янг Бойз
Зенит - Мальме
Бавария - Динамо
Манчестер Юнайтед - Вильярреал
Ред Булл Зальцбург - Лилль
Вольфсбург - Севилья
Ювентус - Челси

Протокол матча Бенфика против Барселона

Бенфика Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон) 3:0 Логотип футбольный клуб Барселона Барселона
Бенфика
3 : 0
завершен
29 сентября 2021, 22:00
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 159.5 - 397
Очков за игру в нац. чемп.: 3 - 2
Средний возраст: 27.3 - 26.1
Средний рост: 183.1 - 182.8
Легионеров: 9 - 6
Схемы: 3-4-3 - 3-4-1-2
Серия побед: 2 - 1
Барселона
Лига чемпионов 2021/2022, 2 тур
Стадион Эштадиу да Луж (Лиссабон)
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.963.532.47
Фонбет 3.15 3.45 2.25
Мелбет 3.27 3.69 2.20
1XBET 3.17 3.60 2.36
BetBoom 3.16 3.56 2.27
    Еще
     
    3' (1:0) Нуньес Дарвин (9) (Вайгль Юлиан (28))
     
    33' Отаменди Николас (30)
     
    45' Лазаро Валентино (22) уходит с поля, Жилберто Жуниор (2) вышел на поле
     
    56' Силва Рафа (27)
     
    62' Гримальдо Алехандро (3)
     
    69' (2:0) Силва Рафа (27) (Мариу Жоау (20))
     
    72' Вайгль Юлиан (28)
     
    2
    75' Яремчук Роман (15) уходит с поля, Таарабт Адель (49) вышел на поле
    75' Гримальдо Алехандро (3) уходит с поля, Алмейда Андре (34) вышел на поле
     
    79' (3:0) Нуньес Дарвин (9)
     
    2
    86' Нуньес Дарвин (9) уходит с поля, Рамос Гонсалу (88) вышел на поле
    86' Силва Рафа (27) уходит с поля, Пицци (21) вышел на поле
     
    12' Пике Жерар (3)
     
    33' Пике Жерар (3) уходит с поля, Гави (30) вышел на поле
     
    54' Гарсия Эрик (24)
     
    3
    68' Де Йонг Люк (17) уходит с поля, Фати Ансу (10) вышел на поле
    68' Педри (16) уходит с поля, Коутиньо Филиппе (14) вышел на поле
    68' Бускетс Серхио (5) уходит с поля, Гонсалес Николас (28) вышел на поле
     
    78' Дест Сержиньо (2)
     
    86' Гонсалес Николас (28)
     
    87' Гарсия Эрик (24)
     
    89' Роберто Серхи (20) уходит с поля, Мингеса Оскар (22) вышел на поле
    Голы
    Нуньес Дарвин
    ассистент Вайгль Юлиан     		1:0 3’
    Силва Рафа
    ассистент Мариу Жоау     		2:0 69’
    Нуньес Дарвин 3:0(П) 79’
    Наказания
    12’ Пике Жерар
    Отаменди Николас 33’
    54’ Гарсия Эрик
    Силва Рафа 56’
    Гримальдо Алехандро 62’
    Вайгль Юлиан 72’
    78’ Дест Сержиньо
    86’ Гонсалес Николас
    87’ Гарсия Эрик
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    33’ Гави Пике Жерар
    Жилберто Жуниор Лазаро Валентино 45’
    68’ Фати Ансу Де Йонг Люк
    68’ Коутиньо Филиппе Педри
    68’ Гонсалес Николас Бускетс Серхио
    Таарабт Адель Яремчук Роман 75’
    Алмейда Андре Гримальдо Алехандро 75’
    Рамос Гонсалу Нуньес Дарвин 86’
    Пицци Силва Рафа 86’
    89’ Мингеса Оскар Роберто Серхи
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 8
    		6 Удары в створ 1
    		12 Фолы 15
    		4 Угловые 5
    		1 Офсайды 4
    		40% Владение мячом 60%
    		0 Cэйвы 3
    		4 Предупреждения 5
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    30 сентября в 21:52
    не могу понять.почему Тага не хотят пригласить? Но он уж точно не хуже Кумана. Не удивлюсь.если какого Де Бурга или Коку пригласят.
    Даже Куяне с орлами вничью сыграли,вот оно каталонское позорище.
    2024 ГОД Банеры на Кампоте: Бармалей Вернись и верни Величие Барсы, мы готовы каждую игру преклонять колено.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ fanliverpoolfan 777 (раскрыть)
    30 сентября в 21:47
      Stormtrooper-26
      Stormtrooper-26
      30 сентября в 18:42
      Хто все эти люди, окромя Депая и Тер Штегена, в составе Барсы?))
      fanliverpoolfan 777
      fanliverpoolfan 777
      30 сентября в 16:26
      Как я и говорил Бенфика вышвернит барсу из лч давно каталонцы не играли в кубке уефа
      Эджуке
      Эджуке
      30 сентября в 12:22
      Это получается, что Спартак мог обыграть Барселону 1:0? )))
      bayern-cobra
      bayern-cobra
      30 сентября в 12:07
      Даже Зенит разгромит барсу, с такой игрой
      aventure61
      aventure61
      30 сентября в 11:55
      как говорил горбатый-банкуйте. только ленивый не плюнет сейчас в сторону барсы. такое уже было когда играли райцигер,коку,деку,этоо,а потом пришёл гвардиола,разогнал всю эту шоблу во главе с роналдиньо и создал лучшую в истории футбола команду. сейчас надеюсь прийдёт хави с иньестой и пуйолем,да у них нет месси,но таких как он не будет долго,но есть фати,педри,де йонг и ла массия.немного времени и барса возродится иначе перефразируя путина- нахрена нам футбол если там не будет барселоны.
      Союзник противников
      Союзник противников
      30 сентября в 11:49
      Второй иберийский пыльный мешок продырявили! Славная неделька!!!
      Александр Апалько
      Александр Апалько ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
      30 сентября в 10:45
      Черчесова нужно им
      Александр Апалько
      Александр Апалько
      30 сентября в 10:39
      Ну что, осталось теперь только динамо Киеву проиграть
      ATG
      ATG
      30 сентября в 10:25
      Ну хоть сыграем первый раз в таком турнире как ЛЕ)) Это даже интересно… Трофей можно выиграть в отличии от ЛЧ, где нас в плей-офф опять мордой об газон
      ATG
      ATG
      30 сентября в 10:24
      По игре в первом тайме казалось что Барса сможет перевернуть ход матча. Но нет. Месси нет, некому переворачивать
      Legend 6
      Legend 6
      30 сентября в 09:49
      В этом году Реал и Барса в таком состоянии, что есть вероятность что обе команды будут биться за выход из группы с третьего места...
      Вернувшийся_Князь
      Вернувшийся_Князь ответ протон (раскрыть)
      30 сентября в 09:17
      Ну это не верное суждение. Я так же могу спросить, а что это за ЛЧ такая, если её победитель проигрывает 10-й команде сериала, нанеся при этом только один!!! удар в створ ворот?
      Рауль-Зидан
      Рауль-Зидан ответ протон (раскрыть)
      30 сентября в 08:20
      И что дальше ? Кто то застрахован от спадов ? Десятки лет доминировали ,пора и другим дорогу дать
      Кьянти
      Кьянти ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
      30 сентября в 08:00
      Может быть ее никто и не громил, но ее обыгрывал Рубин и Селтик, последний владея мяччем 17 % времени. Это были игры в группе, на иговлй результат они не влияли, конечно, это надо учесть. Но во, что сделал с Барсой Мауровский Интер оч показательно. Барса была на пике своего могущества. Однако португалец переиграл ее в чистую. При всей ее шикарной тики-таки. Да и Челси в 2009 году сожрал каталонцев, если бы не судья, Барса бы не прошла бы дальше. Этот матч в Лондоне это ваще самый великий отскок Барсы. Матч имени Эвребе.
      batog
      batog
      30 сентября в 07:58
      Да, это вам не Спартак.....
      barcamilan
      barcamilan
      30 сентября в 07:45
      как же катастрофична барса... куман вали на три буквы
      League1
      League1
      30 сентября в 07:37
      В этой группе всё ясно. Динамо с барсой будут бороться за выход в лигу европы.
      FERIS
      FERIS
      30 сентября в 07:35
      Прикольно)
      Хороший счёт.
      Интересно сколько Куман ещё продержится на посту главного тренера.
      112910415
      112910415
      30 сентября в 07:26
      всё настолько плохо, насколько возможно
      Legend 6
      Legend 6
      30 сентября в 07:21
      Этот результат закономерен..
      88_DEIVID
      88_DEIVID
      30 сентября в 07:11
      Вот вам и Барса без Месси. А то орали тут что без аргентинца она лучше играет. Да да, результаты показательны. Раньше хоть был человек который забивал таким как Бенфика, теперь нет никого кто это может сделать. Тому же Депаю пахать и пахать.
      neverwin
      neverwin
      30 сентября в 07:05
      Это полный аллес господа. Я понимаю ушёл лучший игрок и капитан клуба, долги и всё такое, но вот так чтобы...
      Дима Логинов
      Дима Логинов
      30 сентября в 06:18, ред.
      Барселоне нужно забыть о Лиге чемпионов в этом году и просто постараться построить команду. Поход за трофеями будет позже, пока же нужно научиться жить без Месси. Да и остальных ветеранов пора уже отпускать и строить совершенно новый клуб. Правда, и с другим тренером.
      ermak6848
      ermak6848
      30 сентября в 05:58
      Это интрига
      УЕСКА
      УЕСКА ответ eleven LC (раскрыть)
      30 сентября в 04:45
      Громить Бенфику не обязательно потому что она потеряла очки в Киеве. Если Барса возьмет с киевлянами максимум очков то достаточно будет победы с любым счетом над Бенфикой на Камп Ноу в последнем туре.
      Funny_Smailik
      Funny_Smailik ответ Oplot (раскрыть)
      30 сентября в 04:33
      Тонко 😀😁
      Funny_Smailik
      Funny_Smailik
      30 сентября в 04:28
      До хорошей команды еще далеко. Минимум год.
      Bobon
      Bobon ответ steelhead (раскрыть)
      30 сентября в 02:11
      Можно владеть мячом, но от одного владения толку мало. Барса владела мячом больше Бенфики. Бавария Гвардиолы владела мячом больше Реала, Атлетико и Барселоны. МС в финале ЛЧ владел мячом больше Челси. Результат на табло.
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