В 1 Тер Штеген Марк-Андре Голов пропущено: 3 Спасений: 3 Пасы: 33 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

З 4 Араухо Рональд Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 48 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

З 24 Гарсия Эрик Ударов всего: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Желтые карточки: 2 Красные карточки: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 87

П 2 Дест Сержиньо Фолов совершено: 3 Отборы: 4 Всего навесов: 5 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

З 3 Пике Жерар Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 33

П 20 Роберто Серхи Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 89

П 5 Бускетс Серхио Фолов заработано: 3 Отборы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 68

П 21 Де Йонг Френки Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 5 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

П 16 Педри Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 68

Н 17 Де Йонг Люк Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 68

Н 9 Депай Мемфис Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 13 Нето

В 26 Пенья Игнасио

З 15 Ленгле Клеман

З 22 Мингеса Оскар Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 1

З 23 Умтити Самюэль

П 30 Гави Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 57

П 28 Гонсалес Николас Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 22

П 14 Коутиньо Филиппе Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 22

П 6 Пуч Рикард

Н 11 Демир Юсуф

Н 10 Фати Ансу Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 22

Пропускают

(Н) - Травма икроножной мышцы

Не играл с 11.07.21 Агуэро Серхио (Н) - Травма икроножной мышцы

(З) - Мышечная травма

Не играл с 02.10.21 , с ним 7 из 12 очков в нац. чемпионате Альба Жорди (З) - Мышечная травма

(З) - Травма спины

Не играл с 20.09.21 , с ним 1 из 12 очков в нац. чемпионате Бальде Алехандро (З) - Травма спины