МЮ готов платить хавбеку «Барселоны» в 2 раза больше, чем это делают каталонцы

Боссы «Манчестер Юнайтед» по-прежнему хотят видеть в своей команде полузащитника «Барселоны» Серхи Роберто, который также способен выступать и на правом фланге обороны.

Контракт 25-летнего игрока с каталонцами истекает через 18 месяцев, и стороны пока не могут договориться о его продлении.

Этим собираются воспользоваться «красные дьяволы», готовые платить Роберто в два раза больше, чем он получает в «Барселоне» (игрок зарабатывает в неделю 70 тысяч фунтов).

Стоит отметить, что в текущем контракте Роберто прописаны отступные в размере 36 млн фунтов, потому в «Барсе» хотят перезаключить соглашение с игроком, предлагая ему пожизненный контракт.