МЮ готов платить хавбеку «Барселоны» в 2 раза больше, чем это делают каталонцы

Боссы «Манчестер Юнайтед» по-прежнему хотят видеть в своей команде полузащитника «Барселоны» Серхи Роберто, который также способен выступать и на правом фланге обороны.
Контракт 25-летнего игрока с каталонцами истекает через 18 месяцев, и стороны пока не могут договориться о его продлении.
Этим собираются воспользоваться «красные дьяволы», готовые платить Роберто в два раза больше, чем он получает в «Барселоне» (игрок зарабатывает в неделю 70 тысяч фунтов).
Стоит отметить, что в текущем контракте Роберто прописаны отступные в размере 36 млн фунтов, потому в «Барсе» хотят перезаключить соглашение с игроком, предлагая ему пожизненный контракт.
Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 330000
Яя Туре («Манчестер Сити») — 330000
Эден Азар («Челси») — 300000
Давид Сильва («Манчестер Сити») — 275000
Месут Озил («Арсенал») — 260000
Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — 250000
Сеск Фабрегас («Челси») — 235000
Кевин-Де Брюйне («Манчестер Сити») — 235000
....наверно просто без вычетов налогов....
Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 330000
Яя Туре («Манчестер Сити») — 330000
Эден Азар («Челси») — 300000
Давид Сильва («Манчестер Сити») — 275000
Месут Озил («Арсенал») — 260000
Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — 250000
Сеск Фабрегас («Челси») — 235000
Кевин-Де Брюйне («Манчестер Сити») — 235000
....наверно просто без вычетов налогов....
А я то думал чего это Фабрегас убежал ......но зато теперь в 4 раза больше получает....
235 000 в неделю....
А я то думал чего это Фабрегас убежал ......но зато теперь в 4 раза больше получает....
235 000 в неделю....