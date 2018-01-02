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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 2.05 3.3 3.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 9.3 4.75 1.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич Фонбет 1.95 3.25 4.2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд Фонбет 1.15 8 16
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.57 3.9 5.9
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МЮ готов платить хавбеку «Барселоны» в 2 раза больше, чем это делают каталонцы

сегодня, 09:20

Боссы «Манчестер Юнайтед» по-прежнему хотят видеть в своей команде полузащитника «Барселоны» Серхи Роберто, который также способен выступать и на правом фланге обороны.

Контракт 25-летнего игрока с каталонцами истекает через 18 месяцев, и стороны пока не могут договориться о его продлении.

Этим собираются воспользоваться «красные дьяволы», готовые платить Роберто в два раза больше, чем он получает в «Барселоне» (игрок зарабатывает в неделю 70 тысяч фунтов).

Стоит отметить, что в текущем контракте Роберто прописаны отступные в размере 36 млн фунтов, потому в «Барсе» хотят перезаключить соглашение с игроком, предлагая ему пожизненный контракт.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
сегодня в 17:50
Бесплатно терять такого игрока конечно нельзя. Барсе нужно продлевать контракт, чтобы хотя бы 50 млн на продаже заработать.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 11:11
Отпустить такой уникальный талант будет ошибкой. Тем более отдать его Моуриньо
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Jeck Denielse
сегодня в 10:42
Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов английской премьер-лиги
Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 330000
Яя Туре («Манчестер Сити») — 330000
Эден Азар («Челси») — 300000
Давид Сильва («Манчестер Сити») — 275000
Месут Озил («Арсенал») — 260000
Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — 250000
Сеск Фабрегас («Челси») — 235000
Кевин-Де Брюйне («Манчестер Сити») — 235000
....наверно просто без вычетов налогов....
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 10:02
А месте хавбека сразу нельзя им писать Роберто?
Romeo 777
Romeo 777 ответил Jeck Denielse
сегодня в 10:00
Jeck Denielse:
Так в Барселоне ещё и не плататят...???)) А я то думал чего это Фабрегас убежал ......но зато теперь в 4 раза больше получает.... 235 000 в неделю....
У Фабрегаса ЗП 180 тыс.фунтов в неделю. В Челси больше 200 никто не зарабатывает, это макс.ЗП которую получает только один Азар
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:37
Так в Барселоне ещё и не плататят...???))
А я то думал чего это Фабрегас убежал ......но зато теперь в 4 раза больше получает....
235 000 в неделю....
бебето_71
бебето_71
сегодня в 09:28
партугальская физручела хочет ешё один талант.загубить в манках столько класных игроков которые не играют)физрука в конце сезона вышвырнут как пулю?
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