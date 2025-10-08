Шотландия – Греция: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Шотландия – Греция, который состоится 9 октября 2025 года.
Шотландия
Сборная Шотландии набрала четыре очка в двух поединках и вместе с Данией является лидером турнирной таблице. Датчане с большой вероятностью выиграют параллельный поединок, а шотландцам придется постараться, чтобы отцепить от себя непростую и опытную Грецию. Тем не менее, победа даст огромные шансы выйти на ЧМ 2026, ведь отрыв будет уже четыре очка, что очень сложно будет отыграть на такой короткой дистанции.
8 сентября Шотландия обыграла на нейтрально поле Беларусь (2:0), а пятого числа выстояла на выезде против Дании (0:0).
Греция
Сборная Греции вряд ли может быть довольна ходом этой квалификации, ведь был проигран домашний поединок одному из главных конкурентов. Однако это не лишает коллектив шансов на выход из группы, а наоборот должно мотивировать их на победы. В игре на выезде с Шотландией, греческим футболистам как минимум нельзя проигрывать, а победа и вовсе позволит обойти соперника в турнирной таблице.
8 сентября Греция крупно проиграла на своем поле сборной Дании (0:3), а пятого числа разгромила на своем стадионе Беларусь (5:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит Шотландия – 2.8
- Ничья – 3.1
- Победит Греция — 2.7
Статистика
- Сборная Греции выиграла уже четыре последних выездных матча подряд
- Четыре из пяти последних матчей Шотландии завершились исходом «обе забьют — нет»
- Все матчи между этими сборными в истории личных встреч закончились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют — нет», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.8. Вся статистика команд «пропитана» этим результатом, поэтому вряд ли он будет противоположным и в этот раз.