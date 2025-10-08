Шотландия – Греция: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1759955792

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Шотландия – Греция, который состоится 9 октября 2025 года.

Шотландия

Сборная Шотландии набрала четыре очка в двух поединках и вместе с Данией является лидером турнирной таблице. Датчане с большой вероятностью выиграют параллельный поединок, а шотландцам придется постараться, чтобы отцепить от себя непростую и опытную Грецию. Тем не менее, победа даст огромные шансы выйти на ЧМ 2026, ведь отрыв будет уже четыре очка, что очень сложно будет отыграть на такой короткой дистанции.

8 сентября Шотландия обыграла на нейтрально поле Беларусь (2:0), а пятого числа выстояла на выезде против Дании (0:0).

Греция

Сборная Греции вряд ли может быть довольна ходом этой квалификации, ведь был проигран домашний поединок одному из главных конкурентов. Однако это не лишает коллектив шансов на выход из группы, а наоборот должно мотивировать их на победы. В игре на выезде с Шотландией, греческим футболистам как минимум нельзя проигрывать, а победа и вовсе позволит обойти соперника в турнирной таблице.

8 сентября Греция крупно проиграла на своем поле сборной Дании (0:3), а пятого числа разгромила на своем стадионе Беларусь (5:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит Шотландия – 2.8

Ничья – 3.1

Победит Греция — 2.7

Статистика

Сборная Греции выиграла уже четыре последних выездных матча подряд

Четыре из пяти последних матчей Шотландии завершились исходом «обе забьют — нет»

Все матчи между этими сборными в истории личных встреч закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют — нет», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.8. Вся статистика команд «пропитана» этим результатом, поэтому вряд ли он будет противоположным и в этот раз.