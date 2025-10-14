Парагвай на ЧМ-58: все 3 матча на мундиале были против европейцев, а парагвайцам привычнее было играть с Бразилией в Бразилии

1760442514

вчера, 14:48

Я как-то уже говорил, что фото парагвайцев в матчах ЧМ -58 очень низкого качества, газетного. А тут на днях напал на подборку хороших фото — но все они были сделаны 4 мая 1958 на Маракане, когда Бразилия играла с Парагваем в первом матче на Кубок Освальдо Круза.

Первый матч бразильцы выиграли 5:1. Голы там были на любой вкус. Единственный гол у парагвайцев забил капитан команды Эдельмиро Аревало.

На что уж всегда доверяю сайту rsssf по сборной Бразилии, но и они с огрехами публикуют состав соперников. Но давайте по порядку.

Матч на Маракане открывали торжественно, с поднятием флага. Вот фрагмент фото при поднятии флага, в основном в кадре парагвайская делегация:

На этом фото мы видим главу парагвайской делегации Эрнесто Гавилана (справа от флагштока, в тёмном пиджаке). Слева от него в расстёгнутом пиджаке доктор Мануэль Джаньи. Справа же от главы, в тёмных очках другой доктор Тулио Мануэль Кирос. Ещё правее стоит казначей Лиги, т.е. ассоциации. Обо всех них было рассказано ранее.

Кстати, поинтересовался у дочери доктора Кироса, не было ли у её отца проблем с глазами. Она сказала, что никогда отец не жаловался на зрение. А тёмные очки носил по привычке — в Парагвае очень яркое солнце.

Но вдруг я увидел ещё одно примелькавшееся лицо, слева от флагштока, крайний на снимке, стоит человек, которого я ранее называл мэром бразильского города Посос-ди-Кальдас. Но позвольте — до Кальдаса ещё дело не дошло, парагвайцы ещё сами не знали, что они останутся в Бразилии более, чем на 2 недели.

Кстати, фото действительного мэра того бразильского города есть, так как с 10 по 21 апреля 1958 сборная Бразилии в этом курортном городе проводила сборы. И мэр старался обеспечить команду всем чем можно. Звали мэра Агостиньо Лойола Жункейра. И это совсем не тот человек, что дважды «засветился» с парагвайской делегацией на фото от 11 мая на бразильском стадионе в Посос-ди-Кальдас.

Да это и не я собственно назвал его мэром — это спортивная газета из Сан-Паулу написала под фото, что это представитель муниципалитета.

Ещё более я удивился, когда увидел этого «мэра» на фото во время матча Бразилия — Парагвай на Маракане рядом с тренером Аурелио Гонсалесом:

Это уже в четвёртый раз этот человек оказался среди делегатов Парагвая. Случайность?

Этот самый пресловутый «мэр» стоит сзади в окружении людей в касках — ну, явно он не от бразильских функционеров. Видно, это парагвайский чиновник.

Главный тренер Аурелио Гонсалес сидит слева. Подпись гласит, что тренер был спокоен, изредка передавая через массажиста свои наставления игрокам. А массажист Антонио Корралес сидит к нам спиной, лысеватый. Лишь когда Хуан Винсенто Лескано в который раз проиграл единоборство бразильцу Вава, тренер закричал: «Играй в корпус!». Но юркий Вава вновь вышел победителем.

Фото с того матча — и довольно качественных — много. И единоборств Лескано с Вава тоже запечатлено на плёнке достаточно.

Ещё больше запечатлено невероятных прыжков вратаря парагвайцев Рамона Майереггера.

Вот стартовый состав парагвайцев в матче на Маракане 4 мая против Бразилии:

Это фото известно в разных вариациях. Я его уже приводил ранее, с полными именами. Сайт rsssf (бразильская ветка) говорит о том, что в стартовом составе у парагвайцев был Кайетано Ре — нет никакого Ре, играл Оскар Агилера. И нет никакого Рауля Авейро в стартовом составе — играл Хорхелино Ромеро. В общем неразбериха. На замену выходили Авейро, Пенайо и защитник Сеговия. Откуда берут Ре?

Обратите внимание на крайнего левого нападающего Флоренсио Амарилью — он сидит крайним справа на фото — у него перевязано левое запястье.

Судил матч известнейший бразильский арбитр Алберто Мoнард да Гама Малшер. О нём я также рассказывал ранее.

Фото арбитра и капитанов:

Белини и Аревало держат вымпел. Аревало по тогдашним обычаям давал интервью по радио прямо с места событий.

На 12-й минуте матча Загалло открыл счёт, забив эффектный гол головой, — и это зафиксировано аж на трёх фото. Ну, как такое не показать:

Голов в матче хватало. Через минуту уже Вава забил второй мяч:

На 33-й мин Дида сделал счёт 3:0. И это был драматичный момент, судя по фото:

Мяч предательски медленно (как мне видится) закатывается в ворота, вратарь не у дел, а Лескано пытается хоть руками его остановить. Рядом с ним смотрит на это Ачукарро. А вот кто из парагвайцев рядом с вратарём я понять не могу, хотя всех 11 игроков прекрасно знаю по фото. Накал страстей и эмоций, порой и в лицо не узнаешь.

Фото прекрасное. В атаке Диди, обороняются Лескано, вратарь Майереггер и Сальвадор Вильяльба. И у этого фото есть продолжение:

Узнаёте? Всё те же — Лескано, Вильяльба, Майереггер и Диди. И Маракана, конечно.

Тут, кажется, Рамон Майереггер мяч поймал:

А тут мяч пролетел мимо штанги:

Есть и такой кадр:

А вот и уже упоминавшиеся состязания Лескано с Вава:

Здесь Лескано первый на мяче:

На 78-й минуте капитан парагвайцев Аревало реализовал то ли пенальти, то ли штрафной, трудно понять. Скорее всего — пенальти, на следующем фото в работе бразильский вратарь Жильмар. Не в таком, как парагвайский вратарь, зрелищном прыжке, но пытался. Увы, и он оказался не у дел.

Через пять минут отличился вышедший ранее на замену 17-летний Пеле, и его гол зафиксировали:

Отменные фотографии. Но я ещё не показал вам несколько фото парагвайцев перед матчем.

Квинтет нападения Парагвая я уже пару-тройку раз представлял в статьях ранее. Вот они:

Но нашёлся немного другой вариант:

Закавыка в том, что это фото тоже, вроде бы, сделано на Маракане. Но на левом запястье у Амарильи нет повязки! Возможно, это фото сделано не прямо перед матчем — гетры у Агуэро спущены, а трибуны пустые. Есть фото разминающихся парагвайцев при пустых трибунах:

Видно, что часть игроков в полосатых футболках, часть в белых с горизонтальной полосой. Видимо, разминка до зрителей, но стартовый состав уже определён.

А вот по двое или по трое парагвайцев в кадре — это и сам увидел впервые:

Это уже со зрителями, и у Амарильи (справа) запястье перевязано. Это левый фланг атаки, Оскар Агилера и Флоренсио Амарилья. На мундиале вместо Агилеры играл Кайетано Ре.

Наконец, и полузащитник попал в кадр:

Высокий правый инсайд Хосе Пароди, правый крайний, гениальная «семёрка» Хуан Агуэро и Игнасио Ачукарро — все трое вскорости будут играть в Испании, причём Агуэро и Ачукарро в одном клубе, в Севилье, семь сезонов подряд, Ачукарро и все 10 сезонов подряд отыграл.

Ну, хоть бы один такой чёткий кадр был бы с мундиаля, где все эти футболисты (кроме Агилеры) играли и забивали голы через месяц с небольшим.

Втрой матч (по регламенту Кубка Освальдо Круза) состоялся 7 мая, уже в Сан-Паулу, на стадионе Пакаембу. Матч тот завершился по нулям. И не вызвал живого отклика в бразильской прессе. Фото с матча есть, но нет (думаю, пока нет) ни одного добротного качества, всё газетные.

И со стартовым составом во втором матче у парагвайцев всё тот же сайт rsssf мудрит. Вновь указывает на Кайетано Ре на позиции левого инсайда. Да не играл Ре в тех двух матчах вообще. Играл вновь Агилера. Состав у Парагвая был практически неизменен, только вместо Ромеро в роли «девятки» в центре вышел Хуан Рауль Авейро. Этому есть и фото подтверждение, увы, газетное:

Замена у парагвайцев в матче 7 мая была одна — вместо Эчагуэ выходил Миранда. Агустин Миранда играл вместо недолечившегося Эчагуэ в матче против Франции на ЧМ -58, потом Эчагуэ сыграл в двух других матчах сам.

Так как фото второго матча все газетные, то самые лучшие по качеству вот в этом коллаже:

Это был последний матч сборной Парагвая перед ЧМ -58. Запланированные 2 матча в Европе не состоялись. Поэтому до 8 июня (целый месяц) парагвайцы только тренировались, без серьёзных игр. Этим и объяснил тренер Аурелио Гонсалес разгромное поражение команды в первой игре на мундиале от Франции. За 8 минут пропустили 3 гола и — прекратили сопротивление. Тренер имеет в виду фрагмент матча с 61 по 70 минуты, когда счёт превратился с 3:3 в 6:3 в пользу Франции.

Аурелио Гонсалес посетовал, что так и не удалось сыграть перед турниром с европейскими командами, поэтому европейский футбол был им не знаком. Правда, указал, что европейцы на мундиале играли жёстко — так что учиться у европейцев не чему. Во как!

Ну, конечно, играть на переполненной Маракане с Бразилией при повышенной востребованности со стороны СМИ — это ли не кайф. А что там в каком-то Норчёпинге 16 тысяч зрителей собралось — это разве уровень? Даже фоток нормальных не могли сделать, понимаешь ли…

А кто мешал парагвайцам сыграть со сборной Болгарии, там же в Бразилии? Бразильская сборная сыграла в Рио и Сан-Паулу с болгарами два матча 14 и 18 мая. Или болгары не сильно походили на европейцев? А бразильцы в Италии смогли сыграть до мундиаля ещё 2 матча, с Фиорентиной и Интером.

И кто бы говорил о жёсткости. Парагвайцы на тренировках сами себя ломали, у Бедойи сломана нога, ещё у пятерых были повреждения — и это на курорте в Посос-ди-Кальдас. А чем закончилась нулевая ничья 7 мая в Сан-Паулу с Бразилией?

Посмотрите сами, чем был занят знаменитый Марио Америко во время второго матча с парагвайцами:

Это вывели из игры Диди.

А так досрочно покидал поле Загалло. Слава Богу, что не случилось переломов и эти нападающие проявили себя на ЧМ -58.

Позже, в своих воспоминаниях, Аурелио Гонсалес «свалит» всё на дождь, который хлынул во втором тайме. И, дескать, французы быстро сориентировались, переобулись, надев бутсы с высокими шипами.

Интересно, арбитр дал свисток и остановил матч, чтобы французы сменили амуницию?

Самое смешное то, что в бразильской газете от 3 мая 1958, по приезду парагвайцев в Бразилию, тот же тренер А.Гонсалес говорил в интервью, что команда подготовилась, взяли с собой два комплекта бутс — с низкими, и с высокими шипами.

8 июня на ЧМ -58 в матче с французами парагвайцы забыли, наверное, про второй комплект бутс, сильно промокли, не было яркого солнца. На видео матча совсем не видно проливного дождя, кстати.

Последний третий матч на мундиале Парагвай сыграл 15 июня, ничья 3:3 с Югославией, и вылет. Хотя в активе победа над Шотландией.

18 июня парагвайцы уже приземлились в Рио, потом и домой улетели, не стали задерживаться в Бразилии.

В аэропорту Галеан футболистов поджидали бразильские репортёры. Несколько снимков из аэропорта в Рио.

Вот и Кайетано Ре «нашёлся», справа, вместе с Луисом Сантосом Сильвой едят мороженое.

Вратарь Рамон Майереггер даёт интервью:

Майереггер не забыл и подкрепиться в кафе:

Кажется, вратарь вместе с Хуаном Висенте Лескано трапезничают. Кепочки у парагвайцев прикольные.

А вот на этом групповом фото мы видим нескольких футболистов Парагвая:

Отчётливо вижу Ачукарро (второй справа), Ромеро (высокий по центру) и Амарилью (второй слева) — эти игроки оказались через месяц-два уже в испанских клубах, а пока они на пути на родину, в Парагвай. Крайний справа — это с большой вероятностью Бениньо Хильберто Пенайо. О них рассказывали ранее. Вратарь Майереггер то ли с радио, то ли с фотоаппаратом, висящим на шее.

Знаете, пересмотрел видео матча Франция — Парагвай от видеоблогера joefa. Он поправил подпись с фамилиями к составу парагвайцев, об этом ранее я его попросил.

И надо же случиться — я вновь увидел пресловутого «мэра», да не где-нибудь, а на скамейке парагвайцев, рядом с доктором Тулио Мануэлем Киросом (как всегда в тёмных очках) и с дамой с другого бока. Это уже крутой какой-то парагвайский чиновник, с женой путешествовал:

И тут я понял, кто этот человек, которого я считал мэром бразильского города (вслед за бразильской газетой).

Это тоже парагваец, его имя Лидио Кеведо. Это функционер, был президентом Парагвайской ассоциации в 1950-51 и 1954-55. В 1957 был вице-президентом этой ассоциации (Лиги, как они называли). В июле 1957 на экстренном конгрессе КОНМЕБОЛ он был избран секретарём КОНМЕБОЛ . То есть он был чиновником выше рангом, чем шеф парагвайской делегации, он был от всей южноамериканской конфедерации. Вот так развязка!

Ну, и судя по стоп-кадру Лидио Кеведо с супругой и доктором Киросом, не особо заметно, что был сильный дождь во время матча. Доктор Кирос даже тёмные очки не снимал — привычка!

Почти все фото хорошего качества были взяты в соцсети f со страницы Амира Отони де Оливейры, бразильца. Он выкладывает очень качественные фото по сборной Бразилии старых лет, со статистикой. Спросил у него про фотоотчёт второго матча с Парагваем. А в ответ тишина, только лайкнул мой вопрос. Как говорили наши юмористы: «Вопрос, конечно, интересный!»

Упомянул я про 10-дневные сборы бразильцев в Посос-ди-Кальдас в апреле 1958. С ними был фотограф Антонио Лусио. Шикарные снимки. Почему-то они пролежали у него в архиве 55 лет, и только в 2013 г., через 13 лет после его смерти, дочь обнаружила эти фото. Они есть онлайн, но сайт сильно защищён, так просто фото не скачать, можно сделать скриншоты и т.п. Если не найдёте в сети сами, напишите в комментах — постараюсь выложить их в отдельной статье.