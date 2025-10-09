Парагвай на ЧМ-58: Хуан Агуэро — будущий чемпион Европы в составе парагвайцев на мундиале

1760032350

вчера, 20:52

В который раз пытаюсь дорассказать о футболистах из заявки сборной Парагвая на ЧМ -58. И каждый раз набирается дополнительная интересная информация о ком-то одном. Так и сегодня, немного про всех, и об одном поконкретнее.

А начать считаю нужным вновь с «уже пройденного». В предыдущей статье было более подробно представлено фото большей части делегации Парагвая на трибуне бразильского стадиона. 11 мая 1958 парагвайцы были приглашены на товарищеский матч между сборной клубов Кальденсе (местная команда) и Рио Бранко (из другого штата) с одной стороны и приезжим клубом Сантос. К слову, Сантос размотал соперников и без своих сборников, счёт 4:0.

Открывал матч президент парагвайской ассоциации Эрнесто Гавилан, он же глава делегации на мундиаль.

Немного доисследовав снимок я определился со всеми, кто запечатлён на нём (ранее были «белые пятна» в этом вопросе). Так как композиционно люди расположены не идеально в ряд, то подпись с именами прямо на снимке я делать не стал. Опишем всех по рядам, верхние два ряда без разбивки.

Итак, на фото 17 футболистов, тренер команды Аурелио Гонсалес (Aurelio González), два доктора, массажист, плюс глава делегации с казначеем и бразильским мэром. О членах делегации и бразильском мэре говорилось в предыдущей статье.

Начнём с нижнего ряда. В самом нижнем ряду на фото стоят трое, слева направо:

Эдельмиро Аревало (Edelmiro Arévalo), капитан команды на мундиале, ударение в фамилии на Е; Клаудио Лескано (Claudio Lezcano), на мундиале не сыграл; и доктор команды Тулио Мануэль Кирос (Tulio Manuel Quiroz), он в тёмных очках. О двух упомянутых игроках было рассказано здесь.

В ряду выше мы видим 8 человек, из них четверо футболисты. Итак, слева направо стоят во втором ряду:

Хорхелино Ромеро (Jorgelino Romero), 2 гола в 3 матчах на мундиале; Оскар Агилера (Oscar Aguilera), с сигаретой в руках, не сыграл; Агустин Миранда (Agustin Miranda), играл против Франции; Хуан Висенте Лескано (Juan Vicente Lezcano), играл в 3 матчах, младший брат Клаудио. О 3 этих игроках говорилось всё в той же статье.

Далее на фото Аурелио Гонсалес (Aurelio González), главный тренер (DT); Алисио Молинас (Alicio Molinas), казначей ассоциации, в галстуке-бабочке; шеф делегации Эрнесто Гавилан (Ernesto Gavilan) и мэр бразильского города (о них было тут).

Больше всего людей на этом фото стоят на двух ступенях выше, некоторые лица вины не полностью.

Слева направо мы видим пол-лица, вероятнее всего, это Рохелио Бедойя (Rogelio Bedoya). Он был достаточно высокий футболист. И 11 мая Bedoya был ещё в расположении команды, травму он получил позже, из-за которой и не поехал на мундиаль. Рассказ о нём был ранее. Далее виден также высокий нападающий Хосе Пароди (José Parodi), о нём подробно было в прошлый раз. Вплотную к его лицу, но на ряд выше, видим Хосе Рауля Авейро (Jose Raul Aveiro), представляли его тут. Этот игрок хоть и поехал на мундиаль, но в Италии получил травму на тренировке и играть в полную силу все 90 минут не мог, на мундиале был в резерве.

Из-за головы Оскара Агилеры немного видна голова Сальвадор Вильяльба (Salvador Villalba). В белой рубашке в ряду выше стоял Кайетано Ре (Cayetano Ré), который и заменил на мундиале выбывшего Aveiro. Фото Кайетано Ре было ранее, он сыграл во всех 3 матчах, забил 1 гол.

Далее рядом с Вильяльба стоял Луис Сантос Сильва (Luis Santos Silva). Затем виден Луис Джини (Luis Gini). Выше лица Луиса Джини, в ряду выше, мы видим Дарио Сеговия (Darío Segovia) — об этих двух земляках было рассказано здесь. Рядом с Джини стоял Флоренсио Амарилья (Florencio Amarilla), которому была посвящена отдельная статья.

Над головами казначея и президента Лиги видны лица Элихио Эчагуэ (Eligio Echagüe) и вратаря Самуэля Агилара (Samuel Aguilar) Они оба играли в 2 матчах на мундиале. Их фото были в самой первой статье про Парагвай-58. Чуть далее, уже в глубине снимка узнаваем массажист Антонио Корралес (Antonio Corrales). После него ещё один парагвайский руководитель, имени которого я не знаю. И последним в этом ряду виден ещё один доктор делегации Хуан Мануэль Джаньи (Juan Manuel Giagni). О них было в прошлой статье.

О ком из парагвайских футболистов ещё не рассказывали?

Хуан Агуэро

Этого игрока на фото от 11 мая нет. Полное его имя Хуан Баутиста Агуэро (Juan Bautista Agüero Sanchez). Он 1935 года рождения, своё 23-летие отметил в день полуфиналов мундиаля, 24 июня. Но Парагвай в плей-офф не вышел.

Агуэро был крайним правым нападающим, сыграл во всех 3 матчах, забил 2 гола, и, судя по сохранившимся видео, оба гола Агуэро забивал левой ногой.

Вот таким был Агуэро в свои 17 лет:

Характерная черта в его причёске выделяла его среди других игроков — линия роста волос образовывала некую дугу вокруг лица.

В 1954 19-летний Агуэро оказался в Олимпии и стал звездой, лучшим бомбардиром чемпионата 1957 и 58 годов. Разумеется, он был задействован и в сборной, играл в отборочных матчах к мундиалю, забивал.

Два гола забил Агуэро и на полях в Швеции. В матче с Шотландией он на 4-й минуте открыл счёт, парагвайцы выиграли 3:2. А в игре с Югославией Агуэро в дебюте второго тайма сравнял счёт, 2:2, в итоге матч завершился 3:3. В первом матче с Францией Агуэро не удалось отличиться. Что характерно, оба гола на мундиале Агуэро забивал отнюдь не с позиции «семёрки», на которой он играл: шотландские ворота он поразил, находясь по центру ворот, а югославам он забил в пустые ворота с левого края, пробросив мяч мимо вратаря влево, упал, поднялся, и проворно с разворота вогнал мяч в сетку. Вот вам и «семёрка». И Агуэро был один из парагвайцев в те моменты в штрафной.

После ЧМ -58, как и многие парагвайцы, Агуэро остался в Европе, а точнее в Испании.

Семь сезонов он отыграл в Севилье, вместе с парагвайцем Игнасио Ачукарро, который играл в клубе целых 10 сезонов. За Севилью Агуэро сыграл в 116 официальных матчах, забил 32 гола. В 1965 Агуэро взяли в мадридский Реал. Сыграл менее 10 матчей за сезон, включая игры на Кубок страны и Кубок европейских чемпионов. В том сезоне Реал в 6-й раз выиграл гравный европейский трофей. Агуэро в турнире сыграл всего в одном матче, в 1/16 финала против Фейенорда в Роттердаме 8 сентября 1965. Но в итоге стал обладателем Кубка чемпионов, первым в истории среди парагвайцев.

Из Реала Агуэро перешёл в Гранаду, но с травмой. Там он сыграл всего в 13 матчах, забил 1 гол и уехал на родину. Потом играл до 1971 года в Колумбии.

Фото Хуана Агуэро времён пребывания в составе Севильи:

А следующее его фото в составе Реала. Можно точно сказать, когда было сделано это фото — 12 декабря 1965 на Сантьяго Бернабеу перед матчем с Лас-Пальмасом в 13-м туре чемпионата Испании. В том матче Агуэро забил свой единственный гол за Реал в чемпионате.

Автографа на фото нет только у Агуэро. На левом краю, как видим, играл Хенто, участник ЧМ -62. Он обнимает Пирри, который сыграет ещё на ЧМ -78. Рядом с Агуэро форварды Амансио и Гросси.

Агуэро был в стартовом составе Реала в 3 первых турах в сентябре 1965. Затем он появился в составе в 13-м и 14-м турах (это декабрь 1965). И 3 матча Агуэро сыграл в Кубке Испании на первых стадиях — в апреле 1966 дважды против Хихона и 4 мая в третьем решающем матче против Малаги. Хихону Агуэро забил 1 гол. Итого 9 матчей, 2 гола в составе Реала во всех соревнованиях.

Единственный матч Агуэро в составе Реала в Кубке европейских чемпионов также зафиксирован на плёнку, 8 сентября 1965, Роттердам:

Тут Агуэро в обнимку с Пирри.

Вернувшись на родину, Агуэро продолжал играть, фото 1968 года:

В зрелом возрасте Агуэро был совершенно седым:

Хуан Баутиста Агуэро был невысокий футболист. В марте 2018 он приезжал в гости к Луису Джини, своему ровеснику:

Луис Джини и в пору игровую был высоким и статным. А вот Агуэро сильно сдал. В декабре того же 2018 Хуана Агуэро не стало, ему было 83.

В личном архиве Луиса Джини было и вот такое фото со статьёй об Агуэро, у которого было прозвище Mbati:

Внизу вы видите Агуэро в форме мадридского Реала и подпись — чемпион Европы, 1966 год. Ну, понятно, клубный чемпион Европы:

Родился и умер Агуэро в городке Каакупе (Caacupé). Спортивный комплекс в городе назван его именем:

Фото взяты с личной странички Хуана Агуэро в соцсети, которую ведёт его сын Энрике. Вот он среди памятных фото и плакатов, посвящённых отцу:

Как видите, фото (и статья о Хуане Баутисте Агуэро) сделана одной из дочерей Энрике.

В рядах Севильи Агуэро играл не только на позиции правого крайнего, но и центрфорварда. Но основная его позиция была на правом фланге, «семёрка»:

Гениальная «семёрка».