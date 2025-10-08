Чехия – Хорватия: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1759955320

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Чехия – Хорватия, который состоится 9 октября 2025 года.

Чехия

Сборная Чехии проводит отличную квалификацию, но даже сейчас занять первое место в группе будет необычайно сложно. Коллектив делит первое место с Хорватией и уступает нынешнему сопернику по разнице мячей, и сыграв на одну игру больше, поэтому хозяев устраивает только победа, которую добыть будет сложней чем кажется, если взглянуть на последнюю статистику соперника

8 сентября Чехия провела товарищеский матч с Саудовской Аравией (1:1), а пятого числа на выезде одолела Черногорию (2:0).

Хорватия

Сборная Хорватии показывает максимальные результаты и почти не пропускает (забили чехи лишь один мяч). Команда идет на первом месте и настраивается на еще один поединок со сборной Чехии, победа в котором практически гарантировала бы первое место в квартете. Тем не менее, хозяева точно не согласны с таким положением дел и сделают все, чтобы обострить интригу до максимума.

8 сентября Хорватия разгромила на своем поле Черногорию (4:0), а ранее обыграла Фарерские острова (1:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит Чехия – 3.05

Ничья – 3.3

Победит Хорватия — 2.35

Статистика

Сборная Чехии выиграла шесть из десяти последних матчей при одном поражении

Четыре выездных матча Хорватии за последнее время закончились исходом «обе забьют – нет»

Все матчи между этими сборными в истории личных встреч закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.75. Поединок будет интересным, ведь обе команды не будут удерживать результат, а захотят достигнуть принципиальной победы. В таком матче наверняка найдет место для голов обеих команд.