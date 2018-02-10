Батшуайи: «Взаимодействие с партнерами по команде становится лучше»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Миши Батшуайи прокомментировал победу над «Гамбургом».



«Я рад, что забил и что мы одержали победу. Важно, что мы добыли уже вторую победу подряд, тем самым улучшив свое турнирное положение.



Взаимодействие с партнерами по команде становится лучше, но сегодня вечером я обязательно пересмотрю игру с „Гамбургом“, чтобы четко понимать, что я сделал хорошо, а что - плохо», - сказал Батшуайи.