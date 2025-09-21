«Сандерленд» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1758451469

сегодня, 13:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Сандерленд» – «Астон Вилла», который состоится 21 сентября 2025 года.

«Сандерленд»

«Коты» за четыре тура набрали семь очков, что для новичка АПЛ является неплохим результатом и теперь на своем поле принимают «Астон Виллу». «Сандерленд» очень хочет избежать зоны вылета в этом сезоне, поэтому в домашних стенах рассчитывает на приемлемый результат с «Астон Виллой», которая не радует стабильностью в новом сезоне.

13 сентября «Сандерленд» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0) и обыграл на своем поле «Брентфорд» (2:1).

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» уже собрала целую серию без побед во всех турнирах и пока не может найти свою игру. На данный момент клуб из Бирмингема на 19 месте с двумя баллами и отстает на два пункта от спасительного 17 места. В выездной игре с «Сандерлендом» от гостей будут ждать первой победы в сезоне, которую добыть будет не так просто.

16 сентября «Астон Вилла» проиграла в кубке английской лиги «Брентфорду» (1:2, по пенальти), а 13 числа команда сыграла с «Эвертоном» (0:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Сандерленд» – 3.6

Ничья – 3.35

Победит «Астон Вилла» – 2.2

Статистика

Пять из шести последних матчей «Астон Виллы» завершились исходом «обе забьют»

«Сандерленд» проиграл шесть из десяти последних встреч во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Сандерленд», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.6. Предполагаем, что «коты» порадуют болельщиков и смогут добиться победы над нестабильной «Астон Виллой».