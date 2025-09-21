«Сандерленд» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Сандерленд» – «Астон Вилла», который состоится 21 сентября 2025 года.
«Сандерленд»
«Коты» за четыре тура набрали семь очков, что для новичка АПЛ является неплохим результатом и теперь на своем поле принимают «Астон Виллу». «Сандерленд» очень хочет избежать зоны вылета в этом сезоне, поэтому в домашних стенах рассчитывает на приемлемый результат с «Астон Виллой», которая не радует стабильностью в новом сезоне.
13 сентября «Сандерленд» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0) и обыграл на своем поле «Брентфорд» (2:1).
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» уже собрала целую серию без побед во всех турнирах и пока не может найти свою игру. На данный момент клуб из Бирмингема на 19 месте с двумя баллами и отстает на два пункта от спасительного 17 места. В выездной игре с «Сандерлендом» от гостей будут ждать первой победы в сезоне, которую добыть будет не так просто.
16 сентября «Астон Вилла» проиграла в кубке английской лиги «Брентфорду» (1:2, по пенальти), а 13 числа команда сыграла с «Эвертоном» (0:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Сандерленд» – 3.6
- Ничья – 3.35
- Победит «Астон Вилла» – 2.2
Статистика
- Пять из шести последних матчей «Астон Виллы» завершились исходом «обе забьют»
- «Сандерленд» проиграл шесть из десяти последних встреч во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Сандерленд», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.6. Предполагаем, что «коты» порадуют болельщиков и смогут добиться победы над нестабильной «Астон Виллой».