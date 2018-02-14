Топрак: «„Боруссия“ не считает Лигу Европы турниром для неудачников»

Защитник дортмундской «Боруссии» Омер Топрак не считает Лигу Европы, куда опустились «шмели», второсортным турниром. По словам футболиста, команда намерена добраться до финала соревнования, который состоится в Лионе. Для начала «Боруссии» нужно пройти барьер в 1/16 финала турнира в лице итальянской «Аталанты».

«Мы не считаем Лигу Европы турниром для неудачников. Мы хотим показать свою силу и добраться до Лиона».

В борьбе за путевку в финал «Боруссии» на пути могут попасться также «Арсенал», «Наполи», «Атлетико», «РБ Лейпциг», «Милан», «Марсель» и другие клубы.