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Мостовой: «Отъезд Месси и Роналду не скажется на интересе к ЧМ-2018»

сегодня, 09:02

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что вылет из чемпионата мира по футболу команд Аргентины и Португалии не скажется на интересе к турниру со стороны болельщиков. 

В субботу сборная Франции вышла в четвертьфинал турнира, обыграв на «Казань-Арене» команду Аргентины со счетом 4:3. А сборная Уругвая обыграла команду Португалии в 1/8 финала со счетом 2:1

«Игра Франция - Аргентина была, прежде всего, удивительна из-за количества забитых мячей. Вряд ли кто-то рассчитывал, что встреча получится столь результативной. В моем понимании Франция изначально была фаворитом, потому что показывала более стабильную игру с хорошим подбором футболистов и длинной скамейкой запасных.

Два лучших футболиста мира, к сожалению, поехали домой, но когда-то это должно было произойти. Турнир не потеряет интерес со стороны болельщиков из-за их отъезда. Это футбол - великие игроки уходят, а на их место приходят новые».

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:36
Уехали и уехали....
Аргентина с Португалией изначально не были фаворитами ЧМ...
Да и вообще чудом заскочили в 1/8-ю.....
И на зарплатах Месси и Роналду отъезд не скажется.......)))...разве что раньше на сайте спорили кто из них лучше....а теперь - кто из них хуже...))
А ЧМ идёт дальше...и становится всё интересней..
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