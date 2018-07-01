Мостовой: «Отъезд Месси и Роналду не скажется на интересе к ЧМ-2018»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что вылет из чемпионата мира по футболу команд Аргентины и Португалии не скажется на интересе к турниру со стороны болельщиков.



В субботу сборная Франции вышла в четвертьфинал турнира, обыграв на «Казань-Арене» команду Аргентины со счетом 4:3. А сборная Уругвая обыграла команду Португалии в 1/8 финала со счетом 2:1



«Игра Франция - Аргентина была, прежде всего, удивительна из-за количества забитых мячей. Вряд ли кто-то рассчитывал, что встреча получится столь результативной. В моем понимании Франция изначально была фаворитом, потому что показывала более стабильную игру с хорошим подбором футболистов и длинной скамейкой запасных.



Два лучших футболиста мира, к сожалению, поехали домой, но когда-то это должно было произойти. Турнир не потеряет интерес со стороны болельщиков из-за их отъезда. Это футбол - великие игроки уходят, а на их место приходят новые».