Левандовски установил рекорд Бундеслиги

сегодня, 08:49

Форвард «Баварии» помог своей команде обыграть «Падерборн» в матче 6-го тура Бундеслиги.

Таким образом, у поляка уже 10 голов в 6 первых матчах чемпионата, что позволило ему установить рекорд.

До этого за всю историю турнира лишь 4 игрокам удавалось забить 9 голов в 6 стартовых турах — , Герду Мюллеру, Петеру Мейеру и .