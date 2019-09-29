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Левандовски установил рекорд Бундеслиги

сегодня, 08:49
ПадерборнЛоготип футбольный клуб Падерборн2 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски помог своей команде обыграть «Падерборн» в матче 6-го тура Бундеслиги.

Таким образом, у поляка уже 10 голов в 6 первых матчах чемпионата, что позволило ему установить рекорд.

До этого за всю историю турнира лишь 4 игрокам удавалось забить 9 голов в 6 стартовых турах — Юппу Хайнкесу, Герду Мюллеру, Петеру Мейеру и Лотару Маттеусу.

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Все комментарии
Sergey Z
Sergey Z
   225 / 853
сегодня в 10:21
Красава!!!
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   65 / 853
сегодня в 10:11
Добрый день. Не сработали вчерашние ставки на 18 часов:
563761 28.09.2019 17:28 Слован - Динамо ожидается
563760 28.09.2019 17:27 Баник - Пршибрам ожидается
alex074
alex074
   112 / 853
сегодня в 10:05
Молодец, Роберт. Так держать.
cevin cigan
cevin cigan
   15 / 853
сегодня в 10:05
Игрок одной команды..........он вам случайно никого не напоминает со своими внутрикомандными рекордами. Есть один такой же, Роберту в пупок дышащий.
ermak6848
ermak6848
   145 / 853
сегодня в 10:01
Пан Роберт - просто удивляет своей игрой и результатами.
КЭТиК
КЭТиК
   129 / 853
сегодня в 09:58
Просто помощники у него хорошие.
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 853
сегодня в 09:33
Роберт разошелся не на шутку!!!
112910415
112910415
   37 / 853
сегодня в 09:23
крупный местный рекорд
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