Левандовски установил рекорд Бундеслиги

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски помог своей команде обыграть «Падерборн» в матче 6-го тура Бундеслиги.
Таким образом, у поляка уже 10 голов в 6 первых матчах чемпионата, что позволило ему установить рекорд.
До этого за всю историю турнира лишь 4 игрокам удавалось забить 9 голов в 6 стартовых турах — Юппу Хайнкесу, Герду Мюллеру, Петеру Мейеру и Лотару Маттеусу.
563761 28.09.2019 17:28 Слован - Динамо ожидается
563760 28.09.2019 17:27 Баник - Пршибрам ожидается
563761 28.09.2019 17:28 Слован - Динамо ожидается
563760 28.09.2019 17:27 Баник - Пршибрам ожидается