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Гвардиола: «Есть ли шанс на титул в АПЛ? У нас нет игроков и стабильности»

сегодня, 14:07

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что у его клуба нет шансов на победу в АПЛ.

Есть ли у нас шанс на титул в АПЛ? Нет. У нас нет игроков. Сейчас у меня нет такого чувства. Может, это случится, кто знает? Но у меня есть ощущение, что сейчас нужно думать о краткосрочной перспективе. Мы не можем ставить перед собой много больших и масштабных целей. Когда ты хочешь добиться чего-то важного, например, выиграть Премьер-Лигу, выйти в финальную стадию Лиги чемпионов, то нужно быть стабильным. Все это время мы были невероятно стабильными, а теперь нет.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 15:52
Не надоело еще шейхам выслушывать каждый день это нытье?? 😭 Когда уже у них лопнет терпенее и дадут этому физруку пинком под зад?? 🦵
амурец
амурец
сегодня в 14:56
Хрен его знает шарлатан всегда тупил в конце года, а потом выигрывал АПЛ
Incredulous
Incredulous
сегодня в 14:48
Гвардиола настолько привык к своим стандартным отговоркам: "у нас нет игроков...", "дайте мне игроков...", что не заметил как в лазарете у МС остались всего три игрока. Но этот "больше чем тренер" настолько увлёкся своими истериками, что этого даже и не заметил. И теперь уже точно понятно, что дело вовсе не в игроках, а моральной неустойчивости тренера, который просто "рассыпался" при первых же трудностях команды.
allemz
allemz ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 14:20
А ты нам аналитику по МС))
allemz
allemz
сегодня в 14:18, ред.
Пеп зачем-то собственноручно сеет смуту вместо того, чтобы забавить неугомонную публику и за кулисами решать свои задачи. Дает прессе пищу, а те из нее лепят еще одну стопку вопросов, отвлекая тренера и игроков от дела, создавая дополнительное давление. Игроки ведь тоже читают твои заявления, а полководец только и трубит об отступлении.
Учиться надо у Клоппа, тот когда пришел в безобразный пост-Роджеровский Ливерпуль, глотал пыль похлеще, но мог прессу скормить дешевым кормом и спокойно выруливать свои дела.
Тебя даже прохожие деревенщины выводят из себя, я бы порекомендовал лысому в первую очередь хорошенько поработать над собой. Такой расклад видится мне сегодня.
Capral
Capral
сегодня в 14:14
Как говорил К.Прутков: "Нельзя объять необъятное"!!!
Гвард прав- сначала надо разобраться в причинах неудач, а потом уже следствие, это правильный подход. И конечно, лучше откровенно признать, что в этом сезоне шансов на чемпионство практически нет, но при благоприятном стечении обстоятельств- они могут появиться...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:12
Игроки сливают Гвардиолу...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:11
Да о какой победе в АПЛ вообще говорить? Кто такие вопросы задает? Нужно сейчас хоть как-то зарабатывать очки, а там главное в топ-4 попасть и хватит на этот сезон
drug01
drug01
сегодня в 14:11
Конечно нет состава и былой игры
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