Гвардиола: «Есть ли шанс на титул в АПЛ? У нас нет игроков и стабильности»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что у его клуба нет шансов на победу в АПЛ.
Есть ли у нас шанс на титул в АПЛ? Нет. У нас нет игроков. Сейчас у меня нет такого чувства. Может, это случится, кто знает? Но у меня есть ощущение, что сейчас нужно думать о краткосрочной перспективе. Мы не можем ставить перед собой много больших и масштабных целей. Когда ты хочешь добиться чего-то важного, например, выиграть Премьер-Лигу, выйти в финальную стадию Лиги чемпионов, то нужно быть стабильным. Все это время мы были невероятно стабильными, а теперь нет.
Учиться надо у Клоппа, тот когда пришел в безобразный пост-Роджеровский Ливерпуль, глотал пыль похлеще, но мог прессу скормить дешевым кормом и спокойно выруливать свои дела.
Тебя даже прохожие деревенщины выводят из себя, я бы порекомендовал лысому в первую очередь хорошенько поработать над собой. Такой расклад видится мне сегодня.
Учиться надо у Клоппа, тот когда пришел в безобразный пост-Роджеровский Ливерпуль, глотал пыль похлеще, но мог прессу скормить дешевым кормом и спокойно выруливать свои дела.
Тебя даже прохожие деревенщины выводят из себя, я бы порекомендовал лысому в первую очередь хорошенько поработать над собой. Такой расклад видится мне сегодня.