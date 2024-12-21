Гвардиола: «Есть ли шанс на титул в АПЛ? У нас нет игроков и стабильности»

Главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что у его клуба нет шансов на победу в АПЛ .

Есть ли у нас шанс на титул в АПЛ ? Нет. У нас нет игроков. Сейчас у меня нет такого чувства. Может, это случится, кто знает? Но у меня есть ощущение, что сейчас нужно думать о краткосрочной перспективе. Мы не можем ставить перед собой много больших и масштабных целей. Когда ты хочешь добиться чего-то важного, например, выиграть Премьер-Лигу, выйти в финальную стадию Лиги чемпионов, то нужно быть стабильным. Все это время мы были невероятно стабильными, а теперь нет.