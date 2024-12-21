Гвардиола: «У „Ман Сити“ были восемь отличных лет, а сейчас 40 плохих дней»

Главный тренер «Манчестер Сити» ответил на вопрос, почему в нынешнем сезоне его команда не может доминировать так же, как в предыдущие годы.

Я не знаю. Если бы знал, то делал бы, то же самое сейчас. «Манчестер Сити» добился большого успеха, команда была стабильна, не было травм, настроение было хорошим. Возможно, я знал [как доминировать раньше], но забыл. У нас были невероятные восемь лет, а сейчас у нас более 40 плохих дней с точки зрения результатов.