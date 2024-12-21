Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Гвардиола: «У „Ман Сити“ были восемь отличных лет, а сейчас 40 плохих дней»

сегодня, 12:41

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос, почему в нынешнем сезоне его команда не может доминировать так же, как в предыдущие годы.

Я не знаю. Если бы знал, то делал бы, то же самое сейчас. «Манчестер Сити» добился большого успеха, команда была стабильна, не было травм, настроение было хорошим. Возможно, я знал [как доминировать раньше], но забыл. У нас были невероятные восемь лет, а сейчас у нас более 40 плохих дней с точки зрения результатов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агент Доннаруммы о будущем в ПСЖ: «Мы на стадии раздумий»
Сегодня, 08:59
Главный тренер «Тоттенхэма» назвал свою работу самой сложной из всех
Вчера, 23:26
Лапорта: «С приходом Флика барселонисты вновь обрели надежду»
Вчера, 13:44
Невилл высказался о возможном уходе Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 12:55
Мбаппе ответил на вопрос о своей профессиональной мечте
Вчера, 12:37
Мбаппе рассказал, какой турнир мечтает выиграть
Вчера, 12:24
Сортировать
Все комментарии
7eeqc8jhtdqt
7eeqc8jhtdqt
сегодня в 14:15
Только и остаётся, что шутить и надеяться, что игроки наконец начнут играть.
Capral
Capral
сегодня в 13:36
Сорок плохих дней- никогда не перечеркнут девять отличных лет, это- АКСИОМА!!!!!!!
Напротив, они могут помочь тренеру пересмотреть своё прошлое, и заглянуть в своё тренерское будущее!!!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:14
Эти сорок плохих дней могут легко зачеркнуть все восемь отличных лет... Ведь как меняется вкус меда в бочке, если туда добавить лишь ложку дегтя... Именно Гвардиола дал Манчестер Сити и восемь лет, и сорок дней - цифры не сравнить, но деготь уже в бочке и продолжает туда поступать. Мне кажется, Пеп должен уйти, чтобы не усугублять ситуацию - он не владеет раздевалкой...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 12:59
Терпеть её не могу.
Capral
Capral
сегодня в 12:58
Как это возможно- доминировать, а потом забыть? Как-то не укладывается... Вроде, Гвард не такой еще старый, чтобы ничего не помнить. Дух победителя- неистребим!!! Другое дело, что футбольный тренер, как и любой творческий человек- поэт или художник, должен постоянно обновляться и быть в поиске новых решений. Гвард, похоже, пошел по пути Клоппа... Надо признать, что Гвард, никогда не был высокоизобретательным тренером, и часто работал в одном направлении, как на пример в Баварии, где часто подвергался критике. А его, девять благополучных лет, похоже убаюкали тренера, расслабили...

Думаю, сегодня, МС не проиграет АВ, как минимум. Я не за категоричную отставку Гварда, но я- за пересмотр его футбольных идей.
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 12:52
...играй музыкант и Я буду верить,
то что лучшие дни впереди...!!!
shur
shur ответ m3vw3f7mv3uw (раскрыть)
сегодня в 12:48
....с языка снял, лучше эту цифорку не упамянать лишний раз!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:47
Черно белая полоса у всех случается. Вот МЮ хотел чтоб лучшее время настало как можно скорей.
m3vw3f7mv3uw
m3vw3f7mv3uw
сегодня в 12:44
Про Мансити и 40 дней звучит как-то очень трагично
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 