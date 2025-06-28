«Арсенал» и «Ливерпуль» ведут борьбу за подписание Лукмана

«Арсенал» продолжает переговоры по поводу трансфера вингера Адемолы Лукмана, обсуждения с «Аталантой» по этому поводу начались ещё в августе 2024 года.
Интерес к футболисту сборной Нигерии также проявляет и «Ливерпуль».
Итальянский клуб рассчитывает получить за одного из своих ключевых игроков 45–50 млн евро плюс бонусы.
Ливерпуля и Арсеналу нужны вовсе другие форварды.
Лукман в поиске нового клуба. давно мечтает уйти из Аталанты
Ливерпуля и Арсеналу нужны вовсе другие форварды.
Лукман в поиске нового клуба. давно мечтает уйти из Аталанты