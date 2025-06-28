«Арсенал» и «Ливерпуль» ведут борьбу за подписание Лукмана

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вчера, 19:36

«Арсенал» продолжает переговоры по поводу трансфера вингера , обсуждения с «Аталантой» по этому поводу начались ещё в августе 2024 года.

Интерес к футболисту сборной Нигерии также проявляет и «Ливерпуль».

Итальянский клуб рассчитывает получить за одного из своих ключевых игроков 45–50 млн евро плюс бонусы.