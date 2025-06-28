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«Арсенал» и «Ливерпуль» ведут борьбу за подписание Лукмана

вчера, 19:36

«Арсенал» продолжает переговоры по поводу трансфера вингера Адемолы Лукмана, обсуждения с «Аталантой» по этому поводу начались ещё в августе 2024 года.

Интерес к футболисту сборной Нигерии также проявляет и «Ливерпуль».

Итальянский клуб рассчитывает получить за одного из своих ключевых игроков 45–50 млн евро плюс бонусы.

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Все комментарии
Evgen_86
Evgen_86
вчера в 20:28
Это намного интереснее, чем днарь Мартинелли слева в атаке.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:22
агентские игры))
Ливерпуля и Арсеналу нужны вовсе другие форварды.
Лукман в поиске нового клуба. давно мечтает уйти из Аталанты
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:37, ред.
Уже год договариваются, а воз и ныне там
Гость
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