У «Ювентуса» давняя проблема. Мучились с выбором форварда – нашли лучший вариант

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28 июня 2025, 10:22

И не потратят на компенсацию ни евро.

Давняя проблема

У «Ювентуса» не осталось топ-бомбардиров с момента, когда команду покинули Криштиану Роналду и Пауло Дибала. Последний – в меньшей степени, в составе «старой синьоры» он выдал пару ударных сезонов, после чего растворился (с приходом Рона окончательно ушёл в тень). Португальский форвард в каждый из своих трёх сезонов за туринцев забивал не меньше 20 мячей в чемпионате, а в кампании-19/20 вообще наколотил 31 гол. Даже сопоставимых показателей никто в Турине не показывал.

При этом кандидатов на звание лидера атаки хватало. Какое-то время в команде ещё оставался Дибала, плюс играл Альваро Мората. Уже тогда состав «бьянконери» пополнил Душан Влахович. Но никто не мог в полной мере взять на себя функционал Рона в финальной трети. Аргентинец давно стагнировал и лишь слабо вспыхнул после того, как вновь стал основной функцией в атаке (после перебрался в «Рому»), Мората добавлял «Юве» универсальности в финальной трети – но забил в итоге только девять мячей в 35 матчах Серии А-21/22. У Влаховича начиналась тяжёлая адаптация.

Ставку сделали на последнего, но она не оправдалась. К этому моменту у Душана имелись три сезона в Турине за плечами, и ни одного убедительного. Аллегри никак не мог интегрировать форварда, для футбола Мотты серб вообще был инородным элементом. Сейчас ему ищут новую команду (уже нашёлся вариант).

Коло Муани вселял надежду

Зимой, когда «Ювентус» был ещё проектом Мотты, клуб снова попытался решить давнюю проблему – для этого у ПСЖ арендовали Рандаля Коло Муани. Француз уже показывал неплохой уровень в «Айнтрахте», но парижанам так и не пригодился. Луис Энрике не рассчитывал на игрока, так что можно было ожидать, что в другой атмосфере Коло Муани раскроется и выкупить его будет проще.

И ведь период в Серии А действительно начался шикарно. Форвард будто расцвёл – сразу начал выходить в старте, забил уже в дебютном матче, в следующем оформил дубль, ещё через неделю – снова два мяча. На этот раз «Комо» – и эти голы определили результат матча. Только потом Рандаль опять пропал, длительную голевую засуху прервали три мяча в апреле-мае.

«Старая синьора» не уверена, что делать с французом. С ПСЖ договорились сохранить его до конца КЧМ -2025, но на полноценный трансфер туринцы не готовы – слишком рискованно. «Юве» готов скорее продлить аренду и включить право выкупа, так получится лучше присмотреться к Коло Муани под руководством Тудора. С другой стороны, переговоры также ведёт «Челси», а это усложняет ситуацию.

Пытались продавить «Наполи»

Один из главных трансферных лотов на рынке сейчас – Виктор Осимхен. Нигериец давно хочет перебраться из «Наполи» в клуб помасштабнее. С приходом Антонио Конте пропасть только разрослась – теперь у неаполитанцев есть Лукаку, Осимхен им не нужен. В прошлом сезоне пришлось экстренно отправить его в Турцию на правах аренды, теперь подходит время для полноценного трансфера, поскольку контракт истекает следующим летом. По логике, за игрока с истекающим соглашением не могут потребовать много, но Де Лаурентис непредсказуем, да и трансфер Кейна может стать примером.

Виктор отлично подходит для вертикального футбола – и крайне полезен, если необходимо упростить игру. Габариты и физические данные помогают при единоборствах в чужой штрафной. Тудор только выстраивает команду под себя – прежде он был кризис-менеджером, форс-мажор вынудил клуб пересмотреть перспективы хорвата. Для него Виктор – стопроцентное усиление.

Проблема в том, что в борьбу за нигерийца включились МЮ и «Аль-Хиляль». Это уже значит, что сумма трансфера будет немаленькая. В Саудовскую Аравию не хочет сам игрок – на пенсию ему рано (даже при том, что «Аль-Хиляль» предлагает выгодные условия). МЮ готов заплатить 75 млн евро, так что конкурировать туринцы просто не могут.

Бодаются с «Арсеналом» за ученика Аморима

Когда Аморим только возглавил «Манчестер Юнайтед», первым делом зашли слухи, что вслед за ним в команду придёт Виктор Дьёкереш – главный бомбардир «Спортинга» и всего чемпионата Португалии. Манкунианцам как раз был нужен форвард. При этом к лету к игроку активизировался интерес – и в этой борьбе «красные дьяволы» точно не среди фаворитов.

Вместе с «Юве» на игрока претендует «Арсенал». И тут всё не так просто. Сам футболист склоняется к варианту с «канонирами» – более перспективный устойчивый проект, более интересный чемпионат, более крепкие позиции в АПЛ и ЛЧ . В то же время для «канониров» швед – лишь один из вариантов. Параллельно они ведут Беньямина Шешко, который перерос «Лейпциг» и хочет новый вызов. Что касается «Спортинга», удержать игрока им вряд ли удастся – уже начался конфликт. По слухам, Виктор зол на лиссабонцев из-за нарушения договорённостей и готов не поехать на предсезонку с клубом. В этой ситуации у «Юве» есть шансы ухватиться за игрока, но слишком много вводных: если «Арсенал» не пойдёт на условия «Спортинга» и выберет Шешко, если Дьёкереш пойдёт до конца, если «Спортинг» поведётся на манипуляции игрока.

Ближе всех – свободный агент

У туринцев нет столько времени. Зато есть на рынке свободных агентов футболист с подходящими качествами – «Лилль» не смог сохранить Джонатана Дэвида. Форвард провёл в клубе пять лет. За это время он стал полноценным лидером, выдал прорывной сезон-22/23. Логично, что в «Лилле» топ-нападающий оставаться не захотел, а на свободных агентов спрос гораздо выше, найти команду получится быстрее.

И тут дело пошло быстро. Во второй половине июня туринцы вышли на агентов канадца, провели предварительные переговоры – и спустя пару дней стороны пришли к соглашению. По последним данным, по новому контракту Джонатан будет зарабатывать шесть млн евро в год, ещё один-два миллиона предусмотрены в качестве бонусов. Последний вопрос – комиссионные для агентов.

Для «Юве» это в любом случае большой плюс: они сэкономили, найдя свободного агента и не став тратиться на Осимхена или Дьёкереша.