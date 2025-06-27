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«Тоттенхэм» интересуется Рэмзи из «Астон Виллы»

вчера, 23:44

Полузащитник «Астон Виллы» Джейкоб Рэмзи может перейти в «Тоттенхэм».

По информации источника, клуб из Бирмингема готов продать игрока. Поскольку Рэмзи является воспитанником «Астон Виллы», его продажа могла бы помочь команде в соблюдении финансового фейр-плей. «Львы» рассчитывают получить за него около 40 млн фунтов. Лондонцы следят за 24-летним футболистом, но надеются сбить цену, считая нынешние условия завышенными.

В прошедшем сезоне он сыграл 46 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 7 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» следит сразу за двумя форвардами из «Брентфорда».

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Все комментарии
la-respect0
la-respect0 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 08:49
Да не , нормальный ценник для игрока с английским паспортом
Тень 20
Тень 20
сегодня в 06:57
На понижение
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:52
АВ конечно, дороговато запрашивает - торги судя по всему продолжаться...
Гость
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