«Тоттенхэм» интересуется Рэмзи из «Астон Виллы»

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вчера, 23:44

Полузащитник «Астон Виллы» может перейти в «Тоттенхэм».

По информации источника, клуб из Бирмингема готов продать игрока. Поскольку Рэмзи является воспитанником «Астон Виллы», его продажа могла бы помочь команде в соблюдении финансового фейр-плей. «Львы» рассчитывают получить за него около 40 млн фунтов. Лондонцы следят за 24-летним футболистом, но надеются сбить цену, считая нынешние условия завышенными.

В прошедшем сезоне он сыграл 46 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 7 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» следит сразу за двумя форвардами из «Брентфорда».