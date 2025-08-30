Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» стал игроком «Палмейраса»

«Палмейрас» заплатил 10 млн евро за полузащитника «Фулхэма» Андреаса Перейру, который подписал контракт с новой командой до декабря 2028 года.
Перейра провел три сезона в английском клубе, в прошлом сезоне сыграв в 33 матчах АПЛ, забив 2 гола и отдав 4 голевых паса.
Ранее он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Гранаду», «Валенсию», «Лацио» и «Фламенго».
Zenit_84Z 09 февраля 2019 в 14:26
Для сравнения ТОП-20 вчера и сегодня:
Вчера:
1. oncha 34100
2. Семьнуль команда 31400
3. Тэмпо_Морэ 30415
4. 1 команда 26100
5. Подотдел очистки Тарасовки 22500
6. Sargent 22400
7. Заброда 19400
8. STVA 1 19116
9. VIPded 17706
10. Climent 17100
11. itujan 17100
12. Багор 17100
13. Укротитель вепрей 17100
14. Большой Карай 15200
15. kotmyshka 14201
16. ДСА 14200
17. Zenit_84 14146
18. Romucho83 12800
19. Alladins 11800
20. grisser 11800
Сегодня:
1. Нелетучий голландец 49580
2. Подотдел очистки Тарасовки 37980
3. oncha 34100
4. drug01 31710
5. Семьнуль команда 31400
6. Foxes 31380
7. Тэмпо_Морэ 30415
8. Магистр чёрной и белой бухгалтерии 30020
9. mangoх12 28618
10. Bayern Best 27160
11. 1 команда 26100
12. Aljban 24980
13. борька 22591
14. Sargent 22400
15. STVA 1 22053
16. mihaluch 21880
17. Балтийский 21160
18. Abris 20860
19. Могучий Окорок 19660
20. Заброда 19400
конкурс_прогнозов
Обратите внимание на дату 09 февраля, начало месяца, а выиграно уже много.
Напомню, таблица была общей, победители были 20 аккаунтов, ставки были: победа хозяев-гостей, ничья, тотал больше 2,5 и меньше 2,5.
Больше никаких ставок не было.
И вы думаете, что клоны побеждены?
Очередное наивное заблуждение!!!
