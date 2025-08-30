Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» стал игроком «Палмейраса»

1756533576

вчера, 08:59

«Палмейрас» заплатил 10 млн евро за полузащитника «Фулхэма» , который подписал контракт с новой командой до декабря 2028 года.

Перейра провел три сезона в английском клубе, в прошлом сезоне сыграв в 33 матчах АПЛ , забив 2 гола и отдав 4 голевых паса.

Ранее он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Гранаду», «Валенсию», «Лацио» и «Фламенго».