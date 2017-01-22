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Глушаков: «Иногда интересно читать, что „Спартаку“ помогают судьи»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Глушаков Денис
Сегодня, 18:14 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков во время сборов прокомментировал разговоры о том, что его команде помогают судьи в РФПЛ.

«В 17 турах нынешнего сезона РФПЛ „Спартак“ не пробил ни одного пенальти? Так сложились обстоятельства, что забиваем только с игры. Мне иногда интересно читать, что „Спартаку“ помогают судьи. Вспоминая про ноль пенальти, смеюсь по этому поводу. Но много рассуждать о судействе не хочу. Кто из судей РФПЛ нравится и не нравится больше всех? Кто не нравится – точно не скажу. Егоров — нормальный судья, Николаев. Да все нормальные. Надо помнить, что это прежде всего люди».

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