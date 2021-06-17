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Украина - Северная Македония
Дания - Бельгия
Нидерланды - Австрия

Текстовая онлайн трансляция матча Украина против Северная Македония

Украина Логотип футбольный клуб Украина 2:1 Логотип футбольный клуб Северная Македония Северная Македония
Украина
2 : 1
завершен
17 июня 2021, 16:00
четверг
Северная Македония
Евро-2020, 2 тур
Стадион Национальный (Бухарест)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.573.756.47
Лига Ставок 1.85 3.55 4.60
Фонбет Live! 1.02 25.00 100.00
Мелбет 1.77 3.65 5.17
1XBET 1.76 3.74 5.35
BetBoom 1.85 3.49 4.63
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    29' (1:0) Ярмоленко Андрей (7) (Караваев Александр (21))
     
    34' (2:0) Яремчук Роман (9) (Ярмоленко Андрей (7))
     
    43' Шапаренко Николай (10)
     
    2
    70' Ярмоленко Андрей (7) уходит с поля, Цыганков Виктор (15) вышел на поле
    70' Яремчук Роман (9) уходит с поля, Беседин Артем (19) вышел на поле
     
    78' Шапаренко Николай (10) уходит с поля, Сидорчук Сергей (5) вышел на поле
     
    84' (2:1) Нереализованный пенальти Малиновский Руслан (8)
     
    90+2' Малиновский Руслан (8) уходит с поля, Соболь Эдуард (2) вышел на поле
     
    2
    46' Спировски Стефан (20) уходит с поля, Чурлинов Дарко (25) вышел на поле
    46' Николов Бобан (16) уходит с поля, Трайковски Александар (9) вышел на поле
     
    2
    57' (2:0) Нереализованный пенальти Алиоски Эзган (8)
    57' (2:1) Алиоски Эзган (8)
     
    59' Велкоски Дарко (14)
     
    77' Барди Энис (17) уходит с поля, Аврамовски Даниэл (24) вышел на поле
     
    83' Аврамовски Даниэл (24)
     
    2
    85' Адеми Ариян (5) уходит с поля, Ристевски Кире (4) вышел на поле
    85' Велкоски Дарко (14) уходит с поля, Тричковски Иван (7) вышел на поле
    Голы
    Ярмоленко Андрей
    ассистент Караваев Александр     		1:0 29’
    Яремчук Роман
    ассистент Ярмоленко Андрей     		2:0 34’
    57’ 2:1 Алиоски Эзган
    Наказания
    Шапаренко Николай 43’
    59’ Велкоски Дарко
    83’ Аврамовски Даниэл
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Чурлинов Дарко Спировски Стефан
    46’ Трайковски Александар Николов Бобан
    Цыганков Виктор Ярмоленко Андрей 70’
    Беседин Артем Яремчук Роман 70’
    77’ Аврамовски Даниэл Барди Энис
    Сидорчук Сергей Шапаренко Николай 78’
    85’ Ристевски Кире Адеми Ариян
    85’ Тричковски Иван Велкоски Дарко
    Соболь Эдуард Малиновский Руслан 90+2’
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 13
    		8 Удары в створ 5
    		9 Фолы 9
    		5 Угловые 5
    		3 Офсайды 1
    		53% Владение мячом 47%
    		4 Cэйвы 7
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    viva-viva
    viva-viva
    18 июня в 08:25
    кооф1.80 спасибо Украина.
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Пепс (комментарий удален) (раскрыть)
    18 июня в 08:17
    Ну тут не игроки же это инициировали, у них маразм политиков похлеще, чем у наших
    Знатог
    Знатог ответ ildar_3871 (раскрыть)
    17 июня в 21:23
    Наши Мудрые политики избегут этого, заняв 4 место.
    Андрей Плетнев
    Андрей Плетнев
    17 июня в 21:01
    Очень рад за сборную Шевченко, удачи им в следующем туре.
    Vladimir808
    Vladimir808
    17 июня в 20:31
    Поздравляю!!!
    Добротная, сильная команда.
    Уверенно и на классе победили.
    Caniggia
    Caniggia
    17 июня в 19:58
    Неплохо сыграли и достаточно уверенно выиграли, несмотря на минимальный счёт. Поздравленья!
    VeniaminS
    VeniaminS
    17 июня в 19:50
    Украина движется к цели.
    протон1
    протон1
    17 июня в 19:39
    молодцы украина, научите нас тоже играть вот так
    112910415
    112910415
    17 июня в 19:10
    важная, необходимая победа !
    виктор бочарников
    виктор бочарников ответ Футбольный обозреватель (раскрыть)
    17 июня в 19:09
    Честно говоря, перемога со скрипом.
    Футбольный обозреватель
    Футбольный обозреватель ответ ildar_3871 (раскрыть)
    17 июня в 19:00
      Ravshan878
      Ravshan878 ответ David Young (раскрыть)
      17 июня в 18:53
      Ну да ещё Малина не забил пенальти.Это ещё раз шаг назад. Естественно психологический уверенности появилось у сб Сев. Македонии. Поздравляю всех болельщиков Ukraina. Very Gut 👍.
      Тень Отца
      Тень Отца ответ Happyboy Barca (раскрыть)
      17 июня в 18:53
      Ты сейчас наговоришь себе на пожизненный цик с гвоздями)
      Ты чоу?! Эт жеж последний вздох господина Пеже!)
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      17 июня в 18:53
      Молодцы, украинцы! Сделали то, чего от них и ожидали. Ярмоленко сполна проявляет свои лидерские качества, конечно!
      Happyboy Barca
      Happyboy Barca ответ batog (комментарий удален) (раскрыть)
      17 июня в 18:50, ред.
      Украинец потому что он дал прогноз на победу Украины? ок, я россиянин, выиграет россия, хотя бы потому что у нас спутник ви , и лидер 1.5 года в бункере
      Тень Отца
      Тень Отца
      17 июня в 18:46
      Налицо тактическая ошибка тренерского штаба Шевченко. Установка играть на удержание требовала выпускать Цыганкова, Судакова (а не Беседина) и Марлоса, причем в старте второго тайма. Македонцы молодцы - дали бой с первых минут. Выдохлись все за половину матча, а Македония находила в себе силы во втором тайме по понятным причинам. Ну и судейство традиционно вызывает недоумение, я помню чемпионаты, на которых свистелось всё, на этом - ничего. Неужели не бывает середины?!
      Том Хеннинг Эвребе
      Том Хеннинг Эвребе
      17 июня в 18:46
      Повезло, отскочили от македонцев.Австрияки сложнее будут.
      Kostya P.
      Kostya P. ответ Tormentor (раскрыть)
      17 июня в 18:41
      Ну ,он не забил пенальти и иногда во втором тайме начал передерживать мяч . Вцелом мне показалось ,что он был одним из лучших ,если не лучшим на поле в составе сб. Украины.
      David Young
      David Young ответ Ravshan878 (раскрыть)
      17 июня в 18:40
      Получили один раз македонским копьём под ребро, но не смотря на это выиграли бой.
      Ravshan878
      Ravshan878 ответ Klaus-S (раскрыть)
      17 июня в 18:39
      Ребята чуть расслабились за этого получили аванс.Нельзя расслабляться до конца матча. Это закон футбола дружище.
      Тень Отца
      Тень Отца ответ ildar_3871 (раскрыть)
      17 июня в 18:37
      Доя этого России нужно как минимум обыграть Данию. Маловероятный исход в этом варианте действительности
      ildar_3871
      ildar_3871 ответ David Young (раскрыть)
      17 июня в 18:29, ред.
      В 2 раза лучше России ! Если сравнить Ярмоленко и Дзюбу , дзюба абсолютный ноль !
      David Young
      David Young ответ ildar_3871 (раскрыть)
      17 июня в 18:27
      Может быть и проиграет. Но играет она на данный момент лучше.
      David Young
      David Young ответ Q-J-G (раскрыть)
      17 июня в 18:27
      Я скорее жду победу Украины в один мяч, ничья возможна, но ввиду того что обеим командам очень нужно победить, она не является самым вероятным исходом, на мой взгляд. Особенно если Австрия проиграет с разницей в два или более мяча, тогда им без разницы будет ничья или поражение, ведь вероятность того что Северная Македония обыграет Нидерланды крайне мала.
      nikot
      nikot
      17 июня в 18:27, ред.
      Молодцы украинцы,но 2й. тайм слабо,могли и влететь!
      ildar_3871
      ildar_3871
      17 июня в 18:26
      Если будет матч Украина-Россия , то Украина выиграет ...
      Q-J-G
      Q-J-G ответ David Young (раскрыть)
      17 июня в 18:24
      Если равные шансы на победу.... Ожидаем ничью... Результативную.
      Мяучелo
      Мяучелo ответ dimagas2 (раскрыть)
      17 июня в 18:22
      мне это диалог из фильма доктор дулиттл 1998 года напоминает. когда говорящая морская свинка ронни вопрошает дока (актера фредди мерфи) - док. а почему я морская свинка? плавать я не умею, и на свинью я не похож. ))
      Incredulous
      Incredulous ответ dimagas2 (раскрыть)
      17 июня в 18:19
      Точно! Ошибся немного))
      safari-05
      safari-05 ответ dimagas2 (раскрыть)
      17 июня в 18:17
      Типа обмен опытом. На кубок Америки поехали судьи из яиспанит, а а япргентинцев в Европу
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