В 1 Бущан Георгий Голов пропущено: 1 Спасений: 4 Пенальти отражено: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

З 13 Забарный Илья Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Блоки: 1 Выносы: 4 Пасы: 39 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

З 21 Караваев Александр Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Выносы: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

З 22 Матвиенко Николай Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 66 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

З 16 Миколенко Виталий Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 38 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

П 17 Зинченко Александр Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Перехваты: 2 Пасы: 43 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

Н 8 Малиновский Руслан Ударов всего: 5 Ударов в створ: 4 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 3 Пенальти не забито: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 89

П 6 Степаненко Тарас Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

П 10 Шапаренко Николай Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 78

Н 9 Яремчук Роман Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 70

Н 7 Ярмоленко Андрей Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 70

Запасные игроки

В 12 Пятов Андрей

В 23 Трубин Анатолий

З 4 Кривцов Сергей

З 2 Соболь Эдуард Минут сыграно: 1

З 24 Тымчик Александр

П 14 Макаренко Евгений

П 11 Марлос

П 5 Сидорчук Сергей Отборы: 2 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 12

П 3 Судаков Георгий

П 15 Цыганков Виктор Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 20

Н 19 Беседин Артем Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 20