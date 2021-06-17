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2 : 1
завершен
17 июня 2021, 16:00
четверг
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Стадион Национальный (Бухарест)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
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Ярмоленко Андрей
ассистент Караваев Александр
|1:0
|29’
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Яремчук Роман
ассистент Ярмоленко Андрей
|2:0
|34’
|57’
|2:1
|Алиоски Эзган
|Шапаренко Николай
|43’
|59’
|Велкоски Дарко
|83’
|Аврамовски Даниэл
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Чурлинов Дарко
|Спировски Стефан
|46’
|Трайковски Александар
|Николов Бобан
|Цыганков Виктор
|Ярмоленко Андрей
|70’
|Беседин Артем
|Яремчук Роман
|70’
|77’
|Аврамовски Даниэл
|Барди Энис
|Сидорчук Сергей
|Шапаренко Николай
|78’
|85’
|Ристевски Кире
|Адеми Ариян
|85’
|Тричковски Иван
|Велкоски Дарко
|Соболь Эдуард
|Малиновский Руслан
|90+2’
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|17
|Удары по воротам
|13
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|8
|Удары в створ
|5
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|9
|Фолы
|9
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|5
|Угловые
|5
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|3
|Офсайды
|1
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|4
|Cэйвы
|7
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|1
|Предупреждения
|2
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Северная Македония вновь доказала что она отнюдь не является мальчиком для битья на этом турнире, удалось вновь избежать разгрома, и вновь забить один мяч. Кроме того вновь команда была достаточно близка к ничьей, но всё-таки сыграла хуже соперника, так что счёт справедлив. При этом выступление македонцев следует считать более чем достойным, особенно учитывая что здесь они бились против немного более сильного соперника чем в первом туре. Думаю что Северная Македония финиширует на последнем месте с нулём очков, но нельзя сказать что это станет позором или полным провалом, особенно если вновь удастся избежать разгромного поражения.
Можно отметить целый ряд игроков, того же Малиновского и Ярмоленко, например, но я бы отметил как главных героев встречи именно вратарей обеих команд, причём Димитриевски, как по мне, заслуживает награды лучшему игроку встречи чуть больше.
Теперь многое будет зависеть от очной встречи Нидерландов и Австрии, а матч Украины и Австрии так вообще грозится быть главным и самым важным в плане итогового расположения команд матчем группы C.
Северная Македония вновь доказала что она отнюдь не является мальчиком для битья на этом турнире, удалось вновь избежать разгрома, и вновь забить один мяч. Кроме того вновь команда была достаточно близка к ничьей, но всё-таки сыграла хуже соперника, так что счёт справедлив. При этом выступление македонцев следует считать более чем достойным, особенно учитывая что здесь они бились против немного более сильного соперника чем в первом туре. Думаю что Северная Македония финиширует на последнем месте с нулём очков, но нельзя сказать что это станет позором или полным провалом, особенно если вновь удастся избежать разгромного поражения.
Можно отметить целый ряд игроков, того же Малиновского и Ярмоленко, например, но я бы отметил как главных героев встречи именно вратарей обеих команд, причём Димитриевски, как по мне, заслуживает награды лучшему игроку встречи чуть больше.
Теперь многое будет зависеть от очной встречи Нидерландов и Австрии, а матч Украины и Австрии так вообще грозится быть главным и самым важным в плане итогового расположения команд матчем группы C.