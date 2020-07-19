В 13 Нето Пасы: 19 Точность пасов: 95 Минут сыграно: 90

З 18 Альба Жорди Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 93 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 90

З 33 Араухо Рональд Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 90

З 15 Ленгле Клеман Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 50

П 5 Бускетс Серхио Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 96 Минут сыграно: 59

П 22 Видаль Артуро Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Выносы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 79 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90

П 28 Пуч Рикард Ударов всего: 1 Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 90

П 20 Роберто Серхи Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 5 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 70 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90

Н 10 Месси Лионель Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 90

Н 9 Суарес Луис Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 90

Н 31 Фати Анссумане Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 78

Запасные игроки

В 36 Тенас Арнау

В 1 Тер Штеген Марк-Андре

З 2 Семеду Нелсон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 40

П 21 Де Йонг Френки Фолов заработано: 3 Пасы: 50 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 31