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Алавес - Барселона
Вильярреал - Эйбар
Вальядолид - Бетис
Атлетико - Реал Сосьедад
Эспаньол - Сельта
Гранада - Атлетик
Леганес - Реал
Леванте - Хетафе
Осасуна - Мальорка
Севилья - Валенсия

Текстовая онлайн трансляция матча Алавес против Барселона

Алавес Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс) 0:5 Логотип футбольный клуб Барселона Барселона
Алавес
Барселона
Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)
0 : 5
завершен
19 июля 2020, 18:00
воскресенье
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Логотип футбольный клуб Барселона
Испания. Примера 2019/2020, 38 тур
Стадион Мендисорроса (Витория-Гастейс)
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
BetCity 7.40 5.20 1.43
Fonbet 18.00 9.00 1.13
Мелбет 7.28 4.94 1.45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голы
24’ 0:1 Фати Анссумане
ассистент Месси Лионель
34’ 0:2 Месси Лионель
ассистент Пуч Рикард
44’ 0:3 Суарес Луис
ассистент Альба Жорди
57’ 0:4 Семеду Нелсон
ассистент Пуч Рикард
75’ 0:5 Месси Лионель
ассистент Альба Жорди
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Родригес Альберто Лагуардия Виктор 46’
Луис Риоха Берк Оливер 46’
Понс Пере Перес Лукас 46’
50’ Семеду Нелсон Ленгле Клеман
Фейса Любомир Гарсия Ману 59’
59’ Де Йонг Френки Бускетс Серхио
Махмуд Адбаллахи Камараса Виктор 65’
78’ Брейтуэйт Мартин Фати Анссумане
Статистика
 8 Удары по воротам 16
0 Удары в створ 8
17 Фолы 15
2 Угловые 1
2 Офсайды 2
31% Владение мячом 69%
3 Cэйвы 0
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Все комментарии
амурец
амурец
20 июля в 00:43
браво Месси дубль великому Алавесу, для барсуков праздник, а по сути только с такими командами Месси и заметно
Agamaga
Agamaga
19 июля в 23:51
«Барселона» возглавила рейтинг клубов с наибольшим количеством голов в XXI веке.
По статистическим данным Transfermarkt составлен рейтинг самых эффективных команд в атаке в 21-м веке.

Возглавила список «Барселона», которая за 1193 игры забила 2730 голов. На втором месте значится «Реал» (1162 игры, 2633 гола), замкнула тройку лидеров рейтинга «Бавария» (1060 матчей, 2496 голов).
Расул Манаев
Расул Манаев
19 июля в 23:49
Как же сильна барселона)))
Agamaga
Agamaga
19 июля в 23:48
Недавно громили Реал с таким счётом 5:0, 5:1, про 2:6 не скажу, это было давно. А вот пятёрки залетали часто.
Inquisitor...
Inquisitor... ответ BarSlona (раскрыть)
19 июля в 23:22
    eleven LC
    eleven LC
    19 июля в 23:01
    Все комментарии чувака под ником Инквизитор,абсолютно все,закрыты!
    Это показывает на сколько его разрывает от бессильной злобы,ведь никаких аргументов он не приводит,а лишь одни бессмысленные оскарбления!
    BarSlona
    BarSlona
    19 июля в 22:29
    Хоть тебя и банят , но ты красавчик Инквизитор;)) все умно , аргументировано и в точку
    рус фан
    рус фан
    19 июля в 21:55, ред.
    Алавес слил против каталонских, с Реалом они сражались недавно довольно неплохо.
    dzvinka
    dzvinka
    19 июля в 21:53
    ну если не Осасуна, то хоть Алавес
    Inquisitor...
    Inquisitor...
    19 июля в 21:52
      Pancher_95
      Pancher_95 ответ BARRRS (раскрыть)
      19 июля в 21:51
      Но все равно вы сели в лужу, с таким фантастическим месси в составе, а Реал чемпион с таким бревном в основе)))
      Inquisitor...
      Inquisitor...
      19 июля в 21:43
        SDSPanther
        SDSPanther ответ Санчо Панса (раскрыть)
        19 июля в 21:39
        Второе место..... Кстати любимое место Реала..... А ещё Реал и третьим был ))))
        112910415
        112910415
        19 июля в 21:26
        хорошо, да поздно
        Пердив зовет
        Пердив зовет
        19 июля в 21:23
        оооо, карлуша в ударе! сто-ноль, уничтожен аутсайдер!!!

        да только золота гному не видать. равно как и трофеев в сборной. ушел Платини, ушли триумфы карлика
        razdvatri
        razdvatri
        19 июля в 21:16
        золотой мяч карлику, срочно!!!
        BARRRS
        BARRRS ответ spartach091 (раскрыть)
        19 июля в 21:05
        Стыдно за Спартак , не там смеешься.
        dimagas2
        dimagas2 ответ Зидан 1972 (раскрыть)
        19 июля в 21:05
        Всегда думал что детишки))
        Зидан 1972
        Зидан 1972 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
        19 июля в 21:00
        Я верю в Реал, Зидану!
        BOSSHUGOBOSS
        BOSSHUGOBOSS
        19 июля в 20:58
        алавесси статку набивает,мужик
        ALBA BARCELONA 21
        ALBA BARCELONA 21 ответ Зидан 1972 (раскрыть)
        19 июля в 20:54
        Реал 99% уже вылетела из ЛЧ,болеть не поможет.
        ALBA BARCELONA 21
        ALBA BARCELONA 21 ответ juvenale (раскрыть)
        19 июля в 20:52
        Причем тут Алавес,когда Осасуна выиграла у Барсы.Барса 5 0,4,0,6 2,недавно громила Реал.
        Зидан 1972
        Зидан 1972 ответ BARRRS (раскрыть)
        19 июля в 20:42, ред.
        Скорее Месси напоминает барана который идет впереди стадо, никто не спрашивает,домой или к волкам!Чобана там давно нет!
        BARRRS
        BARRRS
        19 июля в 20:33
        Пускай порадуются Мадридцы. В Слабейший сезон Барса дает такую возможность )))). Мы же красиво закончили сезон. Сравнивать Месси с Бензимой?))))))))))))))))))))))))) это как сравнивать Снежного Барса с горным архаром.

        Аха-ха)
        juvenale
        juvenale
        19 июля в 20:30
        алавесси!!!!
        spartach091
        spartach091
        19 июля в 20:29
        Великий и ужасный проснулся в важном матче, ведь этот мяч решает судьбу чемпионата Испании 🤣🤣🤣
        Санчо Панса
        Санчо Панса
        19 июля в 20:27
        Но это всего лишь второе место, барсуки) После мадридского Реала, разумеется. Месси может себя утешать тем, что стал лучшим бомбардиром Ла Лиги!
        Зидан 1972
        Зидан 1972 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
        19 июля в 20:27
        Реал для статистики одного игрока не играет!А так Роналду показал как легко забить в ЛЛ!
        Угадайте кто
        Угадайте кто ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
        19 июля в 20:25
        Главное, что барселона по трофеям отстает и это отставание будет увеличиваться в геометрической прогрессии)
        Угадайте кто
        Угадайте кто
        19 июля в 20:22
        С Алавесами и осасунами львы толстые.
        Ну ничего, подождите, тренер неаполитанского газмяса Гатузян уже идёт за вашей шкурой)
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