|
0 : 5
завершен
19 июля 2020, 18:00
воскресенье
|
Стадион Мендисорроса (Витория-Гастейс)
|24’
|0:1
|
Фати Анссумане
ассистент Месси Лионель
|34’
|0:2
|
Месси Лионель
ассистент Пуч Рикард
|44’
|0:3
|
Суарес Луис
ассистент Альба Жорди
|57’
|0:4
|
Семеду Нелсон
ассистент Пуч Рикард
|75’
|0:5
|
Месси Лионель
ассистент Альба Жорди
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Родригес Альберто
|Лагуардия Виктор
|46’
|Луис Риоха
|Берк Оливер
|46’
|Понс Пере
|Перес Лукас
|46’
|50’
|Семеду Нелсон
|Ленгле Клеман
|Фейса Любомир
|Гарсия Ману
|59’
|59’
|Де Йонг Френки
|Бускетс Серхио
|Махмуд Адбаллахи
|Камараса Виктор
|65’
|78’
|Брейтуэйт Мартин
|Фати Анссумане
|
|8
|Удары по воротам
|16
|
|
|0
|Удары в створ
|8
|
|
|17
|Фолы
|15
|
|
|2
|Угловые
|1
|
|
|2
|Офсайды
|2
|
|
|31%
|Владение мячом
|69%
|
|
|3
|Cэйвы
|0
|
По статистическим данным Transfermarkt составлен рейтинг самых эффективных команд в атаке в 21-м веке.
Возглавила список «Барселона», которая за 1193 игры забила 2730 голов. На втором месте значится «Реал» (1162 игры, 2633 гола), замкнула тройку лидеров рейтинга «Бавария» (1060 матчей, 2496 голов).
По статистическим данным Transfermarkt составлен рейтинг самых эффективных команд в атаке в 21-м веке.
Возглавила список «Барселона», которая за 1193 игры забила 2730 голов. На втором месте значится «Реал» (1162 игры, 2633 гола), замкнула тройку лидеров рейтинга «Бавария» (1060 матчей, 2496 голов).
Это показывает на сколько его разрывает от бессильной злобы,ведь никаких аргументов он не приводит,а лишь одни бессмысленные оскарбления!
Это показывает на сколько его разрывает от бессильной злобы,ведь никаких аргументов он не приводит,а лишь одни бессмысленные оскарбления!
да только золота гному не видать. равно как и трофеев в сборной. ушел Платини, ушли триумфы карлика
да только золота гному не видать. равно как и трофеев в сборной. ушел Платини, ушли триумфы карлика
Аха-ха)
Аха-ха)
Ну ничего, подождите, тренер неаполитанского газмяса Гатузян уже идёт за вашей шкурой)
Ну ничего, подождите, тренер неаполитанского газмяса Гатузян уже идёт за вашей шкурой)