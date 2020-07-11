В 31 Эдерсон Пасы: 34 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 90

З 50 Гарсия Эрик Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 4 Выносы: 2 Пасы: 76 Точность пасов: 97 Минут сыграно: 72

З 14 Ляпорт Эмерик Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 84 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 90

З 22 Менди Бенжамен Ударов всего: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 64

З 2 Уокер Кайл Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 76 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 90

П 17 Де Брюйне Кевин Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 7 Точные навесы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 64

П 16 Родри Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 72

П 20 Силва Бернарду Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 66 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 90

Н 9 Жезус Габриэл Ударов всего: 7 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 63

Н 26 Марез Рияд Ударов всего: 4 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 3 Пасы: 38 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90

Н 7 Стерлинг Рахим Ударов всего: 5 Ударов в створ: 4 Голов забито: 3 Фолов заработано: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 33 Карсон Скотт

З 30 Отаменди Николас

З 80 Палмер Коул

З 5 Стоунз Джон Пасы: 24 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 18

П 69 Дойл Томас

П 11 Зинченко Александр Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 26

П 21 Сильва Давид Пасы: 49 Точность пасов: 98 Минут сыграно: 26

П 25 Фернандиньо Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 18