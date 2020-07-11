|
0 : 5
завершен
11 июля 2020, 22:00
суббота
|
Стадион Фалмер (Фалмер)
|21’
|0:1
|
Стерлинг Рахим
ассистент Жезус Габриэл
|44’
|0:2
|
Жезус Габриэл
ассистент Родри
|53’
|0:3
|
Стерлинг Рахим
ассистент Марез Рияд
|56’
|0:4
|
Силва Бернарду
ассистент Жезус Габриэл
|81’
|0:5
|Стерлинг Рахим
|Биссума Ив
|83’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Лемпти Тарик
|Монтойя Мартин
|59’
|Мопе Нил
|Коннолли Аарон
|59’
|Стивенс Дэйл
|Проппер Дэйви
|59’
|63’
|Фоден Фил
|Жезус Габриэл
|64’
|Сильва Давид
|Де Брюйне Кевин
|64’
|Зинченко Александр
|Менди Бенжамен
|Джаханбахш Алиреза
|Троссард Леандро
|70’
|72’
|Стоунз Джон
|Гарсия Эрик
|72’
|Фернандиньо
|Родри
|Берн Дэн
|Гросс Паскаль
|78’
|
|3
|Удары по воротам
|26
|
|
|0
|Удары в створ
|8
|
|
|7
|Фолы
|3
|
|
|2
|Угловые
|7
|
|
|6
|Офсайды
|1
|
|
|29%
|Владение мячом
|71%
|
|
|3
|Cэйвы
|0
|
|
|1
|Предупреждения
|0
|