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Локомотив - Ростов
Ахмат - Химки
Ротор - Динамо
Краснодар - Зенит

Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив против Ростов

Локомотив Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва) 4:1 Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону) Ростов
Локомотив
4 : 1
завершен
17 апреля 2021, 16:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 43 - 23
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 1.5
Средний возраст: 27.7 - 24.7
Средний рост: 183.9 - 184.9
Легионеров: 5 - 5
Схемы: 4-3-1-2 - 4-3-3
Серия побед: 10 - 0
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Ростов
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 26 тур
Стадион РЖД Арена (Москва) +15 +18, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
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    4' (1:0) Камано Франсуа (25)
     
    6' (2:0) Жемалетдинов Рифат (17) (Чорлука Ведран (14))
     
    11' Магкеев Станислав (37)
     
    63' Смолов Федор (9) уходит с поля, Лисакович Виталий (88) вышел на поле
     
    65' (3:1) Крыховяк Гжегож (7)
     
    2
    78' Камано Франсуа (25) уходит с поля, Эдер (19) вышел на поле
    78' Жемалетдинов Рифат (17) уходит с поля, Миранчук Антон (11) вышел на поле
     
    2
    90' (4:1) Эдер (19) (Крыховяк Гжегож (7))
    90+1' Крыховяк Гжегож (7) уходит с поля, Титков Николай (38) вышел на поле
     
    8' Хашимото Кенто (6)
     
    17' Гигович Армин (8)
     
    33' (2:1) Хаджикадунич Деннис (5) (Хашимото Кенто (6))
     
    53' Гигович Армин (8)
     
    75' Алмквист Понтус (11) уходит с поля, Саплинов Александр (26) вышел на поле
     
    76' Полоз Дмитрий (99) уходит с поля, Павловец Александр (22) вышел на поле
     
    83' Поярков Николай (71) уходит с поля, Тугарев Роман (23) вышел на поле
     
    84' Терентьев Денис (4) уходит с поля, Байрамян Хорен (19) вышел на поле
     
    89' Соу Али (20) уходит с поля, Махатадзе Георгий (21) вышел на поле
    Голы
    Камано Франсуа 1:0 4’
    Жемалетдинов Рифат
    ассистент Чорлука Ведран     		2:0 6’
    33’ 2:1 Хаджикадунич Деннис
    ассистент Хашимото Кенто
    Крыховяк Гжегож 3:1(П) 65’
    Эдер
    ассистент Крыховяк Гжегож     		4:1 90’
    Наказания
    8’ Хашимото Кенто
    Магкеев Станислав 11’
    17’ Гигович Армин
    53’ Гигович Армин
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Лисакович Виталий Смолов Федор 63’
    75’ Саплинов Александр Алмквист Понтус
    76’ Павловец Александр Полоз Дмитрий
    Эдер Камано Франсуа 78’
    Миранчук Антон Жемалетдинов Рифат 78’
    83’ Тугарев Роман Поярков Николай
    84’ Байрамян Хорен Терентьев Денис
    89’ Махатадзе Георгий Соу Али
    Титков Николай Крыховяк Гжегож 90+1’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 10
    		5 Удары в створ 2
    		11 Фолы 11
    		4 Угловые 6
    		2 Офсайды 0
    		55% Владение мячом 45%
    		1 Cэйвы 1
    		1 Предупреждения 3
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    NYJ
    NYJ ответ Михалыч 54 (раскрыть)
    19 апреля в 16:07
    Если отстраняют, то должны провести сначала расследование, а тут резко отстранили по желанию, где-то есть разбор его судейства в этом матче?!
    Михалыч 54
    Михалыч 54 ответ NYJ (раскрыть)
    19 апреля в 16:05
    А вот интересно, почему это Вилкова (судью игры Локо- Ростов) отстранили от судейства навсегда? Видимо, за объективное судейство.
    Михалыч 54
    Михалыч 54
    18 апреля в 17:41, ред.
    В конце первого тайма Ростов забил гол, выровнял игру, в начале второго до удаления Гиговича игра была достаточно равной. В численном же меньшинстве шансов забить у Ростова не было. Более того, вероятнее всего Локо выиграл бы у Ростова без помощи судьи, потому что ваша команда просто сидьнее. Зачем этот пенальти, который все аналитики назвали более чем спорным, как и вторая ЖК.А так, извините, осадочек остался. Удачи вам и вашей команде.
    mars6791
    mars6791
    18 апреля в 10:37, ред.
    Локомотив (Сухини) с победой.
    Только надо начальника команды предупредить, чтобы на еврокубках в судейские комнаты , по привычке, не заваливался, а то ещё клуб дисквалифицируют на пару лет, там с этим строго.
    Absinthe2
    Absinthe2
    18 апреля в 08:26
    Пися тот ещё клоун
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    18 апреля в 07:07
    По сути два быстрых гола и нокаутировали ФК Ростов! Во втором тайме удаление поставило крест на шансах дончан спасти этот матч. Локомотив и его преданных болельщиков с очередной по счету победой в РПЛ!
    valt134
    valt134
    18 апреля в 02:04
    А Мишенька Вилков никак не уймётся. В детстве, видать, любил «в паровозики» играть. Отстраните вы его уже от судейства с участием Локо!
    batman555
    batman555
    18 апреля в 01:53
    Дюкова по прежнему считает,что все хорошо с судейством) Зенит и сб России не дадут соврать))) Посмотрим)) Молодежка себя уже показала,к сожалению.. Только основная команда Дании,сильнее чем их молодежка
    Пепс
    Пепс
    18 апреля в 00:55, ред.
    Какой то зверский левый пеналь поставили... Повторы смотрел и так и сяк... На повторе со стороны подачи так вооще видно как игрок Локо сам бьёт по ноге и падает.... Артист... Не вижу там пеналя (((( Сухина там 3 раза в судейскую не забегал случайно...
    NYJ
    NYJ ответ Михалыч 54 (раскрыть)
    17 апреля в 23:27
    На результат прежде всего повлияла ошибка вратаря и второй быстрый гол Локомотива
    Супервайзер
    Супервайзер ответ d_fincher (раскрыть)
    17 апреля в 23:05
    Может быть у Миллера роман с Белозеровым)).
    Супервайзер
    Супервайзер ответ oFANATo (раскрыть)
    17 апреля в 23:03
    Лучше б Миллеру.
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    17 апреля в 22:21
    Несмотря на разгромный счет,игру сделал судья,отсюда наши рейтинги и успехи в европе.
    Шуnя771
    Шуnя771
    17 апреля в 22:13
    Обескровленный Ростов доигрывает Чемп...

    Верю в удачу дончан.
    Даниил Корохов
    Даниил Корохов
    17 апреля в 22:03
    Ну не над Ростовчанами злорадствовать, их судьи убивают уже довольно давно, но на 2х командах они не остановятся, беспредел будет продолжаться и ЭСК будут дальше прикрывать своих ангажирванных кротов!
    Михалыч 54
    Михалыч 54
    17 апреля в 21:43
    Если по окончании этой игры задать вопрос: "Оказало ли судейство этой игры влияние на окончательный результат?", то ответ, по-моему очевиден. "Да оказало".
    cska1948
    cska1948 ответ halfbeek (раскрыть)
    17 апреля в 21:41
    Своим ляпом Песьяков послал в нокдаун всю свою команду! Чем Локо воспользовался и тут же забил второй гол! Всё! Игра сделана, можно расходится! А что касается пенальти. Так по мне это подножка. Защитник, находясь чуть сзади, выставил ногу перед Крыховяком и куда Крыховяку было девать свою ногу?
    alex57512
    alex57512
    17 апреля в 21:05
    Не удивлюсь, если на следующий год Ростов пополнит ряды ФНЛ. С такой безбашенной игрой, в Премьер-лиге, делать нечего. Только, когда на смену менеджеру Карпину, придет настоящий тренер, типа Бердыева, возможны серьезные результаты. А пока, нам остается довольствоваться дальнейшим сползанием Ростова, в турнирной таблице и безрадостной концовкой, так что смотреть оставшиеся игры, нет никакого желания!
    oFANATo
    oFANATo
    17 апреля в 21:05
    Пора Карпину на пенсию.....
    Absinthe2
    Absinthe2
    17 апреля в 20:54
    Судья, конечно, тот еще лгбт...
    Но факт налицо, игры у нас нет
    Палыч82
    Палыч82 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    17 апреля в 20:42
    Вот здесь согласен. Хотя ведь такой Ростов нынешний Локомотив хоть средь ночи разбуди обыграет десять раз из десяти. Без всяких пеналей и карточек сопернику
    Палыч82
    Палыч82 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    17 апреля в 20:39
    Игру рукой от попадания в руку, находящуюся в естественном положении отличать нужно, но троллингом вашего коммента попахивает, надеюсь, ошибаюсь. Еще бы вы лучше не были, всю неделю к матчу готовились свеженькими. Но лучше были лишь физически, но не тактически и не технически. Поощряю вашу преданность любимой команде, но смотрите на результаты не только того дерби, но и всей весенней части сезона обеих команд, чтобы понять что за команда очевидный лидер второй части чемпионата и кубка
    Ballon dOr1984
    Ballon dOr1984
    17 апреля в 19:54
    vadim---1988

    да, клоунада была ещё та конечно )
    vadim---1988
    vadim---1988 ответ vm777 (раскрыть)
    17 апреля в 19:48
      vadim---1988
      vadim---1988 ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
      17 апреля в 19:43, ред.
        Ballon dOr1984
        Ballon dOr1984
        17 апреля в 19:40
        кстати, смотрел от начала до конца, конечно Песьяков клоун ещё тот, по сути привёз поражение команде, а второй тайм стал выступлением "на бис" вилкова, только зачем ему это надо, разве что сухина занёс в кабинет накануне
        Галя Каблукова
        Галя Каблукова ответ cska59 (раскрыть)
        17 апреля в 19:38
          XL-965
          XL-965
          17 апреля в 19:37
          4 победы до чемпионства осталось одержать
          Галя Каблукова
          Галя Каблукова
          17 апреля в 19:35
            Ballon dOr1984
            Ballon dOr1984
            17 апреля в 19:35, ред.
            все видели клоунаду вилкова, вопрос лишь в том занесли ему в кабинет или как, вроде он никогда вагоноремонтником не был, с какой стати ему их вытаскивать
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