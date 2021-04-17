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4 : 1
завершен
17 апреля 2021, 16:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 43 - 23
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 1.5
Средний возраст: 27.7 - 24.7
Средний рост: 183.9 - 184.9
Легионеров: 5 - 5
Схемы: 4-3-1-2 - 4-3-3
Серия побед: 10 - 0
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Стадион РЖД Арена (Москва) +15 +18, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
|Камано Франсуа
|1:0
|4’
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Жемалетдинов Рифат
ассистент Чорлука Ведран
|2:0
|6’
|33’
|2:1
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Хаджикадунич Деннис
ассистент Хашимото Кенто
|Крыховяк Гжегож
|3:1(П)
|65’
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Эдер
ассистент Крыховяк Гжегож
|4:1
|90’
|8’
|Хашимото Кенто
|Магкеев Станислав
|11’
|17’
|Гигович Армин
|53’
|Гигович Армин
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Лисакович Виталий
|Смолов Федор
|63’
|75’
|Саплинов Александр
|Алмквист Понтус
|76’
|Павловец Александр
|Полоз Дмитрий
|Эдер
|Камано Франсуа
|78’
|Миранчук Антон
|Жемалетдинов Рифат
|78’
|83’
|Тугарев Роман
|Поярков Николай
|84’
|Байрамян Хорен
|Терентьев Денис
|89’
|Махатадзе Георгий
|Соу Али
|Титков Николай
|Крыховяк Гжегож
|90+1’
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|12
|Удары по воротам
|10
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|5
|Удары в створ
|2
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|11
|Фолы
|11
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|4
|Угловые
|6
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|2
|Офсайды
|0
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|55%
|Владение мячом
|45%
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|1
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|3
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|0
|Удаления
|1
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