В 77 Коченков Антон Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 90

З 3 Кастро Пабло Фолов совершено: 1 Перехваты: 5 Выносы: 8 Пасы: 54 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

П 37 Магкеев Станислав Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Перехваты: 6 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

З 31 Рыбус Мацей Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

З 14 Чорлука Ведран Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Блоки: 2 Перехваты: 4 Выносы: 9 Пасы: 59 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

П 7 Крыховяк Гжегож Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пенальти забито: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 89

П 69 Куликов Даниил Фолов совершено: 6 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

З 94 Рыбчинский Дмитрий Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 39 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

П 17 Жемалетдинов Рифат Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 78

Н 25 Камано Франсуа Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 78

Н 9 Смолов Федор Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 63

Запасные игроки

В 60 Савин Андрей

В 53 Худяков Даниил

З 4 Лысцов Виталий

З 27 Мурило Серкейра

З 82 Петухов Илья

З 45 Сильянов Александр

З 74 Черный Артур

П 11 Миранчук Антон Фолов совершено: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 12

П 38 Титков Николай Пасы: 1 Минут сыграно: 1

Н 88 Лисакович Виталий Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 27