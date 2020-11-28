|Пари Сен-Жермен
|2:2
|Бордо
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2 : 2
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Парк де Пренс
|10’
|0:1(А)
|Пембеле Тимоти
|Неймар
|1:1(П)
|27’
|Кин Моизе
|2:1
|28’
|60’
|2:2
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Адли Ясин
ассистент Бен Арфа Атем
|26’
|Отавио
|Пембеле Тимоти
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Бенито Лорис
|Кватенг Энок
|58’
|Адли Ясин
|Башич Тома
|59’
|Уден Реми
|Зеркан Мехди
|59’
|Де Превиль Николя
|Хванг Эуй-Жо
|Ди Мария Анхель
|Рафинья
|63’
|Эррера Андер
|Верратти Марко
|64’
|Сарабия Пабло
|Кин Моизе
|81’
|81’
|Бриан Джимми
|Майя Джош
|Икарди Мауро
|Паредес Леандро
|85’
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|16
|Удары по воротам
|18
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|9
|Удары в створ
|4
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|8
|Фолы
|10
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|14
|Угловые
|5
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|4
|Офсайды
|1
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|65%
|Владение мячом
|35%
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|3
|Cэйвы
|7
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|1
|Предупреждения
|1
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