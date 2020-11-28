В 16 Рико Серхио Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Спасений: 3 Пасы: 23 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 93

З 25 Баккер Митчел Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 93

З 3 Кимпембе Преснель Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 60 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 93

З 32 Пембеле Тимоти Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 69 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 93

З 24 Флоренци Алессандро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 47 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 93

П 6 Верратти Марко Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 64

П 8 Паредес Леандро Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 101 Точность пасов: 95 Минут сыграно: 85

П 12 Рафинья Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Блоки: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 63

Н 18 Кин Моизе Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 81

Н 7 Мбаппе Килиан Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 93

П 10 Неймар Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пенальти забито: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 93

Запасные игроки

В 30 Летелье Александр

З 31 Дагба Колин

П 27 Гейе Идрисса

П 15 Данилу

П 11 Ди Мария Анхель Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 30

П 36 Руис-Атиль Кайс

П 19 Сарабия Пабло Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 12

П 21 Эррера Андер Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 29