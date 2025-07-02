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Россия занимает 26-е место в таблице коэффициентов УЕФА

вчера, 13:31

Россия занимает 26-е место в рейтинге коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перед началом нового сезона еврокубков с коэффициентом 18,299.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Англия — 90,839 балла

2. Италия — 80,946

3. Испания — 74,953

4. Германия — 71,117

5. Франция — 65,177

6. Нидерланды — 57,950

7. Португалия — 52,666

8. Бельгия — 50,850

9. Турция — 40,800

10. Чехия — 37,500

С 2022 года российские клубы не участвуют в еврокубках из-за ситуации на Украине, в результате чего России начисляется минимальное количество очков — 4,333, основанных на результатах клубов за последние пять сезонов.

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Перевод с uefa.com Фото: Сайт РФС
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