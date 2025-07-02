Россия занимает 26-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия занимает 26-е место в рейтинге коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перед началом нового сезона еврокубков с коэффициентом 18,299.
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Англия — 90,839 балла
2. Италия — 80,946
3. Испания — 74,953
4. Германия — 71,117
5. Франция — 65,177
6. Нидерланды — 57,950
7. Португалия — 52,666
8. Бельгия — 50,850
9. Турция — 40,800
10. Чехия — 37,500
С 2022 года российские клубы не участвуют в еврокубках из-за ситуации на Украине, в результате чего России начисляется минимальное количество очков — 4,333, основанных на результатах клубов за последние пять сезонов.