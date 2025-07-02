 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыКлубный чемпионат мира 2025

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Монтеррей» и вышла в 1/4 финала КЧМ-2025

вчера, 08:20
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 1Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррейМатч завершен

Дортмундская «Боруссия» выиграла у мексиканского «Монтеррея» в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира (2:1).

На 14-й минуте Сехру Гирасси открыл счет, а на 24-й минуте увеличил преимущество, оформив дубль. На 48-й минуте Герман Бертераме забил гол за «Монтеррей».

В другом матче 1/8 финала «Реал» одолел «Ювентус» (1:0). В четвертьфинале турнира «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией».

Подписывайся в ВК
Все новости
«Реал» обыграл «Ювентус» и вышел в четвертьфинал Клубного чемпионата мира
01 июля
ЦСКА одержал победу над «Партизаном» в матче Братского кубка
01 июля
«Манчестер Сити» в овертайме проиграл «Аль-Хилялю» и вылетел из Клубного ЧМ
01 июля
«Интер» проиграл «Флуминенсе» и вылетел с Клубного чемпионата мира
01 июля
«Динамо» разгромило ОФК в матче Братского кубка
30 июня
«Бавария» обыграла «Фламенго» и вышла в 1/4 финала Клубного чемпионата мира
30 июня
 
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 23:41
Ман Сити прочили Финал,а карта легла по другому.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:41
Рамос сам на себя не похож,никого не покалечил. Стареет ветеран. Месси и Рамос ариведерчи, ауфидорзейн до новых встреч, если вы ещё останетесь на подиуме мундиаля.
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:44
Адейеми на Гирасси.... повторить через десять минут.... вот рецепт успеха Боруссии.
Беллингхэм отличился только желтой, но дортмундцы и так справились с командой Рамоса.
112910415
112910415
вчера в 08:43
далеко Боруссии не уйти ...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:36
Ожидаемо бд идёт дальше)
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:22
Получается Гирасси "зарешал" всё уже в 1 тайме.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 