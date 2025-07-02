Дортмундская «Боруссия» обыграла «Монтеррей» и вышла в 1/4 финала КЧМ-2025

Дортмундская «Боруссия» выиграла у мексиканского «Монтеррея» в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира (2:1).
На 14-й минуте Сехру Гирасси открыл счет, а на 24-й минуте увеличил преимущество, оформив дубль. На 48-й минуте Герман Бертераме забил гол за «Монтеррей».
В другом матче 1/8 финала «Реал» одолел «Ювентус» (1:0). В четвертьфинале турнира «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией».
Беллингхэм отличился только желтой, но дортмундцы и так справились с командой Рамоса.
Беллингхэм отличился только желтой, но дортмундцы и так справились с командой Рамоса.