Дортмундская «Боруссия» обыграла «Монтеррей» и вышла в 1/4 финала КЧМ-2025

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вчера, 08:20

Дортмундская «Боруссия» выиграла у мексиканского «Монтеррея» в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира (2:1).

На 14-й минуте Сехру Гирасси открыл счет, а на 24-й минуте увеличил преимущество, оформив дубль. На 48-й минуте Герман Бертераме забил гол за «Монтеррей».

В другом матче 1/8 финала «Реал» одолел «Ювентус» (1:0). В четвертьфинале турнира «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией».