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Нуну Мендеш, Педри и Мбаппе в команде. Итоги Fantasy за июнь

вчера, 12:34

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.

Победителем стал пользователь с командой под названием Babcha. Второе место занимает Jnusia. Замыкает первую тройку Maryia.

Призёры Fantasy
Команда Очки
1 Babcha 371
2 Jnusia 350
3 Maryia 343
4 Rosol 338
5 Сборная Украины 332
6 Uladim 330
7 ФК Галатасарай 329
8 ИЗУМРУД 327
9 KWW19 327
10 Саша Местный 324
11 Space Rangers 312
12 ФК Уэска 307
13 В — 12 289
14 Cucaraha 271
15 Команда БАРСЕЛОНА 271
16 внучата- 263
17 Real Valencia 262
18 Нищеброды из Мадрида 250
19 Зенит Москва 244
20 Газонокосильщики 234
21 Варяг 233
22 Владимир Голубятников Февраль 2023 228
23 Челси 3 227
24 Шаровики 225
25 АЛМАЗ 213
26 Команда ЦСКА 203
27 Street Judges 198
28 Оборванцы из Мадрида 192
29 Игорь Болдырев Март 2024 186
30 Пуффендуйцы 172

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.

Символическая сборная июня 2025

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Источник: soccer.ru
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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:36
Достойные футболисты - это точно !
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