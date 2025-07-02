Нуну Мендеш, Педри и Мбаппе в команде. Итоги Fantasy за июнь

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.
Победителем стал пользователь с командой под названием Babcha. Второе место занимает Jnusia. Замыкает первую тройку Maryia.
|Команда
|Очки
|1
|Babcha
|371
|2
|Jnusia
|350
|3
|Maryia
|343
|4
|Rosol
|338
|5
|Сборная Украины
|332
|6
|Uladim
|330
|7
|ФК Галатасарай
|329
|8
|ИЗУМРУД
|327
|9
|KWW19
|327
|10
|Саша Местный
|324
|11
|Space Rangers
|312
|12
|ФК Уэска
|307
|13
|В — 12
|289
|14
|Cucaraha
|271
|15
|Команда БАРСЕЛОНА
|271
|16
|внучата-
|263
|17
|Real Valencia
|262
|18
|Нищеброды из Мадрида
|250
|19
|Зенит Москва
|244
|20
|Газонокосильщики
|234
|21
|Варяг
|233
|22
|Владимир Голубятников Февраль 2023
|228
|23
|Челси 3
|227
|24
|Шаровики
|225
|25
|АЛМАЗ
|213
|26
|Команда ЦСКА
|203
|27
|Street Judges
|198
|28
|Оборванцы из Мадрида
|192
|29
|Игорь Болдырев Март 2024
|186
|30
|Пуффендуйцы
|172
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.