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Итоги конкурса прогнозов за июнь

вчера, 12:38

Уважаемые пользователи сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июнь.

Победителем по итогам месяца стал пользователь Виктор Сергеевич. Второе место занял Bator. Замкнул топ-3 Omanga.

Итоги конкурса прогнозов
Пользователь Выигрыш
1. Виктор Сергеевич 7800
2. Bator 4329
3. Логотип ЦСКА Omanga 688
4*. Логотип ЦСКА Krakatau 0
5*. Логотип ЦСКА Jocket 0
6*. Drosmo 0
7*. Ratan 0
8*. Ramgate 0
9*. Abschnit 0
10*. Итоги конкурса прогнозов за июнь Kongist 0

* — за счет доп. показателей.

Также призёром главного конкурса стал пользователь Flag7, занявший первое место в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает volga.kot, второе Michail Slavnov, а третье — ОПС.

Рейтинг возврата инвестиций
Пользователь ROI
1. volga.kot 68
2. Michail Slavnov 58
3. ОПС 54
4. Ангел неБесГрешен 26
5. interstellar 18
6. 69Haya96 17
7. shlomo 16
8. grach-w 15
9. nice 14
10. Шуnя771 13
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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 14:08
Да это не надолго, может на лето.
Такое мы уже проходили и не раз.
Закончатся каникулы, отпуска, люди выйдут на работу, учёбу, да и просто может надоесть и всё тогда нормализуется.
Главное не впадать в истерику!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:06
Поздравляю победителей и призёров!
b273gfm4awa7
b273gfm4awa7
вчера в 13:57
Да уж, картина маслом. Это самое мягкое, что тут можно сказать!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:52
Поздравляю победителей с заслуженными победами с соблюдением всех правил.
Правила порождают тактику и стратегию конкурса.
Кто лучше подстроился, тот и победил.
Похоже теперь надо применять новую стратегию, а именно тычок пальцем в небо, типа 1-7 или 5-4. Раз в году вполне может сработать. Угадывание результата с меньшим количеством голов уже вряд ли хватит для победы. Большой фермер затопчет.
Всем удачи в этом дел.
sihafazatron
sihafazatron ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 13:25
Да ладно?)
Вот из первой десятки вообще никого здесь не видел))
Во второй да, есть знакомые имена
p8hb5hd44rpa
p8hb5hd44rpa
вчера в 13:18
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 13:03
    Это победители!!!
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 12:44
    Кто эти люди?))
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