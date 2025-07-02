Итоги конкурса прогнозов за июнь

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вчера, 12:38

Уважаемые пользователи сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июнь.

Победителем по итогам месяца стал пользователь Виктор Сергеевич. Второе место занял Bator. Замкнул топ-3 Omanga.

Итоги конкурса прогнозов Пользователь Выигрыш 1. Виктор Сергеевич 7800 2. Bator 4329 3. Omanga 688 4*. Krakatau 0 5*. Jocket 0 6*. Drosmo 0 7*. Ratan 0 8*. Ramgate 0 9*. Abschnit 0 10*. Kongist 0

* — за счет доп. показателей.

Также призёром главного конкурса стал пользователь Flag7, занявший первое место в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает volga.kot, второе Michail Slavnov, а третье — ОПС.