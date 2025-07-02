Итоги конкурса прогнозов за июнь

Уважаемые пользователи сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июнь.
Победителем по итогам месяца стал пользователь Виктор Сергеевич. Второе место занял Bator. Замкнул топ-3 Omanga.
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|Виктор Сергеевич
|7800
|2.
|Bator
|4329
|3.
|Omanga
|688
|4*.
|Krakatau
|0
|5*.
|Jocket
|0
|6*.
|Drosmo
|0
|7*.
|Ratan
|0
|8*.
|Ramgate
|0
|9*.
|Abschnit
|0
|10*.
|Kongist
|0
* — за счет доп. показателей.
Также призёром главного конкурса стал пользователь Flag7, занявший первое место в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает volga.kot, второе Michail Slavnov, а третье — ОПС.
|Пользователь
|ROI
|1.
|volga.kot
|68
|2.
|Michail Slavnov
|58
|3.
|ОПС
|54
|4.
|Ангел неБесГрешен
|26
|5.
|interstellar
|18
|6.
|69Haya96
|17
|7.
|shlomo
|16
|8.
|grach-w
|15
|9.
|nice
|14
|10.
|Шуnя771
|13
Такое мы уже проходили и не раз.
Закончатся каникулы, отпуска, люди выйдут на работу, учёбу, да и просто может надоесть и всё тогда нормализуется.
Главное не впадать в истерику!!!
Такое мы уже проходили и не раз.
Закончатся каникулы, отпуска, люди выйдут на работу, учёбу, да и просто может надоесть и всё тогда нормализуется.
Главное не впадать в истерику!!!
Правила порождают тактику и стратегию конкурса.
Кто лучше подстроился, тот и победил.
Похоже теперь надо применять новую стратегию, а именно тычок пальцем в небо, типа 1-7 или 5-4. Раз в году вполне может сработать. Угадывание результата с меньшим количеством голов уже вряд ли хватит для победы. Большой фермер затопчет.
Всем удачи в этом дел.
Правила порождают тактику и стратегию конкурса.
Кто лучше подстроился, тот и победил.
Похоже теперь надо применять новую стратегию, а именно тычок пальцем в небо, типа 1-7 или 5-4. Раз в году вполне может сработать. Угадывание результата с меньшим количеством голов уже вряд ли хватит для победы. Большой фермер затопчет.
Всем удачи в этом дел.
Вот из первой десятки вообще никого здесь не видел))
Во второй да, есть знакомые имена
Вот из первой десятки вообще никого здесь не видел))
Во второй да, есть знакомые имена