«Интер» обсудил конфликт Лаутаро и Чалханоглу на экстренном собрании клуба

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вчера, 15:10

«Интер» провёл экстренное собрание после конфликта между нападающим и полузащитником , возникшего после поражения от «Флуминенсе» (0:2) в 1/8 финала КЧМ .

Аргентинец в интервью намекнул на возможный уход недовольных игроков, а турецкий хавбек в соцсетях ответил, что никогда не высказывал недовольства клубом.

Ветераны команды призвали к примирению, решение тренера было поддержано коллективом.