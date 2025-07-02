«Интер» провёл экстренное собрание после конфликта между нападающим Лаутаро Мартинесом и полузащитником Хаканом Чалханоглу, возникшего после поражения от «Флуминенсе» (0:2) в 1/8 финала КЧМ.
Аргентинец в интервью намекнул на возможный уход недовольных игроков, а турецкий хавбек в соцсетях ответил, что никогда не высказывал недовольства клубом.
Ветераны команды призвали к примирению, решение тренера Кристиана Киву было поддержано коллективом.
"Слова, которые разделяют, а не объединяют. Уважение – не улица с односторонним движением. Никогда не говорил, что недоволен "Интером".
То есть былоарг типичен и агрессивен не по делу, являясь проблемой Интера, как и все былдоарги.
"Слова, которые разделяют, а не объединяют. Уважение – не улица с односторонним движением. Никогда не говорил, что недоволен "Интером".
То есть былоарг типичен и агрессивен не по делу, являясь проблемой Интера, как и все былдоарги.