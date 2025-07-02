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«Интер» обсудил конфликт Лаутаро и Чалханоглу на экстренном собрании клуба

вчера, 15:10

«Интер» провёл экстренное собрание после конфликта между нападающим Лаутаро Мартинесом и полузащитником Хаканом Чалханоглу, возникшего после поражения от «Флуминенсе» (0:2) в 1/8 финала КЧМ.

Аргентинец в интервью намекнул на возможный уход недовольных игроков, а турецкий хавбек в соцсетях ответил, что никогда не высказывал недовольства клубом.

Ветераны команды призвали к примирению, решение тренера Кристиана Киву было поддержано коллективом.

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Все комментарии
catal
catal
вчера в 20:11
Судя по прессе конфликт носит более интеллектуальный характер со стороны турка, он ответил Мартинесу на его "хотите остаться – оставайтесь, не хотите – уходите":
"Слова, которые разделяют, а не объединяют. Уважение – не улица с односторонним движением. Никогда не говорил, что недоволен "Интером".
То есть былоарг типичен и агрессивен не по делу, являясь проблемой Интера, как и все былдоарги.
FRZZ
FRZZ
вчера в 16:12
У Интера не получается игра, когда Чалханоглу не в поле.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:00
Лаутаро включил аргентинские приемчики
h6jwabk5bxkg
h6jwabk5bxkg
вчера в 15:19
Разбор на партсобрании
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:17
На поле нужно спортивную злость показывать... А так результат на табло...
Гость
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