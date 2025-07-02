 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЖеребьёвкиКлубный чемпионат мира 2025

Определились все пары 1/4 финала Клубного чемпионата мира

вчера, 08:36

Матчи 1/8 финала Клубного чемпионата мира 2025 года в США завершены.

Сформированы пары 1/4 финала:

«Палмейрас» (Бразилия) — «Челси» (Англия)

ПСЖ (Франция) — «Бавария» (Германия)

«Флуминенсе» (Бразилия) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)

«Реал» (Испания) — «Боруссия» Дортмунд (Германия)

Матчи стартуют 5 июля.

Подписывайся в ВК
Все новости
В «Динамо» заявили, что у них нет негатива к РФС
30 июня
«Динамо» и «Ростов» протестуют после жеребьёвки Кубка России. Скандал без прямого эфира
30 июняRoman Novikov в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии5
В РФС отреагировали на претензии о проведении жеребьёвки Кубка России
29 июня
ОфициальноРезультаты жеребьёвки первого раунда Пути регионов Кубка России-2025/2026
29 июня Фото
В «Динамо» недовольны проведением жеребьёвки Кубка России
29 июня
ОфициальноСостоялась жеребьёвка Кубка России сезона-2025/26
29 июня Фото
 
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:00
👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👌👌👌👌👌👌👌👏👏👏👏👏👏👏😂😂😂😂😂😂😂
Слова Шелленберга...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:38
"Мюллер бессмертен, как бессмертен в этом мире сыск."
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 16:28
Он последний матч сыграл, в команде его уже нет.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:14
Сане бегал ещё на этом турнире
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 16:13
Сане в команде уже нет, а Коман всегда был тормоз.
Sergo81
Sergo81 ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:09
Именно в этом матче будет видно, кто на что способен на сегодняшний день.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:04
Сане, коман. Но я имею ввиду быстроту принятия решений, а не классические бегунки. Скорее быстрая полузащита, которая будет навязывать свою игру.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 15:58
А кто у Баварии быстрый в атаке? Я таких не знаю. До травмы был Мусиала, а сейчас, кто- Кейн или Мюллер?)))
протон
протон
вчера в 15:53
У Баварии хороший шанс вернуть должок ПСЖ за лч.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:49
Полузащите и защите псж придётся тратить много сил на быстрых баварцев и, соответственно, эти силы не смогут добавить в атаку. А хвича, без поддержки пз и без свободы передвижения будет статистом. Я не говорю, что Бавария назабивает, могут вообще не забить, но они будут бороться и сражаться на поле. Жду этот матч, надеюсь он оправдает мои ожидания!
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 15:43
Добрый день!!!
Я не очень понимаю, почему большинство надеется на достойную игру Баварии? Я не вижу, за счет чего, мюнхенцы могут дать бой, такому мощному сопернику. Надеяться на то, что забьет Кейн? Можно конечно, но не думаю, что оборона ПСЖ даст ему много возможностей, в свою же очередь, защита Баварии не очень надежная в лице Упомекано, который еще только набирает форму, а также, Та, который еще несыгран в ЦЗ. Полузащиту Баварии, в лице Киммиха, Комана и Мусиалы можно свободно закрыть, тем более, что Мусиала очень медленно набирает форму, а остальные, оба- статичны и мало подвижны, против прессинга французов. Вобщем, не понимаю благодушия перед ПСЖ.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:34
Приветствую! Игра ПСЖ-Бавария даст сразу несколько ответов на наши вопросы. Считаю, что разгрома не будет. Это будет первый матч на турнире, где заменят Хвичу, так как свободы защитники ему не дадут, а партнёры играют на него уже реже. В авантюрную обводку он не полезет, чтобы реже ошибаться ( что логично, пока не набрал форму), будет играть в редкий пас. Состав ПСЖ предсказуемый, за исключением Дембеле, от чего и зависит, где и когда будет играть Барколя. Бавария выдаст хороший матч и смотреться будут достойно. Я жду этого от них и очередного шедевра от Витиньи. Будет блистать Витинья, будет и ПСЖ.
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:20
Братаны поиграют в футбол
Шуnя771
Шуnя771 ответ jRest (раскрыть)
вчера в 12:08
Учитывая последний арбитраж (с МС) всё возможно.
uwbr822rzp5e
uwbr822rzp5e
вчера в 11:21
Аль-Хиляль тут никто не ждал.
Capral
Capral
вчера в 10:55
Не вижу, в парах ПСЖ-Бавария и Реал-Дортмунд интриги.
Бавария на сегодня- средний европейский клуб, играющий без ярко выраженного лидера в атаке. Да, Кейн забивает, но он не лидер команды, играет только на чистых мячах, когда ему выкладывают партнеры, но форварда, который может завести команду у Баварии нет. Мусиала, после травмы еще не заиграл как умеет, а у Упомекано лишний вес, и он, тоже еще не в нужных кондициях. Можно много говорить о недостатках в игре Мюнхена, но не буду на этом останавливаться- игра даст ответ.

Единственное, чего не хотелось бы, чтобы дешевка забил немцам, а так, фактически, нет сомнений в победе ПСЖ и боюсь, крупной. Обсуждать игру Реала и Дортмунда вообще смысла нет. Реал, который выдал вчера фантастически деревенский футбол, без мысли, особенно в 1-м тайме, исключительно по составу имеет все шансы пройти футбол Ковача. Я конечно могу ошибиться, но не вижу для этого оснований. Вобщем, игры покажут...
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:28, ред.
Шикарные пары вырисовываются в 1/4. ПСЖ - Бавария и Реал - Боруссия, - здесь без комментариев, и так всем понятен уровень таких матчей.

А вот пары Палмейрас - Челси и Флумименсе - Аль-Хиляль интересны своей непредсказуемостью и интригой. Особенно интересна пара Флуминенсе - Аль-Хиляль. Две "темные лошадки", которые смогли выбить двух европейских грандов, в лице Интера и Ман Сити. И теперь сойдутся в очном противостоянии. Не думал, что такие команды могут вызвать такой интерес в себе. Да и Палмейрас -Челси пара до конца не понятная. Челси хоть и выглядит фаворитом в этом противостоянии, но только из-за того, что они представители более сильного европейского чемпионата. Но бразильские команды на этом турнире уже показали, как могут удивлять, так что тут ничего не понятно еще.

В общем, пары хорошие, и интрига присутствует во всех четырех поединках, а это главное для болельщиков.
sihafazatron
sihafazatron ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 10:11
Ооо нормуль, 2 игры можно глянуть))
Incredulous
Incredulous ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:10, ред.
Не в 4 утра))
ПСЖ - Бавария и Реал - Боруссия будут играть в один день, 5 июля. Первый матч в 19:00 по МСК, а второй в 23:00.
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov ответ truffagldino (раскрыть)
вчера в 09:46
Реал - ПСЖ будет. Единственное на кого можно было ставить, это Фламенго.
truffagldino
truffagldino
вчера в 09:46
Пока известно что в полуфинале будет одна команда не из Европы.
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 09:46
Реал - ПСЖ финал . Очевидно было , как только сетку плей офф сделали
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:56
ПСЖ -Бавария мощная пара!)) это точно надо глянуть, лишь бы не в 4 утра матч и без гроз))
sihafazatron
sihafazatron ответ jRest (раскрыть)
вчера в 08:55
Мне кажется Флу пройдет их, да и до финала может дотопать))
jRest
jRest
вчера в 08:48
А почему бы нам не посмотреть на Хиляль в финале? Должны же быть ещё сюрпризы.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:42
Нормальные пары,будет интересно !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 