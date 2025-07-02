Определились все пары 1/4 финала Клубного чемпионата мира

Матчи 1/8 финала Клубного чемпионата мира 2025 года в США завершены.
Сформированы пары 1/4 финала:
«Палмейрас» (Бразилия) — «Челси» (Англия)
ПСЖ (Франция) — «Бавария» (Германия)
«Флуминенсе» (Бразилия) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)
«Реал» (Испания) — «Боруссия» Дортмунд (Германия)
Матчи стартуют 5 июля.
Слова Шелленберга...
Слова Шелленберга...
Я не очень понимаю, почему большинство надеется на достойную игру Баварии? Я не вижу, за счет чего, мюнхенцы могут дать бой, такому мощному сопернику. Надеяться на то, что забьет Кейн? Можно конечно, но не думаю, что оборона ПСЖ даст ему много возможностей, в свою же очередь, защита Баварии не очень надежная в лице Упомекано, который еще только набирает форму, а также, Та, который еще несыгран в ЦЗ. Полузащиту Баварии, в лице Киммиха, Комана и Мусиалы можно свободно закрыть, тем более, что Мусиала очень медленно набирает форму, а остальные, оба- статичны и мало подвижны, против прессинга французов. Вобщем, не понимаю благодушия перед ПСЖ.
Я не очень понимаю, почему большинство надеется на достойную игру Баварии? Я не вижу, за счет чего, мюнхенцы могут дать бой, такому мощному сопернику. Надеяться на то, что забьет Кейн? Можно конечно, но не думаю, что оборона ПСЖ даст ему много возможностей, в свою же очередь, защита Баварии не очень надежная в лице Упомекано, который еще только набирает форму, а также, Та, который еще несыгран в ЦЗ. Полузащиту Баварии, в лице Киммиха, Комана и Мусиалы можно свободно закрыть, тем более, что Мусиала очень медленно набирает форму, а остальные, оба- статичны и мало подвижны, против прессинга французов. Вобщем, не понимаю благодушия перед ПСЖ.
Бавария на сегодня- средний европейский клуб, играющий без ярко выраженного лидера в атаке. Да, Кейн забивает, но он не лидер команды, играет только на чистых мячах, когда ему выкладывают партнеры, но форварда, который может завести команду у Баварии нет. Мусиала, после травмы еще не заиграл как умеет, а у Упомекано лишний вес, и он, тоже еще не в нужных кондициях. Можно много говорить о недостатках в игре Мюнхена, но не буду на этом останавливаться- игра даст ответ.
Единственное, чего не хотелось бы, чтобы дешевка забил немцам, а так, фактически, нет сомнений в победе ПСЖ и боюсь, крупной. Обсуждать игру Реала и Дортмунда вообще смысла нет. Реал, который выдал вчера фантастически деревенский футбол, без мысли, особенно в 1-м тайме, исключительно по составу имеет все шансы пройти футбол Ковача. Я конечно могу ошибиться, но не вижу для этого оснований. Вобщем, игры покажут...
Бавария на сегодня- средний европейский клуб, играющий без ярко выраженного лидера в атаке. Да, Кейн забивает, но он не лидер команды, играет только на чистых мячах, когда ему выкладывают партнеры, но форварда, который может завести команду у Баварии нет. Мусиала, после травмы еще не заиграл как умеет, а у Упомекано лишний вес, и он, тоже еще не в нужных кондициях. Можно много говорить о недостатках в игре Мюнхена, но не буду на этом останавливаться- игра даст ответ.
Единственное, чего не хотелось бы, чтобы дешевка забил немцам, а так, фактически, нет сомнений в победе ПСЖ и боюсь, крупной. Обсуждать игру Реала и Дортмунда вообще смысла нет. Реал, который выдал вчера фантастически деревенский футбол, без мысли, особенно в 1-м тайме, исключительно по составу имеет все шансы пройти футбол Ковача. Я конечно могу ошибиться, но не вижу для этого оснований. Вобщем, игры покажут...
А вот пары Палмейрас - Челси и Флумименсе - Аль-Хиляль интересны своей непредсказуемостью и интригой. Особенно интересна пара Флуминенсе - Аль-Хиляль. Две "темные лошадки", которые смогли выбить двух европейских грандов, в лице Интера и Ман Сити. И теперь сойдутся в очном противостоянии. Не думал, что такие команды могут вызвать такой интерес в себе. Да и Палмейрас -Челси пара до конца не понятная. Челси хоть и выглядит фаворитом в этом противостоянии, но только из-за того, что они представители более сильного европейского чемпионата. Но бразильские команды на этом турнире уже показали, как могут удивлять, так что тут ничего не понятно еще.
В общем, пары хорошие, и интрига присутствует во всех четырех поединках, а это главное для болельщиков.
А вот пары Палмейрас - Челси и Флумименсе - Аль-Хиляль интересны своей непредсказуемостью и интригой. Особенно интересна пара Флуминенсе - Аль-Хиляль. Две "темные лошадки", которые смогли выбить двух европейских грандов, в лице Интера и Ман Сити. И теперь сойдутся в очном противостоянии. Не думал, что такие команды могут вызвать такой интерес в себе. Да и Палмейрас -Челси пара до конца не понятная. Челси хоть и выглядит фаворитом в этом противостоянии, но только из-за того, что они представители более сильного европейского чемпионата. Но бразильские команды на этом турнире уже показали, как могут удивлять, так что тут ничего не понятно еще.
В общем, пары хорошие, и интрига присутствует во всех четырех поединках, а это главное для болельщиков.
ПСЖ - Бавария и Реал - Боруссия будут играть в один день, 5 июля. Первый матч в 19:00 по МСК, а второй в 23:00.
ПСЖ - Бавария и Реал - Боруссия будут играть в один день, 5 июля. Первый матч в 19:00 по МСК, а второй в 23:00.