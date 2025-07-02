«Валенсия» предложила Москере новый контракт на фоне интереса «Арсенала»

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вчера, 15:15

«Валенсия» предложила 21-летнему защитнику новый контракт и пытается убедить его не переходить в «Арсенал» и остаться в команде.

Ранее сообщалось, что Москера может стать игроком лондонского клуба примерно за 15 млн фунтов.

Отмечается, что сам футболист рассматривает предложение «Арсенала» как весьма привлекательное и склоняется к переходу.