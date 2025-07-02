«Валенсия» предложила Москере новый контракт на фоне интереса «Арсенала»

«Валенсия» предложила 21-летнему защитнику Кристиану Москере новый контракт и пытается убедить его не переходить в «Арсенал» и остаться в команде.
Ранее сообщалось, что Москера может стать игроком лондонского клуба примерно за 15 млн фунтов.
Отмечается, что сам футболист рассматривает предложение «Арсенала» как весьма привлекательное и склоняется к переходу.
Что касается трансфера Москеры, так проект Арсенала впечатлил игрока и теперь он готов на переход только в Арсенал и даже отказался от нового контракта от Валенсии. Арсенал же, понимая всю ситуацию, хочет максимально снизить цену за трансфер и готов тянуть и торговаться до самого закрытия ТО!
Что касается трансфера Москеры, так проект Арсенала впечатлил игрока и теперь он готов на переход только в Арсенал и даже отказался от нового контракта от Валенсии. Арсенал же, понимая всю ситуацию, хочет максимально снизить цену за трансфер и готов тянуть и торговаться до самого закрытия ТО!