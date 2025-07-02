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«Валенсия» предложила Москере новый контракт на фоне интереса «Арсенала»

вчера, 15:15

«Валенсия» предложила 21-летнему защитнику Кристиану Москере новый контракт и пытается убедить его не переходить в «Арсенал» и остаться в команде.

Ранее сообщалось, что Москера может стать игроком лондонского клуба примерно за 15 млн фунтов.

Отмечается, что сам футболист рассматривает предложение «Арсенала» как весьма привлекательное и склоняется к переходу.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:53
Если чесно, жаль Валенсию!!! Очень хочу, что бы эта команда снова стала одной из лучших хотя бы в Испании! Но пока команда принадлежит сингапурцу, думаю ничего хорошего им не светит....
Что касается трансфера Москеры, так проект Арсенала впечатлил игрока и теперь он готов на переход только в Арсенал и даже отказался от нового контракта от Валенсии. Арсенал же, понимая всю ситуацию, хочет максимально снизить цену за трансфер и готов тянуть и торговаться до самого закрытия ТО!
протон
протон
вчера в 15:54
Боже,когда уже завершат этот переход?! Уже которую неделю мусолят 15 млн Арсенала против 20 запрашиваемых Валенсией.
Гость
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