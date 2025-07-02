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«Динамо» и «Фламенго» не договорились о сроках выплаты за Карраскаля

вчера, 13:39

«Динамо» и «Фламенго» согласовали сумму компенсации за 27-летнего полузащитника Хорхе Карраскаля, но московский клуб недоволен сроками выплат и настаивает на получении средств без задержек.

Переговоры приостановлены, но могут возобновиться, если бразильский клуб примет условия «бело-голубых».

Карраскаль прибыл в Москву 29 июня с опозданием и будет оштрафован на сумму месячной зарплаты за пропуск начала сборов.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 14:57
Про сумму штрафа промолчали, а ведь раньше трубили про 10 млн. руб., т.е. Динамо оштрафовало Карраскаля на 522 500 000 колумбийских песо (сор) или на 54 655 средних пенсий, или на 113,36 средних зарплат в Колумбии.
Для справки 1 руб. = 52,25 песо. Теперь выясняется, что это месячная зарплата, вдруг земляки узнают, там ребята не простые, нельзя такие вещи обнародовать.
u7s733pheyhb
u7s733pheyhb
вчера в 13:59
Надо сбагривать этого раздолбая
Гость
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