«Динамо» и «Фламенго» не договорились о сроках выплаты за Карраскаля

«Динамо» и «Фламенго» согласовали сумму компенсации за 27-летнего полузащитника Хорхе Карраскаля, но московский клуб недоволен сроками выплат и настаивает на получении средств без задержек.
Переговоры приостановлены, но могут возобновиться, если бразильский клуб примет условия «бело-голубых».
Карраскаль прибыл в Москву 29 июня с опозданием и будет оштрафован на сумму месячной зарплаты за пропуск начала сборов.
Для справки 1 руб. = 52,25 песо. Теперь выясняется, что это месячная зарплата, вдруг земляки узнают, там ребята не простые, нельзя такие вещи обнародовать.
Для справки 1 руб. = 52,25 песо. Теперь выясняется, что это месячная зарплата, вдруг земляки узнают, там ребята не простые, нельзя такие вещи обнародовать.