«Динамо» и «Фламенго» не договорились о сроках выплаты за Карраскаля

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вчера, 13:39

«Динамо» и «Фламенго» согласовали сумму компенсации за 27-летнего полузащитника , но московский клуб недоволен сроками выплат и настаивает на получении средств без задержек.

Переговоры приостановлены, но могут возобновиться, если бразильский клуб примет условия «бело-голубых».

Карраскаль прибыл в Москву 29 июня с опозданием и будет оштрафован на сумму месячной зарплаты за пропуск начала сборов.