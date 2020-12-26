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2 : 0
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Этихад Стэдиум
Телетрансляция: Okko Спорт
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Гюндоган Илкай
ассистент Стерлинг Рахим
|1:0
|14’
|Торрес Ферран
|2:0
|55’
|Родри
|34’
|64’
|Ритчи Мэтт
|80’
|Шер Фабиан
|Канселу Жоау
|88’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Фернандиньо
|Родри
|58’
|66’
|Льюис Джамал
|Ритчи Мэтт
|71’
|Кэрролл Энди
|Жоэлинтон
|Агуэро Серхио
|Торрес Ферран
|77’
|82’
|Гейл Дуайт
|Альмирон Мигель
|Фоден Фил
|Гюндоган Илкай
|90+1’
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|11
|Удары по воротам
|7
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|6
|Удары в створ
|2
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|5
|Фолы
|12
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|7
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|3
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|75%
|Владение мячом
|25%
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|2
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|2
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