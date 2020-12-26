В 31 Эдерсон Спасений: 2 Пасы: 30 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 94

З 6 Аке Натан Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 113 Точность пасов: 104 Минут сыграно: 94

З 3 Диаш Рубен Фолов заработано: 1 Выносы: 3 Пасы: 119 Точность пасов: 116 Минут сыграно: 94

П 27 Канселу Жоау Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 78 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 94

З 5 Стоунз Джон Ударов всего: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 125 Точность пасов: 115 Минут сыграно: 94

П 8 Гюндоган Илкай Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 78 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 91

П 17 Де Брюйне Кевин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Пасы: 70 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 94

П 16 Родри Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 80 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 58

Н 20 Силва Бернарду Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 94

Н 7 Стерлинг Рахим Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 94

Н 21 Торрес Ферран Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 77

Запасные игроки

В 13 Штеффен Зак

З 14 Ляпорт Эмерик

З 22 Менди Бенжамен

П 11 Зинченко Александр

П 80 Палмер Коул

П 25 Фернандиньо Выносы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 36

П 47 Фоден Фил Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 3

Н 10 Агуэро Серхио Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 17