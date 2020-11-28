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0 : 1
завершен
сегодня, 18:15
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Стадион Месталья
|79’
|0:1(А)
|Тони Лато
|Рачич Урош
|28’
|43’
|Ньигес Сауль
|Гильямон Уго
|57’
|62’
|Корреа Анхель
|76’
|Льоренте Маркос
|81’
|Фелиш Жоау
|83’
|Коке
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Фелиш Жоау
|Лоди Ренан
|Мангала Эльяким
|Гильямон Уго
|57’
|60’
|Карраско Янник
|Ньигес Сауль
|65’
|Витоло
|Корреа Анхель
|65’
|Кондогбиа Жоффре
|Лемар Тома
|Гамейро Кевин
|Гомес Максимилиано
|70’
|Коррея Тьерри
|Муса Юнус
|71’
|Собрино Рубен
|Вальехо Ману
|71’
|Хасон
|Васс Даниэль
|84’
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|5
|Удары по воротам
|14
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|2
|Удары в створ
|6
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|13
|Фолы
|15
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|2
|Угловые
|7
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|1
|Офсайды
|1
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|32%
|Владение мячом
|68%
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|5
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|5
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