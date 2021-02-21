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0 : 1
завершен
21 февраля 2021, 19:30
воскресенье
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Стадион Эмирейтс
|2’
|0:1
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Стерлинг Рахим
ассистент Марез Рияд
|51’
|Силва Бернарду
|Джака Гранит
|53’
|64’
|Канселу Жоау
|Бельерин Эктор
|87’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|63’
|Жезус Габриэл
|Де Брюйне Кевин
|Ляказетт Александр
|Эдегор Мартин
|73’
|Смит-Роу Эмиль
|Пепе Николя
|73’
|Луис Давид
|Холдинг Роб
|82’
|Себальос Даниэль
|Эль-Нени Мохамед
|86’
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|7
|Удары по воротам
|15
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|1
|Удары в створ
|3
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|11
|Фолы
|9
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|1
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|3
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|2
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|2
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Ну, становится понятно, что Эдегор - середняк уровня Себальоса, три игры, и все три ниочем.
Много вопросов к Артете, например, с Найлзом могло бы не быть первого гола, где Беллерин банально не стал мешать Стерлингу, зачем на поле Обама и почему не играл трудяга Ляка с первых минут, но они уже надоели, понятно, что Артета середняк, нечего с него спрашивать.
Ждем игру с "Бенфикой".
Ну, становится понятно, что Эдегор - середняк уровня Себальоса, три игры, и все три ниочем.
Много вопросов к Артете, например, с Найлзом могло бы не быть первого гола, где Беллерин банально не стал мешать Стерлингу, зачем на поле Обама и почему не играл трудяга Ляка с первых минут, но они уже надоели, понятно, что Артета середняк, нечего с него спрашивать.
Ждем игру с "Бенфикой".