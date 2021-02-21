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Арсенал - Манчестер Сити
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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед

Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал против Манчестер Сити

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    53' Джака Гранит (34)
     
    2
    73' Эдегор Мартин (11) уходит с поля, Ляказетт Александр (9) вышел на поле
    73' Пепе Николя (19) уходит с поля, Смит-Роу Эмиль (32) вышел на поле
     
    82' Холдинг Роб (16) уходит с поля, Луис Давид (23) вышел на поле
     
    86' Эль-Нени Мохамед (25) уходит с поля, Себальос Даниэль (8) вышел на поле
     
    87' Бельерин Эктор (2)
     
    2' (0:1) Стерлинг Рахим (7) (Марез Рияд (26))
     
    51' Силва Бернарду (20)
     
    63' Де Брюйне Кевин (17) уходит с поля, Жезус Габриэл (9) вышел на поле
     
    64' Канселу Жоау (27)
    Голы
    2’ 0:1 Стерлинг Рахим
    ассистент Марез Рияд
    Наказания
    51’ Силва Бернарду
    Джака Гранит 53’
    64’ Канселу Жоау
    Бельерин Эктор 87’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    63’ Жезус Габриэл Де Брюйне Кевин
    Ляказетт Александр Эдегор Мартин 73’
    Смит-Роу Эмиль Пепе Николя 73’
    Луис Давид Холдинг Роб 82’
    Себальос Даниэль Эль-Нени Мохамед 86’
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 15
    		1 Удары в створ 3
    		11 Фолы 9
    		1 Угловые 3
    		1 Офсайды 3
    		44% Владение мячом 56%
    		2 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus ответ Rizo1 (раскрыть)
    22 февраля в 08:33
      Rizo1
      Rizo1 ответ ВиталикManUtdRus (раскрыть)
      22 февраля в 06:21
      К концу сезона все станет на свои места
      протон1
      протон1
      21 февраля в 22:40
      мс с чемпионством. так хотел его в челси увидеть хосепа
      football is a great game
      football is a great game
      21 февраля в 22:32
      Ман Сити с победой , очередной шаг к чемпионству сделан.
      ВиталикManUtdRus
      ВиталикManUtdRus ответ Rizo1 (раскрыть)
      21 февраля в 22:03
      глянь на турнирную таблицу ))) лол
      A.S.A
      A.S.A
      21 февраля в 21:55
      Ну начну с поздравления соперников с легкой победой! Не напрягаясь, затратив ровно столько сил, сколько нужно было для победы, игроки Сити приблизились к чемпионскому званию еще ближе! Я даже уверен, что если бы Арсенал забил бы гол, Сити с легкостью бы забил нам ответный, и дальше бы играли в экономном режиме, т.к впереди у них более важная игра с колючим Мюнхенгладбохом....
      У меня нет сомнений, что кто то сможет не дать Сити стать чемпионами АПЛ в этом сезоне!

      Теперь пройдусь по нашим...
      Старался только Сака! Нормально отыграл Мари....Лено не привез, уже хорошо...остальные вообще не о чем...
      Обама никакуший, нужно избавляться от него...
      Балерина Холдинг вдвоем виноваты в пропущенном мяче...
      Тирни сегодня был не на своем уровне
      Джака и эль Нинни...просто промолчу
      Эдегор явно может играть лучше, но он привык вести игру команды вперед, а сегодня Мартину некого было тянуть за собой вперед...
      Ладно, имеем то что имеем, будем дальше верить и поддерживать команду!!!
      Надеюсь Бенфику пройдут!
      Удачи всем Пушкарям
      Василий 50
      Василий 50
      21 февраля в 21:53
      Пока результат есть
      Rizo1
      Rizo1 ответ ВиталикManUtdRus (раскрыть)
      21 февраля в 21:50
      А вы свое законное 6 место!!
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя
      21 февраля в 21:43
      Пожелаю такому Сити проиграть немцам 0:8.
      Dima salev
      Dima salev
      21 февраля в 21:43
      В Англии Вопрос с первым местом решён. Теперь команды будут бороться за 2-3-4 тое место
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя
      21 февраля в 21:42
      В Будапеште такое не проканает и там БМ накидает штуки три-четыри.
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя
      21 февраля в 21:40
      Что толку Арсенал атаковал и давил, а забить не смог.
      ilyafrom
      ilyafrom
      21 февраля в 21:38
      Еще 10 побед и Сити - чемпион
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя ответ ilyafrom (раскрыть)
      21 февраля в 21:37
      Чего? Это Сити повезло, забили рандомный гол и от Арсенала четверку не пропустили.
      волгодон 2
      волгодон 2
      21 февраля в 21:37
      МанСити с победой!
      жаль только,что ставочка не зашла
      ВиталикManUtdRus
      ВиталикManUtdRus
      21 февраля в 21:34
      ну а Арсенал должен побороться за топ-10 !
      ВиталикManUtdRus
      ВиталикManUtdRus
      21 февраля в 21:33
      Хороший ход набрали сити !
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал
      21 февраля в 21:28
      Даже трудно какой-то итог подвести, были ли какие-то плюсы? По сути, нет, то, что не пропустили много - так "Арсенал" за всю игру не создал ни одного голевого момента, а прагматичный Пеп не будет гнать команду вперед зря силы расходовать?

      Ну, становится понятно, что Эдегор - середняк уровня Себальоса, три игры, и все три ниочем.

      Много вопросов к Артете, например, с Найлзом могло бы не быть первого гола, где Беллерин банально не стал мешать Стерлингу, зачем на поле Обама и почему не играл трудяга Ляка с первых минут, но они уже надоели, понятно, что Артета середняк, нечего с него спрашивать.

      Ждем игру с "Бенфикой".
      ilyafrom
      ilyafrom
      21 февраля в 21:27
      Гвардиола из уважения к другу, решил не громить его команду, как делал это с Ливерпулем, Тоттенхэмом и прочими
      sihafazatron
      sihafazatron
      21 февраля в 21:24
      С победой горожан! явно экономили силы перед лч. очередной сухарь))
      Brooklyn888
      Brooklyn888
      21 февраля в 21:24
      С победой Ман Сити @@!!
      aNOOBis
      aNOOBis
      21 февраля в 21:22
      Мосс весь мелкий фол свистит в пользу Сити
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал
      21 февраля в 21:19
      Скюальос получил мяч, три раза сам себя обфинтил на месте, отдал пас сопернику на 5 метров и чуть гол не привез. Все, что нужно знать о мадридском сброде.
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал ответ Тристан (раскрыть)
      21 февраля в 21:17
      Я имел в виду не Мартинелли, а защитника) Тот вроде был надежен, но он клоуна вместо него задействует все последние матчи
      aNOOBis
      aNOOBis ответ Тристан (раскрыть)
      21 февраля в 21:17
      Речь о каком Габриэле? Там ведь защитник есть ещё Габриэль
      Тристан
      Тристан ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
      21 февраля в 21:16
      Это не Артета невзлюбил, а его прямой конкурент Обама. Артета ведомый.
      Тристан
      Тристан
      21 февраля в 21:15
      Это символично, как Холдинг уходил с поля, будто Арсенал ведет с преимуществом в 3 мяча..
      aNOOBis
      aNOOBis
      21 февраля в 21:14
      Прикольно, четвёртая замена
      aNOOBis
      aNOOBis
      21 февраля в 21:12
      Стоунс ведь о мяче вообще не думал, играл в Обаму и это не про правилам
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал
      21 февраля в 21:12
      Что Артета так Габриэля невзлюбил?
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