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3 : 3
завершен
21 марта 2021, 18:00
воскресенье
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Стадион Лондон Стэдиум
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Лингард Джесси
ассистент Антонио Мичейл
|1:0
|15’
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Боуэн Джаррод
ассистент Лингард Джесси
|2:0
|17’
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Соучек Томаш
ассистент Антонио Мичейл
|3:0
|32’
|38’
|3:1(А)
|Соучек Томаш
|61’
|3:2(А)
|Доусон Крейг
|82’
|3:3
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Ляказетт Александр
ассистент Пепе Николя
|Цоуфал Владимир
|59’
|Антонио Мичейл
|88’
|Крессуэлл Аарон
|89’
|90+2’
|Ляказетт Александр
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Нобл Марк
|Боуэн Джаррод
|74’
|74’
|Пепе Николя
|Сака Бакайо
|74’
|Смит-Роу Эмиль
|Джака Гранит
|Фредерикс Райан
|Бенрахма Мохамед
|79’
|81’
|Мартинелли Габриэл
|Обамеянг Пьер-Эмерик
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|15
|Удары по воротам
|16
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|5
|Удары в створ
|7
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|18
|Фолы
|8
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|3
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|0
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|36%
|Владение мячом
|64%
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|5
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|1
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Полностью провалили первый тайм, хорошо что успели до перерыва хоть один мяч отыграть,этот гол взбодрил игроков и дал надежду на чудо,которое в итоге и произошло! Ничья которая устроила всех кроме участников данного матча...
Полностью провалили первый тайм, хорошо что успели до перерыва хоть один мяч отыграть,этот гол взбодрил игроков и дал надежду на чудо,которое в итоге и произошло! Ничья которая устроила всех кроме участников данного матча...
Жаль, что в конце матча Эдегор на Мартинелли мяч не отдал, может что и получилось бы путное..
Жаль, что в конце матча Эдегор на Мартинелли мяч не отдал, может что и получилось бы путное..
когда ведешь 3-0 надо добивать особенно такой клуб как арсенал........эх.
когда ведешь 3-0 надо добивать особенно такой клуб как арсенал........эх.
3-3 устраивает
спасибо за характер и за удачную ставку
3-3 устраивает
спасибо за характер и за удачную ставку