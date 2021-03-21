В 1 Фабьянски Лукаш Голов пропущено: 3 Выносы: 1 Спасений: 5 Пасы: 21 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 94

З 23 Диоп Исса Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 94

З 15 Доусон Крейг Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 35 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 94

З 3 Крессуэлл Аарон Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 6 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 94

З 5 Цоуфал Владимир Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Выносы: 7 Желтые карточки: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 94

Н 30 Антонио Мичейл Ударов всего: 3 Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 94

П 11 Лингард Джесси Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 94

П 41 Райс Деклан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 4 Выносы: 3 Пасы: 33 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 94

П 28 Соучек Томаш Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 5 Отборы: 5 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 94

П 9 Бенрахма Мохамед Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 79

П 20 Боуэн Джаррод Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 74

Запасные игроки

В 25 Дэвид Мартин

В 34 Тротт Натан

З 14 Алвес Ибсен Фредерик

З 4 Бальбуэна Фабиан

З 31 Джонсон Бенжамин

З 24 Фредерикс Райан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Пасы: 3 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 15

П 10 Лансини Мануэль

П 16 Нобл Марк Фолов совершено: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 20