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Вест Хэм - Арсенал
Астон Вилла - Тоттенхэм

Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм против Арсенал

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Лига Ставок 3.55 3.55 2.10
Фонбет Live! 9.00 1.33 5.40
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    15' (1:0) Лингард Джесси (11) (Антонио Мичейл (30))
     
    17' (2:0) Боуэн Джаррод (20) (Лингард Джесси (11))
     
    32' (3:0) Соучек Томаш (28) (Антонио Мичейл (30))
     
    38' (3:1) Автогол Соучек Томаш (28)
     
    59' Цоуфал Владимир (5)
     
    61' (3:2) Автогол Доусон Крейг (15)
     
    74' Боуэн Джаррод (20) уходит с поля, Нобл Марк (16) вышел на поле
     
    79' Бенрахма Мохамед (9) уходит с поля, Фредерикс Райан (24) вышел на поле
     
    88' Антонио Мичейл (30)
     
    89' Крессуэлл Аарон (3)
     
    2
    74' Сака Бакайо (7) уходит с поля, Пепе Николя (19) вышел на поле
    74' Джака Гранит (34) уходит с поля, Смит-Роу Эмиль (32) вышел на поле
     
    81' Обамеянг Пьер-Эмерик (14) уходит с поля, Мартинелли Габриэл (35) вышел на поле
     
    82' (3:3) Ляказетт Александр (9) (Пепе Николя (19))
     
    90+2' Ляказетт Александр (9)
    Голы
    Лингард Джесси
    ассистент Антонио Мичейл     		1:0 15’
    Боуэн Джаррод
    ассистент Лингард Джесси     		2:0 17’
    Соучек Томаш
    ассистент Антонио Мичейл     		3:0 32’
    38’ 3:1(А) Соучек Томаш
    61’ 3:2(А) Доусон Крейг
    82’ 3:3 Ляказетт Александр
    ассистент Пепе Николя
    Наказания
    Цоуфал Владимир 59’
    Антонио Мичейл 88’
    Крессуэлл Аарон 89’
    90+2’ Ляказетт Александр
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Нобл Марк Боуэн Джаррод 74’
    74’ Пепе Николя Сака Бакайо
    74’ Смит-Роу Эмиль Джака Гранит
    Фредерикс Райан Бенрахма Мохамед 79’
    81’ Мартинелли Габриэл Обамеянг Пьер-Эмерик
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 16
    		5 Удары в створ 7
    		18 Фолы 8
    		3 Угловые 5
    		1 Офсайды 0
    		36% Владение мячом 64%
    		5 Cэйвы 2
    		3 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    BDA8181
    BDA8181 ответ Сантус (раскрыть)
    21 марта в 22:43
    Автобус и Мауринью мастер ставить, но нужно и варьировать тактику из ходя счета.
    Roger Young
    Roger Young
    21 марта в 22:20, ред.
    Какая-то ерунда. Очень странный результат. Два автогола. Сомневаюсь в честности.
    Dima salev
    Dima salev
    21 марта в 21:15
    Арсенал в подьеме жал только конец сезона
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    21 марта в 20:54
    ВХ потерял нужные очки в мачте с середняком.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    21 марта в 20:47
    Победила дружба !
    Futurista
    Futurista
    21 марта в 20:35
    Вест Хэм забил 5 из 6 и ничья...весело)...
    Baggio R.
    Baggio R.
    21 марта в 20:34
    Арсенал забил один гол, а Вест Хэм - 5, но при этом счёт 3:3. Бывает и так)
    Шуnя771
    Шуnя771
    21 марта в 20:31
    Весёленький матч)
    Сантус
    Сантус ответ BDA8181 (раскрыть)
    21 марта в 20:18
    Мне кажется Молотки там где они есть в первую очередь благодаря Мойесу.Или состав у вас топовый для борьбы за вершину?)
    Imrebellion
    Imrebellion
    21 марта в 20:16
    Арсеналу везет в этом сезоне только тем, что Лидс, КП, Вулвсы просто не могли набрать 45+ очков к этому моменту и опустить канониров еще ниже
    BDA8181
    BDA8181
    21 марта в 20:10
    Как я раньше говорил Мойеса на линчевание, сколько он уже очков у нас просто слил.
    particular
    particular
    21 марта в 20:09
    По такому драматизму и счёту, сложно сказать - кого хвалить, а кого поганить 😉
    BDA8181
    BDA8181
    21 марта в 20:06
    не могу что ли бо сказать, однии буквы...
    A.S.A
    A.S.A
    21 марта в 20:06
    Отыгрались со счета 3-0!!!оказывается и такое бывает! Но радости особой нет...
    Полностью провалили первый тайм, хорошо что успели до перерыва хоть один мяч отыграть,этот гол взбодрил игроков и дал надежду на чудо,которое в итоге и произошло! Ничья которая устроила всех кроме участников данного матча...
    mphuZ
    mphuZ
    21 марта в 20:02
    Тяжко было. Но, по крайней мере, не слили полностью игру, а играли до конца.
    Жаль, что в конце матча Эдегор на Мартинелли мяч не отдал, может что и получилось бы путное..
    LMI
    LMI
    21 марта в 19:59
    Ну а дальше так. С Ливером ловить нечего - им нужно свое реноме поправлять, а мы пацаны не гордые, за эмблему никогда в последние годы попу не рвали. Вполне реально с Шефилдом очки зацепить. Возможны варианты в Фулхемом, хотя будет сложно, те бодаются за жизнь, а мы - опять таки - против мотивированных играем податливо. С Эвертоном беда, им нужнее победы, они про еврокубки мечтают. Сороки и Дрозды - наши птицы, мы их пободаем. Дальше нокаут от Тухеля, а потом нокдаун от Орлов. Ну и доклюют нас чайки если к тому времени будут драться за место в АПЛ
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    21 марта в 19:59
    Обнимался он знатно, когда праздновал ;-)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Mustained (раскрыть)
    21 марта в 19:57
    Это уже лет семь как норма, со времен позднего Вени такое было, нас еще Жиру иногда выручал в таких случаях...
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    21 марта в 19:56
    Зачем было пропускать?
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    21 марта в 19:56
    Счет по игре, матч ничейный... "Арсенал" типичный, сразу нормально играть не можем, но иногда характер просыпается... Обама просто бесит, такая тварь, в прошлом матче он порол, в этом вообще от игры отстранился. Эдегор начинает себя хорошо чувствовать, и, когда игра у команды идет, он большой плюс. Ляка красавец тоже, конечно, Чамберс сегодня прекрасный матч выдал.
    Сантус
    Сантус
    21 марта в 19:56
    Отличный результат.Почти все кроме Молотков довольны.)
    LMI
    LMI
    21 марта в 19:56
    Удивительная игра - 3-3, шесть мячей и 5 (!!!!!!) забил ВХЮ. А могли еще и победить у них
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    21 марта в 19:55
    Матч из ряда, Арсенал не может да ничего страшного сам Вест Хем поможет. )) С боевой ничией!!!
    DXTK
    DXTK
    21 марта в 19:55
    в матче с тоттхэмом отскачили припомощи пендаля на ппобеду , сейчас ничья при помощи автогов....извините, но канонирам-жучарам везет...........

    когда ведешь 3-0 надо добивать особенно такой клуб как арсенал........эх.
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus
    21 марта в 19:54
    арсенальцы отчаянно бьются за 10 место АПЛ !
    Mustained
    Mustained
    21 марта в 19:54
    В первом тайме поджечь себе зад, во втором героически его тушить. Уже типичный матч Арсенала.
    волгодон 2
    волгодон 2
    21 марта в 19:52
    ай молодцы
    3-3 устраивает
    спасибо за характер и за удачную ставку
    azkan
    azkan
    21 марта в 19:52
    Хорошая ничья!
    Сантус
    Сантус
    21 марта в 19:50
    Хорошо бы для полной курьёзности что бы и третий был автоголом..)Это было бы эпично..
    DXTK
    DXTK
    21 марта в 19:49
    30 минут разносили арсенал чтобы потом пустить все по ветру........... 2 автогола ну надоже....а кто то будет кричать камбек века.........
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