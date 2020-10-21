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0 : 2
завершен
сегодня, 16:00
|11’
|0:1
|Онугха Герман
|85’
|0:2
|Шахов Виталий
|52’
|Тилль Себастьен
|77’
|Жалолиддинов Жасур
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Луппа Данил
|Васильев Максим
|46’
|Каретник Сергей
|Чиркин Григорий
|46’
|46’
|Таказов Сослан
|Ароян Вараздат
|46’
|Жалолиддинов Жасур
|Каплиенко Александр
|46’
|Чуперка Валерий
|Карасев Павел
|Циберкин Александр
|Валикаев Артур
|65’
|65’
|Костюков Михаил
|Онугха Герман
|Пикатов Дмитрий
|Пазин Андрей
|76’
|81’
|Шляков Евгений
|Тилль Себастьен
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|0
|Предупреждения
|2
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