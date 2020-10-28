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0 : 2
завершен
вчера, 20:55
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Стадион Башакшехир Фатих Терим Стадиум
|64’
|0:1
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Кин Моизе
ассистент Мбаппе Килиан
|79’
|0:2
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Кин Моизе
ассистент Мбаппе Килиан
|Кривелли Энцо
|3’
|Епуряну Александр
|49’
|Топал Мехмет
|54’
|83’
|Керер Тило
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|26’
|Сарабия Пабло
|Неймар
|Али Калдырым Хасан
|Болинголи-Мбомбо Боли
|63’
|Ба Демба
|Топал Мехмет
|68’
|73’
|Рафинья
|Ди Мария Анхель
|73’
|Керер Тило
|Флоренци Алессандро
|Жулиано
|Кривелли Энцо
|81’
|Алексич Даниэль
|Тюрюч Дениз
|81’
|87’
|Баккер Митчел
|Курзава Лайвен
|87’
|Гейе Идрисса
|Эррера Андер
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|17
|Удары по воротам
|18
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|4
|Удары в створ
|4
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|11
|Фолы
|6
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|6
|Угловые
|5
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|0
|Офсайды
|2
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|46%
|Владение мячом
|54%
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|2
|Cэйвы
|4
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|3
|Предупреждения
|1
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Дубль Мбаппе по голевым
Дубль Мбаппе по голевым