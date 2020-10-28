В 34 Гюнок Мерт Голов пропущено: 2 Выносы: 2 Спасений: 2 Пасы: 27 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 95

З 63 Болинголи-Мбомбо Боли Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 63

З 6 Епуряну Александр Фолов совершено: 1 Блоки: 3 Перехваты: 3 Выносы: 6 Желтые карточки: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 95

З 4 Рафаэл Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 3 Пасы: 45 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 95

З 37 Шкртел Мартин Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 31 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 95

П 7 Вишча Эдин Ударов всего: 6 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 95

П 17 Кахвечи Ирфан Ударов всего: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 95

П 10 Озкан Беркай Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 95

П 5 Топал Мехмет Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 68

П 23 Тюрюч Дениз Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 81

Н 27 Кривелли Энцо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 81

Запасные игроки

В 1 Бабаджан Волкан

В 13 Киванч Ахмет

З 3 Али Калдырым Хасан Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 32

З 77 Каплан Эмре

З 26 Понк

П 8 Алексич Даниэль Ударов всего: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 14

П 20 Жулиано Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 14

Н 19 Ба Демба Фолов заработано: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 27

Н 22 Гульбрандсен Фредрик