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«Манчестер Юнайтед» хочет подписать полузащитника «Интера»

вчера, 16:45

Полузащитник «Интера» Давиде Фраттези может продолжить карьеру в Англии.

В подписании футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». МЮ уже связался с представителями миланского клуба относительно трансфера игрока.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:00
Недавно была больша перестройка под Хага, после Аморима,наметится перестройка под ещё кого то. Строительство это такая затея, может быть бесконечной. Пока что от перестроек видим брак,деньги на ветер.
Как можно было умудриться слить мактоминая, который тянул мю и выходил на поле выгрызать газон.... Как можно было дать подсрачник ддх и купить дырявого голкипера. Да и покупка де Лигта, так себе... Он не особо в Юве играл , в Баварии на лавке чаще сидел. Но он же из Аякса, вот там он действительно фейерил.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:50
Надеялся, что речь о Барелле
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:38
Даже не знаю. МЮ затеял большую перестройку пол Аморима. Интер тоже начинает новый цикл под Киву. Может все таки лучше остаться в Интере.?)) впереди важные матчи отбора ЧМ 2026...
протон
протон
вчера в 17:11, ред.
Кому как, а мне кажется что Фраттеззи недооценен. Да даже не то что недооценен, а просто не имел особой возможности проявить себя. Трансфер интересный, но есть весомые «но». Это и МЮ и Англия, учитывая что он Итальянец
Гость
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