«Манчестер Юнайтед» хочет подписать полузащитника «Интера»

Полузащитник «Интера» Давиде Фраттези может продолжить карьеру в Англии.
В подписании футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». МЮ уже связался с представителями миланского клуба относительно трансфера игрока.
Полузащитник «Интера» Давиде Фраттези может продолжить карьеру в Англии.
В подписании футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». МЮ уже связался с представителями миланского клуба относительно трансфера игрока.
Как можно было умудриться слить мактоминая, который тянул мю и выходил на поле выгрызать газон.... Как можно было дать подсрачник ддх и купить дырявого голкипера. Да и покупка де Лигта, так себе... Он не особо в Юве играл , в Баварии на лавке чаще сидел. Но он же из Аякса, вот там он действительно фейерил.
Как можно было умудриться слить мактоминая, который тянул мю и выходил на поле выгрызать газон.... Как можно было дать подсрачник ддх и купить дырявого голкипера. Да и покупка де Лигта, так себе... Он не особо в Юве играл , в Баварии на лавке чаще сидел. Но он же из Аякса, вот там он действительно фейерил.