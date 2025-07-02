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«Реал» прекратил переговоры о новом контракте с Винисиусом Жуниором

вчера, 15:44

Переговоры между «Реалом» и нападающим Винисиусом Жуниором относительно нового контракта зашли в тупик.

Стороны прекратили обсуждение новой сделки. Причина заключается в том, что бразилец хочет самостоятельно выбирать клуб, в котором он в будущем может продолжить карьеру, не полагаясь на мнение «Реала».

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Все комментарии
Lobo77
Lobo77
сегодня в 02:21
Развалины Мадрида после Карлы, вампирически высосавшего всю кровь из сливочных, для достижения сиюминутных побед. Реал нынче не просто на ободах, он вообще без колес.
Ох и трудно будет выстраивать мощное что-то на этом пепелище.
Алонсо будет мегатрудно.
Справится ли?
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 22:48
Я помню, в то время работал на фабрике, и мы с пацанами решили разыграть по рублю на точный счет. Я поставил на 3:2 в пользу киевлян, и только один человек поставил на 2:1 в пользу Порту и угадал. Так никто не отдал ему рубль, а я отдал.
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 22:41
В Киеве Динамо имело огромное преимущество, еще и пенальти чистейший в ворота португалов не назначили. Но тот год, для киевлян вообще плохо начинался. Зимой проиграли СК Стяуа...
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:28
Вот только жаль, что победителем того полуфинала не стал ДК, не смотря на два гола-красавца от Яковенко и Михайличенко.
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 22:16
Ах вот как. Жаль... Ну тогда, полуфинал будет образно приравнен к финалу, а победитель полуфинала станет и чемпионом.
Вспомнил полуфинал КЧ-1987г., Порту-Динамо Киев, когда, одна из португальских газет написала, что победитель этого полуфинала станет чемпионом... Так и случилось.
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:12, ред.
Такой финал, к сожалению, невозможен. Победитель пары ПСЖ-Бавария выходит на победителя пары Реал-Боруссия, так что если даже ПСЖ и Реал пройдут своих соперников, то встретятся только в полуфинале.
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 22:09
Уговорил!!!))) Ну, тогда держись, критика будет жесточайшей.))) Ну разумеется, только в том случае, если будет для этого повод, огульно критиковать не буду, только по делу. Не знаю почему, но мне видится финал турнира Реал-ПСЖ. Вот и посмотрим на игру с достойным соперником. Хотя, конечно, и это не показатель начальной работы Алонсо, но что-то, уже будет видно... Вобщем, встретимся, как всегда- на баррикадах!!!)))
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:01
У каждого есть и должно быть своё мнение. Иногда это мнение не совпадает с мнением другого человека. Это нормально. И как по мне, главное уважать чужое мнение, какое бы оно ни было, только если это мнение не навязывается тебе, и конструктивно обосновывается собеседником. Вот у нас с тобой мнения разошлись по поводу нынешнего положения в Реале, но мы ведь не обвиняем друг друга, и не навязываем друг другу свои точки зрения, а ведем конструктивный диалог, где каждый приводит аргументы и обоснования в защиту своей позиции по данному вопросу. А как говориться, в споре рождается истина, только в здоровом споре, со взаимным уважением собеседника.

Так что жду и дальше твоих комментариев!!!
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 21:29
Спасибо, Дружище, взаимно!!! Виталя, признаюсь тебе, что недавно, буквально, после первой игры Реала на турнире, один мой старый приятель, на Соккере, обвинил меня в необъективности к Реалу. Вот я и подумал: подожду, присмотрюсь, наберусь терпения, а потом выскажу своё мнение...)))
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:24
Э, не, Дружище, так не пойдёт. Что значит не будешь комментировать матчи Реала. Мне твои комментарии очень интересно читать, как и знать твоё мнение. Так что, ничего не хочу слушать, и жду твоих комментариев на матчи с участием Реала!)))
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 21:21, ред.
Винисиус - проблемный и капризный, как пишут многие. Господа хорошие, бразилец, несмотря на свою "проблемность", которую кто - то ставит ему в вину, даёт результат, он один из лучших, если не лучший в команде и Мире. Мне, как и многим другим, он тоже порой не нравится из - за своего поведения, ну так что ж, всем мил не будешь. Парень своенравный, но, учитывая его высокое мастерство и ту пользу, которую он приносит, - извольте, не моё.
Натуру и психику любого из нас, в том числе и его, никакими методами и способами не исправить. С Винисиусом пытались, он на пару матчей успокаивался, а затем снова принимался за старое. Однако все его закидоны компенсируются той неоценимой пользой, которую он приносит команде.
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 21:15
Я думаю, Вини не претендует на лавры Месси и на его значимость в команде, да и роли в командax у них разные. Другое дело, что нельзя всем навязывать прессинг, невозможно всех обременять силовым футболом, кто-то должен и творчеством заниматься. Я практически уверен, что машины по добыванию очков из Реала не получится...
Что касается Анчелотти, то конечно, его футбол нуждался в определенных изменениях, но не глобальной перестройке. Его опыт, тренерские и практические знания могли бы помочь команде перестроиться, но у Переса, как всегда не хватило ни ума, ни терпения. Я думаю, Дружище, Перес еще не раз вспомнит Папу Карло...)))
Ладно, не будем гадать, наберемся терпения и поглядим. Больше комментировать матчи Реала не буду, подожду, потом сделаю выводы.
rtrzhmbe8m5j
rtrzhmbe8m5j
вчера в 21:13
Перес ,покупай кочегаров из Африки ,в компанию к Камерунскому Эму!
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:48
"Вини много сделал для Реала, Алонсо, еще ничего, и если так расправляться с ведущими игроками, то с кем же Реал останется?"

На счёт этого приведу один пример. В своё время Месси тоже много сделал для Барселоны, и был ведущим игроком в клубе, его сделали главной звездой клуба, со всеми привилегиями и особым статусом. Ему тренер тоже был не указ. К чему всё это привело, мы все прекрасно помним, некогда лучший игрок чуть не похоронил родной клуб.
catal
catal
вчера в 20:37, ред.
Винисиус проблемный. Это знают все, включая самого Винисиуса.
Как Неймар, как Матерации, как Балотелли или кусачий Суарес.
Я НЕ удивлюсь, если однажды Винисиус окажется членом какой-то тайной секты или будет связан с наркотой. Вообще не удивлюсь.
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 20:30
Дисциплинированный футбол и футбол Алонсо- это не одно и тоже, точно также, как и прессингующий футбол Реала или интенсивный футбол Байера. Я отлично помню, как Реал, в финале 1998 накрыл прессингом Юве, со всеми его Звездами и победил. Конечно может Реал играть в разный футбол. Вопрос в другом: сможет ли, этот состав Реала играть в такой энергозатратный и прессингующий футбол? Что касается того, что игрок, в данном случае Вини, должен подстраиваться под игру тренера, то это вопрос спорный. Вини много сделал для Реала, Алонсо, еще ничего, и если так расправляться с ведущими игроками, то с кем же Реал останется? Всё таки надо быть гибче в тренерском вопросе. Признаюсь, я вообще, до окончания сезона, ничего не хотел писать про игру Реала и работу Алонсо. Думал подождать, понаблюдать, а уж потом поделиться впечатлениями. Ну хорошо, подождем...)))
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:16, ред.
Прости, Вить, но и тут с тобой не соглашусь. Никакие заслуги и регалии не могут ставить игрока выше команды, каким бы хорошим и гениальным он не был. Игрок должен подстраиваться под команду, а не команда под игрока. И не важно сколько медалей у игрока, а сколько у тренера. Слово и установки тренера - это всегда закон!
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:06
Привет, Дружище!!!
Я не спорю, сейчас Реал очень сырой. Многие игровые моменты трудно даются, нет стопроцентного взаимопонимания между партнёрами, а отсюда нет компактности в игре, которая необходима при такой схеме игры, и при такой тактике. Но вот в том, что это бессистемный футбол, позволь не согласиться. Это как раз футбол системный, а если быть точным, пока его первые штрихи, его наброски. Каждый игрок знает своё дело, знает свою позицию, знает куда ему бежать в той или иной ситуации. Да, такой футбол больше ограничивает творческую составляющую, и делает уклон на дисциплину игры. И это конечно в первую очередь бьёт по таким "свободным художникам" как Винисиус, которые привыкли к свободе действий, и не привыкли к контролю.

Так же не соглашусь, что в футболе Алонсо нет тренерского креатива. Команда может перестраивать схему по ходу игры, игроки часто меняют свои позиции, где, к примеру, защитник в зависимости от ситуации может оказаться на позиции вингера, как Трент, или на позиции плеймейкера, как Хёйсен или Чуамени. Или вспомни как вчера играл Гюлер, который за весь матч оказывался и в роли разыгрывающего, и в роли крайнего защитника.

На счёт твоих сомнений, что такой клуб, как Реал можно заставить играть в дисциплинированный футбол, вспомни Реал периода Моуринью. Португалец смог выстроить беспрекословную дисциплину в команде, и поставить дисциплинированный, системный футбол.

Вить, я не утверждаю, что Алонсо сможет сделать машину из Реала, которая будет сметать всех на пути, но одно я вижу точно, команда начала играть, пусть ещё с ошибками и огрехами, пусть не всё получается, но она играет в какой-то определённый футбол, чего и близко не было при папе Карло, где всё было построено чисто на индивидуальных действиях отдельно взятых футболистов, и на нашем русском "авось". А что из этого всего выйдет, время покажет.
eleven LC
eleven LC
вчера в 18:41
Честно говоря Винисиуса уже пора продавать, он сник после того как ему не дали зм и после прихода Мбаппе
Сейчас Вини просто тормозит скорость команды своими попытками дриблинга
И я думаю арабы дадут за него миллионов 170
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:09, ред.
Кто он такой?! Он дважды победитель ЛЧ в составе Реала!!! Трижды чемпион Примеры!!! Обладатель СК УЕФА, победитель КЧМ!!! Лучший игрок ЛЧ-2024г!!!
И это еще не всё!!! Другими словами, человек- один из творцов Великих побед Реала!!!!!!!
А вот, Алонсо, пока, на сегодняшний день- только знаменитый и обще любимый ИГРОК Реала, но как тренер еще не состоялся. Вот в чём различие...
Поэтому, любезный, прежде, чем разбрасываться словами, типа "да кто он такой"!?- лучше, для начала, посмотреть послужной список футболиста...
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:45, ред.
Реал Мадрид величайший клуб в истории мирового футбола. Королей не стоит привязывать к каким-либо конкретным игрокам - Реал был, есть и будет. Ему нельзя зависеть от истеричных слабаков. Что касается Винисиуса? Да кто он такой, чтобы ставить свои условия? Пора капризному бразильцу выдать ЧЁРНУЮ МЕТКУ...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:10
Хочет видимо ЗП, огромные как у Мбаппе под 600 тысяч.евро в неделю 😁
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 17:03
Привет, Виталя!!!
А тебе не страшно было от вчерашней игры Реала, особенно в 1-м тайме? Да и вобщем, по игре- шаблонный, силовой и бездумный футбол... Все опасные моменты, Реал, как правило создавал за счет дальних ударов, в атаке НОЛЬ мысли, и только выход Модрича на пару минут сделал игру Реала умней. Что предлагает Алонсо обще известно- работать на поле и прессинговать, всё тоже самое, что было в Байере- ничего нового. Ничего особенного я не ждал от Юве, который недавно получил 5 мячей от МС, который, и сам, в неприглядном виде, и который, вчера получил 4 гола.

Но даже, такой безликий Ювентус, который даже в тройку не попал в мертвой Серии А мог наказать Реал. Вини конечно лентяй, но я не уверен, что все к команде способны работать на поле весь сезон... Можно сколько угодно заявлять о схеме построений нового Реала, но нельзя не замечать того, что в игре Мадрида нет системы, нет мысли и нет тренерского креатива... ЭТо с убогим Байером можно было заставить людей пахать неистово на поле, а вот, получится ли это с игроми покруче- большой вопрос...

Тебя, как болельщика Реала- оскорбленного прошлым сезоном я конечно понимаю, хочется увидеть, новый, агрессивный Реал, расчитаться с конФЛИКтом по полной и тд. Но надо трезво смотреть на вещи- с кем и как, может играть Алонсо, и кто, в его команде способен играть в такой футбол. Про Вини я давно говорил, что он не осилит прессинг Алонсо. Не уверен, что и остальные не станут на дыбы...
s2zxdg8we9ht
s2zxdg8we9ht
вчера в 16:37
С Реалом такие дела не проходят
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:25
Винисиус хочет основать новую империю))) новый глобальный бренд. В Реале он хочет быть самым самым самым ... И чтоб клуб работал на его имя. И помогал только ему в борьбе за золотой мяч. Короче, он хочет стать королем королей Мадрида.
jRest
jRest
вчера в 16:16
Только что же говорил, что в Реале только хочет играть. Странный малый, конечно. С бразильцами всегда было тяжело, а после примера Неймара перед глазами...

Продавать. И срочно. Пока в СА готовы много денег за него отдать. И покупать тех, кто не место занимать будет, а выкладываться. Ну а любителям футбола про Винисиуса можно забыть.
Incredulous
Incredulous
вчера в 16:15
Гнать в шею ленивого и зажравшегося борца с расизмом. Тем более, что команда с приходом Хаби Алонсо, перестраивается на новый футбол, футбол системный и дисциплинированный. А Винисиус игрок очень своенравный и капризный, и вряд ли впишется в новую футбольную философию Алонсо, и четыре игры на КЧМ хорошо показали это. Тем более в системе Алонсо нет чистых вингеров, а их функции больше ложатся на плечи латералей. Но даже если будет задействована схема с чистыми вингерами, то на левом фланге эту функцию может отлично выполнять Мбаппе, который в этом амплуа сыграл большую часть своей карьеры.

Винисиус, со своими капризами, и полным отсутствием дисциплины, будет лишь расбалансировать системную игру Алонсо, как это было во вчерашней игре с Ювентусом. Рушить всю структуру команды. Да и чересчур токсичным стал бразилец. Это с мягкотелым Анчелотти можно было делать что угодно, а сейчас нужно работать, и работать усердно, а это точно не про Винисиуса.

Сейчас можно было бы продать бразильца за очень хорошие деньги тем же саудитам, и вырученная сумма покрыла бы все затраты на трансферы, сделанные этим летом, плюс можно было бы сделать ещё одно хорошее приобретение. Можно было бы купить или креативного плеймейкера в центр поля, или хорошего ЦН.

Плюс ко всему, продажа Винисиуса наглядно показала бы остальным игрокам в команде, что если не выполнять установки тренера и не следовать строгой дисциплине, то никто с ними церемонится не будет.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:03
Винни сейчас цена 30 млн, его надо было на пике продавать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:59
Ну и дайте ему эту возможность выбирать. Не пойдёт же он в какую-нибудь Андору или Гибралтар...
протон
протон
вчера в 15:57
Байкал. Хорошая идея пришла, сделать краткометражный ролик при помощи ИИ о победах эпичных в Кп) 23 - 24 года ит. д. А ведь красивые клипы можно создавать, если задать верный алгоритм творческих подходов.
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