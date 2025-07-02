«Реал» прекратил переговоры о новом контракте с Винисиусом Жуниором

Переговоры между «Реалом» и нападающим Винисиусом Жуниором относительно нового контракта зашли в тупик.
Стороны прекратили обсуждение новой сделки. Причина заключается в том, что бразилец хочет самостоятельно выбирать клуб, в котором он в будущем может продолжить карьеру, не полагаясь на мнение «Реала».
Винисиус, со своими капризами, и полным отсутствием дисциплины, будет лишь расбалансировать системную игру Алонсо, как это было во вчерашней игре с Ювентусом. Рушить всю структуру команды. Да и чересчур токсичным стал бразилец. Это с мягкотелым Анчелотти можно было делать что угодно, а сейчас нужно работать, и работать усердно, а это точно не про Винисиуса.
Сейчас можно было бы продать бразильца за очень хорошие деньги тем же саудитам, и вырученная сумма покрыла бы все затраты на трансферы, сделанные этим летом, плюс можно было бы сделать ещё одно хорошее приобретение. Можно было бы купить или креативного плеймейкера в центр поля, или хорошего ЦН.
Плюс ко всему, продажа Винисиуса наглядно показала бы остальным игрокам в команде, что если не выполнять установки тренера и не следовать строгой дисциплине, то никто с ними церемонится не будет.
Винисиус, со своими капризами, и полным отсутствием дисциплины, будет лишь расбалансировать системную игру Алонсо, как это было во вчерашней игре с Ювентусом. Рушить всю структуру команды. Да и чересчур токсичным стал бразилец. Это с мягкотелым Анчелотти можно было делать что угодно, а сейчас нужно работать, и работать усердно, а это точно не про Винисиуса.
Сейчас можно было бы продать бразильца за очень хорошие деньги тем же саудитам, и вырученная сумма покрыла бы все затраты на трансферы, сделанные этим летом, плюс можно было бы сделать ещё одно хорошее приобретение. Можно было бы купить или креативного плеймейкера в центр поля, или хорошего ЦН.
Плюс ко всему, продажа Винисиуса наглядно показала бы остальным игрокам в команде, что если не выполнять установки тренера и не следовать строгой дисциплине, то никто с ними церемонится не будет.
Продавать. И срочно. Пока в СА готовы много денег за него отдать. И покупать тех, кто не место занимать будет, а выкладываться. Ну а любителям футбола про Винисиуса можно забыть.
Продавать. И срочно. Пока в СА готовы много денег за него отдать. И покупать тех, кто не место занимать будет, а выкладываться. Ну а любителям футбола про Винисиуса можно забыть.
Я не спорю, сейчас Реал очень сырой. Многие игровые моменты трудно даются, нет стопроцентного взаимопонимания между партнёрами, а отсюда нет компактности в игре, которая необходима при такой схеме игры, и при такой тактике. Но вот в том, что это бессистемный футбол, позволь не согласиться. Это как раз футбол системный, а если быть точным, пока его первые штрихи, его наброски. Каждый игрок знает своё дело, знает свою позицию, знает куда ему бежать в той или иной ситуации. Да, такой футбол больше ограничивает творческую составляющую, и делает уклон на дисциплину игры. И это конечно в первую очередь бьёт по таким "свободным художникам" как Винисиус, которые привыкли к свободе действий, и не привыкли к контролю.
Так же не соглашусь, что в футболе Алонсо нет тренерского креатива. Команда может перестраивать схему по ходу игры, игроки часто меняют свои позиции, где, к примеру, защитник в зависимости от ситуации может оказаться на позиции вингера, как Трент, или на позиции плеймейкера, как Хёйсен или Чуамени. Или вспомни как вчера играл Гюлер, который за весь матч оказывался и в роли разыгрывающего, и в роли крайнего защитника.
На счёт твоих сомнений, что такой клуб, как Реал можно заставить играть в дисциплинированный футбол, вспомни Реал периода Моуринью. Португалец смог выстроить беспрекословную дисциплину в команде, и поставить дисциплинированный, системный футбол.
Вить, я не утверждаю, что Алонсо сможет сделать машину из Реала, которая будет сметать всех на пути, но одно я вижу точно, команда начала играть, пусть ещё с ошибками и огрехами, пусть не всё получается, но она играет в какой-то определённый футбол, чего и близко не было при папе Карло, где всё было построено чисто на индивидуальных действиях отдельно взятых футболистов, и на нашем русском "авось". А что из этого всего выйдет, время покажет.
Я не спорю, сейчас Реал очень сырой. Многие игровые моменты трудно даются, нет стопроцентного взаимопонимания между партнёрами, а отсюда нет компактности в игре, которая необходима при такой схеме игры, и при такой тактике. Но вот в том, что это бессистемный футбол, позволь не согласиться. Это как раз футбол системный, а если быть точным, пока его первые штрихи, его наброски. Каждый игрок знает своё дело, знает свою позицию, знает куда ему бежать в той или иной ситуации. Да, такой футбол больше ограничивает творческую составляющую, и делает уклон на дисциплину игры. И это конечно в первую очередь бьёт по таким "свободным художникам" как Винисиус, которые привыкли к свободе действий, и не привыкли к контролю.
Так же не соглашусь, что в футболе Алонсо нет тренерского креатива. Команда может перестраивать схему по ходу игры, игроки часто меняют свои позиции, где, к примеру, защитник в зависимости от ситуации может оказаться на позиции вингера, как Трент, или на позиции плеймейкера, как Хёйсен или Чуамени. Или вспомни как вчера играл Гюлер, который за весь матч оказывался и в роли разыгрывающего, и в роли крайнего защитника.
На счёт твоих сомнений, что такой клуб, как Реал можно заставить играть в дисциплинированный футбол, вспомни Реал периода Моуринью. Португалец смог выстроить беспрекословную дисциплину в команде, и поставить дисциплинированный, системный футбол.
Вить, я не утверждаю, что Алонсо сможет сделать машину из Реала, которая будет сметать всех на пути, но одно я вижу точно, команда начала играть, пусть ещё с ошибками и огрехами, пусть не всё получается, но она играет в какой-то определённый футбол, чего и близко не было при папе Карло, где всё было построено чисто на индивидуальных действиях отдельно взятых футболистов, и на нашем русском "авось". А что из этого всего выйдет, время покажет.