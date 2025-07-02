«Реал» прекратил переговоры о новом контракте с Винисиусом Жуниором

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вчера, 15:44

Переговоры между «Реалом» и нападающим относительно нового контракта зашли в тупик.

Стороны прекратили обсуждение новой сделки. Причина заключается в том, что бразилец хочет самостоятельно выбирать клуб, в котором он в будущем может продолжить карьеру, не полагаясь на мнение «Реала».