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0 : 1
завершен
01 ноября 2020, 19:30
воскресенье
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Стадион Олд Траффорд
|69’
|0:1(П)
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|Фред
|22’
|25’
|Холдинг Роб
|27’
|Габриэль
|Гринвуд Мэйсон
|71’
|87’
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|Магуайр Харри
|90+4’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Матич Неманья
|Фред
|62’
|Кавани Эдинсон
|Гринвуд Мэйсон
|75’
|ван де Бек Донни
|Фернандеш Бруну
|75’
|76’
|Нкетиа Эдвард
|Ляказетт Александр
|86’
|Мэйтленд-Найлз Эйнсли
|Виллиан
|87’
|Мустафи Шкодран
|Обамеянг Пьер-Эмерик
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|8
|Удары по воротам
|7
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|2
|Удары в створ
|2
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|12
|Фолы
|12
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|6
|Угловые
|3
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|4
|Офсайды
|0
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|1
|Cэйвы
|3
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|3
|Предупреждения
|3
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PS не переживайте так, Мю не вылети из АПЛ, но за 10 место побориться достойно..........
PS не переживайте так, Мю не вылети из АПЛ, но за 10 место побориться достойно..........
полная,чья идея была команду портить, пригласив его,я о Фернандеше?!
полная,чья идея была команду портить, пригласив его,я о Фернандеше?!
Вперёд канониры
Вперёд канониры