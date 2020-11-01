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Манчестер Юнайтед - Арсенал
Астон Вилла - Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед - Эвертон
Тоттенхэм - Брайтон энд Хоув Альбион

Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед против Арсенал

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    Голы
    69’ 0:1(П) Обамеянг Пьер-Эмерик
    Наказания
    Фред 22’
    25’ Холдинг Роб
    27’ Габриэль
    Гринвуд Мэйсон 71’
    87’ Обамеянг Пьер-Эмерик
    Магуайр Харри 90+4’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Матич Неманья Фред 62’
    Кавани Эдинсон Гринвуд Мэйсон 75’
    ван де Бек Донни Фернандеш Бруну 75’
    76’ Нкетиа Эдвард Ляказетт Александр
    86’ Мэйтленд-Найлз Эйнсли Виллиан
    87’ Мустафи Шкодран Обамеянг Пьер-Эмерик
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 7
    		2 Удары в створ 2
    		12 Фолы 12
    		6 Угловые 3
    		4 Офсайды 0
    		53% Владение мячом 47%
    		1 Cэйвы 3
    		3 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    УзБаГоЕнЫй МаСтЕр
    УзБаГоЕнЫй МаСтЕр
    вчера в 12:39
    Клопыха и тут проплатила что бы пенку МЮ поставили, жаба душит что его Ван Дырку на сезон поламали!!!
    ЮHBА
    ЮHBА ответ Ice van Reed (раскрыть)
    вчера в 11:41
    Мортал комбат форева))
    1asss
    1asss
    вчера в 11:18
    жаль, ставка мимо
    DXTK
    DXTK
    вчера в 10:13
    фанаты мю негодуют и бомбят, когда им ворота ставят пенки, левые кричат, а как сами в прошлом сезоне рекорды били по пробитию молчат.

    PS не переживайте так, Мю не вылети из АПЛ, но за 10 место побориться достойно..........
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    вчера в 08:29
    Отсток чистой воды у Арсенала левым пенальти , сыграли двухэтажным автобусом, надо теперь победжать ирисок в следующем туре, ибо турнирное положение не ахти.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 06:03
    Повезло канонирам, причем несказанно! Ненавижу победы за счет реализованного пенальти. Нет никакого желания поздравлять Арсенал, вот честно!
    Mr_Tim
    Mr_Tim
    вчера в 01:54
    15 место.. не припомню такого еще.. мда слабо оч слабо
    shur
    shur ответ sir_Alex (раскрыть)
    01 ноября в 23:49
    ...не знаю,как у вас,а у меня на этого мандражиста португальского патология
    полная,чья идея была команду портить, пригласив его,я о Фернандеше?!
    Бахадир Хамидов
    Бахадир Хамидов
    01 ноября в 23:24
    Арсенал заслужил победу

    Вперёд канониры
    Нелетучий голландец
    Нелетучий голландец
    01 ноября в 23:17
    Оч приятная новость!
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    01 ноября в 23:14
    пока травмированный де Лигт,надо Погбу вернуть Юве,что бы он Щесному придумал прозвище- Мистер Пенальти.(даже подскажу,а то не додумается)
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    01 ноября в 23:10, ред.
    Золотой он Человек, верный слуга Фемиды. По-больше бы таких рефери и мы были бы пожизненно на футбольном Олимпе.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    01 ноября в 23:08
    Неужто КАРДИФФ?!
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ Lucky luciano (раскрыть)
    01 ноября в 23:05
    Спасибо Скомине
    Враг государства
    Враг государства
    01 ноября в 22:54, ред.
    Без пенальти плохи дела у манчестера скоро в чемпионошипе будут играть.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ dzvinka (раскрыть)
    01 ноября в 22:52
    Его при каждом провале зовут "Почет придёт, порядок наведёт" через сезон Почет аут походу МЮ у Ливерпул принял эстафетную палочку, Английского Спартака,уже Гиггз судачет о 20 лет без чемпионства. НАЧАЛОСЬ!!!!(С) Как сказал Шао Кан!!!!
    sir_Alex
    sir_Alex
    01 ноября в 22:49
    Так себе выходные ☹
    AlexBang
    AlexBang ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    01 ноября в 22:49
    Потому он и на поле, тупо реклама и все, а игры никакой
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    01 ноября в 22:39
    В АПЛ огорчает, в ЛЧ радует!!!
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    01 ноября в 22:37
    му на 15 месте. Старина Сульшер радует
    Lucky luciano
    Lucky luciano
    01 ноября в 22:30
    ливерпулю ставят пенки в каждом матче и конкурентов топят в других матчах
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Медив (раскрыть)
    01 ноября в 22:26
    Вам не угодишь! А как надо-то?
    lobsterdam
    lobsterdam
    01 ноября в 22:21
    да ни х.. не обыграл Арсенал МЮ, это просто несчастный случай по имени Погбун-Привоз.. Обе команды оберегали ничью, но повезло (как всегда баску).
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ AlexBang (раскрыть)
    01 ноября в 22:21
    может он шампунь рекламирует или краску для волос? а это контракт с фирмой.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    01 ноября в 22:20
    Артета постоянно находится у бровки и дирижирует, Сульшер зевает,а деньги капают. Арсенал в принципе смотрелся в этой игре более целостно, доминировал, знал чего хотел. МЮ периодами вспыхивал и угасал надолго. Погба имея рост и корпус,проиграл какому ту лиллипуту,да и ещё по ноге заехал,как Бэйл клюшкой по мячу.
    AlexBang
    AlexBang ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    01 ноября в 22:18
    Как обычно, потери мяча, привоз очередной, так у будет продолжаться, пока у тренера яйца не вырастут, усадить его на лавку
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
    01 ноября в 22:17
    они,как и Юве, стратегия примерно такая же. А если пеналь в их ворота,то они в недоумении весь матч и потом проигрывают.
    Hesus_4erez_us
    Hesus_4erez_us ответ ВиталикManUtdRus (раскрыть)
    01 ноября в 22:15
    А МЮ без пенальти хотя бы 1 гол может забить?
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ AlexBang (раскрыть)
    01 ноября в 22:08
    увидел?
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    01 ноября в 22:07
    настоящий Балерин, сделал всю иг8ру. Ну и конечно же Погба,вокруг которого строится вся игра МЮ.
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