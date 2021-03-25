|
1 : 0
завершен
25 марта 2021, 22:45
четверг
|
Стадион Френдс Арена
|
Классон Виктор
ассистент Ибрагимович Златан
|1:0
|35’
|Ибрагимович Златан
|54’
|Олссон Кристоффер
|58’
|Аугустинссон Людвиг
|64’
|90+5’
|Двали Лаша
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Китеишвили Отар
|Кварацхелия Хвича
|60’
|Шенгелия Леван
|Квеквескири Ника
|60’
|Гвилия Валериан
|Канкава Джаба
|Экдаль Альбин
|Олссон Кристоффер
|68’
|Маттиас Сванберг
|Экдаль Альбин
|73’
|Форсберг Эмиль
|Классон Виктор
|74’
|78’
|Беридзе Георгий
|Лобжанидзе Саба
|Крафт Эмиль
|Люстиг Микаэль
|84’
|Квайсон Робин
|Ибрагимович Златан
|84’
|84’
|Микаутадзе Жорж
|Квилитая Георгий
|
|10
|Удары по воротам
|8
|
|
|4
|Удары в створ
|3
|
|
|19
|Фолы
|9
|
|
|4
|Угловые
|2
|
|
|0
|Офсайды
|1
|
|
|54%
|Владение мячом
|46%
|
|
|3
|Cэйвы
|3
|
|
|3
|Предупреждения
|1
|