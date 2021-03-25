|Англия
|5:0
|Сан-Марино
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5 : 0
завершен
25 марта 2021, 22:45
четверг
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Стадион Уэмбли
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 3 22:35
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Уорд-Праус Джеймс
ассистент Чилуэлл Бенжамин
|1:0
|14’
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Калверт-Льюин Доминик
ассистент Джеймс Рис
|2:0
|21’
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Стерлинг Рахим
ассистент Маунт Мэйсон
|3:0
|31’
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Калверт-Льюин Доминик
ассистент Лингард Джесси
|4:0
|53’
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Уоткинс Олли
ассистент Фоден Фил
|5:0
|83’
|Мингс Тайрон
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Фоден Фил
|Стерлинг Рахим
|46’
|Триппьер Киран
|Джеймс Рис
|46’
|Мингс Тайрон
|Стоунз Джон
|46’
|Беллингхэм Джуд
|Маунт Мэйсон
|46’
|55’
|Муларони Марселло
|Хирш Хосе
|55’
|Чеккароли Лука
|Грандони Андреа
|Уоткинс Олли
|Калверт-Льюин Доминик
|63’
|71’
|Баттистини Михаэль
|Голинуччи Энрико
|79’
|Джарди Маттиа
|Лунадеи Лоренцо
|79’
|Д'Аддарио Алессандро
|Берарди Филиппо
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|32
|Удары по воротам
|2
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|15
|Удары в створ
|0
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|8
|Фолы
|6
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|7
|Угловые
|1
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|4
|Офсайды
|0
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|84%
|Владение мячом
|16%
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|0
|Cэйвы
|10
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|1
|Предупреждения
|0
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