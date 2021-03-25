В 1 Поуп Ник Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 90

З 2 Джеймс Рис Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Пасы: 39 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 45

З 6 Коуди Конор Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Пасы: 98 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 90

З 5 Стоунз Джон Ударов всего: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 45

З 3 Чилуэлл Бенжамин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 126 Точность пасов: 118 Минут сыграно: 90

Н 7 Лингард Джесси Ударов всего: 7 Ударов в створ: 5 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 87 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 90

П 11 Маунт Мэйсон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 4 Пасы: 54 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 45

П 4 Уорд-Праус Джеймс Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 78 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 90

П 8 Филлипс Кельвин Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 125 Точность пасов: 114 Минут сыграно: 90

Н 9 Калверт-Льюин Доминик Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 63

Н 10 Стерлинг Рахим Ударов всего: 7 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 22 Джонстон Сэм

В 13 Хендерсон Дин

З 20 Магуайр Харри

З 15 Мингс Тайрон Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 45

З 17 Триппьер Киран Офсайды: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 55 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 45

З 16 Шоу Люк

П 23 Беллингхэм Джуд Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Пасы: 54 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 45

П 14 Дайер Эрик

П 18 Райс Деклан

П 19 Фоден Фил Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 45

Н 12 Кейн Харри